Kitas haben Probleme ohne Ende: Politiker kommen nach Fahrenzhausen und hören zu

Teilen

Gelegenheit, um Tacheles zu sprechen, hatten sowohl die Kita-Mitarbeiterinnen als auch Elternvertreterinnen und -vertreter. Herrmann und Scharf hörten zu. © Fischer

Kitas schlagen Alarm. Personalmangel stellt sie vor große Probleme. Staatskanzleichef Florian Herrmann besuchte mit Familienministerin Ulrike Scharf ein Kita in Fahrenzhausen.

Fahrenzhausen - Die Liste der Probleme, mit denen der Kita-Verbund FEHN, zu dem Einrichtungen aus Fahrenzhausen, Eching, Haimhausen und Neufahrn zählen, zu kämpfen hat, ist lang. Verwaltungsleiterin Christine Muschalla, Erzieherinnen und Elternvertreterinnen nahmen am Montag beim Treffen mit Staatskanzleichef Herrmann und Familienministerin Scharf im erst kürzlich eingeweihten Kinderhaus St. Christophorus kein Blatt vor den Mund. Nach einem kurzen Rundgang redete man im Gemeinschaftsraum Tacheles. Muschalla machte deutlich, dass der Personalmangel „das größte und drängendste Problem ist“.

Aber auch soziale Veränderungen und die geänderten Familienverhältnisse würden dazu führen, dass die Herausforderungen bald „nicht mehr zu stemmen“ seien. Sie sprach von einer regelrechten „Personalflucht“. Unter den gegebenen Bedingungen werde es immer schwieriger, geeignetes Personal zu finden. Auch deshalb, weil die Bezahlung im Vergleich zu anderen Beruf zu schlecht und die Anforderungen zu hoch seien. Viele Erzieherinnen würden nach Schwangerschaft und Elternzeit nicht mehr zurückkommen, bedauerte Muschalla.

Beim Rundgang durch das neue Kinderhaus nutzten Familienministerin Ulrike Scharf, Staatskanzleichef Florian Herrmann und Verwaltungsleiterin Christine Muschalla (v. l.) die Gelegenheit zum Probesitzen. Fotos: Fischer © Fischer

Ausländische Fachkräfte seien zwar eine Alternative, hätten aber mit Sprachproblemen zu kämpfen. Von Elternseite wurde an diese Stelle bemängelt, dass es kontraproduktiv sei, wenn Kinder sich ein Beispiel an schlechtem Deutsch nehmen würden. Damit nicht genug. Laut Muschalla ist die Ausbildung zu komplex und die Wege zu den Abschlüssen sind zu lang. So gebe es etwa keine Aufstiegsmöglichkeiten mit dem aktuellen Abschluss zur „staatlichen anerkannten Erzieherin“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Als weiteres Problemfeld stellte sich bei dem Treffen heraus, dass sich aufgrund von sozialen Veränderungen Erziehungsaufgaben des Elternhauses immer mehr in die Einrichtungen verlagern würden. „Kitas sind familienergänzend, aber nicht ersetzend“, unterstrich Muschalla. Auf der Liste ihrer Forderungen stand „ausreichend und qualifiziertes Personal“, ganz oben. Vor diesem Hintergrund zu allem Überfluss 2026 ein Recht auf Ganztagsbetreuung einzuführen, das erschließt sich aus ihrer Sicht nicht.

Herrmann zeigte Verständnis: „Wir wissen das natürlich alles“, sagte er etwa über „das Hauptproblem Personalmangel“. Scharf erklärte: „Wir haben im Sommer ein paar zusätzlich Instrumente auf den Weg gebracht.“ Als Beispiel nannte sie die „Minikita“ und ganz neue Einstiegsgruppen. Aus Sicht von Muschalla reichen solche Bemühungen nicht aus. Zu ihren zentralen Forderungen zählte etwa, „dass es Sonderzahlen für alle, auch für die Leitungen, geben müsse“.

Herrmann bedankte sich nach der gut einstündigen und kontrovers geführten Debatte für „das offene Gespräch“. Auf FT-Nachfrage räumte er ein, „dass sich etwas ändern muss“: Der Termin habe stattgefunden, um Input aus der Praxis zu bekommen“. Die zentrale Herausforderung sei ganz klar der Personalmangel. Aus seiner Sicht gelte es jetzt, „die ganze Bandbreite an Möglichkeiten auszuschöpfen“. Als einen der Lösungsansätze nannte er „mehr Ausbildungsplätze“ zu schaffen und Fachkräfte aus dem Ausland entsprechend „zu qualifizieren“. Und „die Bezahlung attraktiver zu gestalten.“

Trotz aller Kritik zeigte sich Muschalla zufrieden mit der Stippvisite. Gut an dem Treffen sei gewesen, dass Herrmann und Scharf „schon ein paar neue Erkenntnisse bekommen haben, wie es wirklich im Alltag ausschaut und wie sich der Personalmangel auf berufstätige Eltern auswirkt“.

Alexander Fischer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.