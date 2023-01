Kraftwerk Zolling unterstützt viele Leuchtturmprojekte in der Region

Strahlende Gesichter bei der Scheckübergabe: Kraftwerksleiter Lothar Schreiber und die Leiterin der Standortkommunikation des Energieversorgers Onyx Power in Anglberg, Sunita Kaczorek (vorne, Mitte). Foto: Martin

Bürgerfonds

Der Bürgerfonds des Kraftwerks Zolling hat rund 140 soziale Projekte in den letzten zehn Jahren auf lokaler Ebene unterstützt. Jetzt kamen wieder 17 Projekte in den Genuss.

Zolling – Über Einzelförderungen zwischen 300 und 2000 Euro durften sich Antragssteller aus den Gemeinden Attenkirchen, Haag, Kirchdorf, Langenbach, Marzling, Nandlstadt, Wolfersdorf, Zolling sowie der Stadt Freising auch heuer wieder freuen. Eine unabhängige Jury entschied nach Bewerbungsschluss über die Vergabe der Gelder in Höhe von insgesamt 20 000 Euro.

31 Bewerbungen hatten private Initiatoren und gemeinnützige Träger eingereicht. Pandemie-bedingt habe man den Bürgerfonds zwei Jahre lang nicht ausschreiben können, betonte Kraftwerksleiter Lothar Schreiber. Umso mehr freue man sich heuer, wieder einen aktiven Beitrag zum sozialen Leben und der Vereinskultur im Einzugsbereich des Kraftwerks leisten zu können. Bei der Vielfalt der 17 ausgewählten Projekten wurde wieder einmal eines deutlich: Ganz viel Herzblut steckt hinter dem Bürgerfonds. Man habe das bürgerschaftliche Engagement in den zurückliegende Jahren sehr gerne begleitet, sagte Sunita Kaczorek, Leiterin der Standortkommunikation in Anglberg. Schreiber und sie seien oft vor Ort gewesen, sobald die Projekte umgesetzt waren.

Vieles ist von Integrationsarbeit geprägt

Viele „Leuchtturmprojekte“ seien dabei gewesen. Integrationsarbeit kennzeichnet vieles, das heuer unterstützt wird. Eine „Tandem“-Klasse an der Grundschule St. Korbinian, in der Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Bedarf unterrichtet werden, kann Dank des Bürgerfonds einen Unterrichtstag auf einem Bauernhof verbringen. Der Bauernhof als „Klassenzimmer“ biete Gelegenheit, den Kindern Naturerfahrungen zu bieten und ökonomische und soziale Zusammenhänge in der Landwirtschaft kennenzulernen, betonte die Lehrkraft.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Um Integration voranzutreiben, hat die Nachbarschaftshilfe in Zolling in den vergangenen Jahren viel geleistet. Der Bürgerfonds ermöglicht den Ehrenamtlern heuer erneut, den Spracherwerb bei Migrantenkindern zu fördern. Zollinger Kinder und Kinder aus Flüchtlingsfamilien gestalten gemeinsam Nistkästen für Vögel auf dem Gelände am Pausenhof der Zollinger Schule.

Eine Klettergruppe der Sektion Freising des Deutschen Alpenvereins für Kinder und Jugendliche mit körperlicher und geistiger Behinderung wird unterstützt, auch ein Schwimmkurs für Flüchtlingskinder, die vom Helferkreis Asyl in Zolling betreut werden. Die Dorfgemeinschaft in Palzing erhält 1000 Euro, um sich den Wunsch nach einer überdachten Sitzgruppe am Dorfplatz erfüllen zu können.

Die Freiwillige Feuerwehr Zolling 1500 Euro, für Brandschutzerziehung im Kindesalter. Kommandant Wolfgang Westermeier hatte das Objekt, für das es eine Finanzspritze gab, sogar mitgebracht: ein „Rauchhaus“, in dem Rauchverhalten bei Bränden simuliert werden kann. Dieses Präventivprojekt für Kinder in Kita und Grundschule liege ihm sehr am Herzen, erklärte Zollings Bürgermeister Helmut Priller. Man könne Kindern schon früh erklären, wie gefährlich „Zündeln“ werden könne. Außerdem werde frühzeitig gelernt, wie man einen Notruf richtig absetze. Nach Übergabe der symbolischen Schecks klang der Abend mit einem Stehempfang aus, bei dem sich die einzelnen Initiativen aus der Region näher kennenlernen konnten.

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising