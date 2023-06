100 Jahre KSV Gremertshausen: Ein Zusammengehörigkeitsgefühl, „das trägt“

Am Festumzug und am Gottesdienst mit Militärdekan Arthur Wagner nahmen über 120 Leute teil. Gefühlt war das ganze Dorf auf den Beinen. © Fischer

Der Rahmen passte für die 100-Jahrfeier des Krieger- und Soldatenvereins Gremertshausen. Auch über den „Markenkern“ des KSV wurde gesprochen.

Gremertshausen - Der Gottesdienst, den Militärdekan Arthur Wagner in der Kirche St. Nikolaus zelebrierte; der Umzug, an dem mehr als 120 Leute teilnahmen – und schließlich der Festakt im Gasthaus Zum Löwen: All das war ein Zeichen dafür, dass der KSV keineswegs aus der Zeit gefallen ist, sondern gerade jetzt, da erneut Krieg in Europa herrscht, seinen festen Platz in der Mitte der Gesellschaft hat. Als Mahner für den Frieden und als Garant dafür, dass die Gräuel der beiden Weltkriege nicht in Vergessenheit geraten. Das kam trotz der Freude über das 100-jährige Bestehen des Vereins und neben der wechselvollen Geschichte und der Verdienste, die sich der Verein erworben hat, klar zur Sprache.

Radlmeier brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass doch gelingen möge, wieder Frieden zu schaffen

„In unseren Zeiten, in denen viele Menschen in unserer Gesellschaft und der Politik es für ausgeschlossen hielten, dass Politik physisch wird und sich doch verwundert am 24. Februar letzten Jahres die Augen reiben mussten, als der Krieg auf europäischen Boden plötzlich wieder Wirklichkeit wurde, zeigt es uns, dass einerseits nie genug zum Frieden gemahnt werden kann, aber auch, dass es darüber hinaus einer starken Wehrhaftigkeit gegen Aggressoren von außen unbedingt bedarf“, machte der Vorsitzende Lorenz Tüllman in seiner Festrede deutlich. Auch der Vorsitzende des Kreiskrieger- und Soldatenverbands (KKSV), Otto Radlmeier, ging auf die aktuelle weltpolitische Lage ein. „Vor dem Hintergrund des völkerrechtswidrigen Putin-Kriegs in der Ukraine hat der Markenkern der Krieger- und Soldatenvereine – Mahnen zum Frieden – eine besondere Bedeutung und muss immer wieder diskutiert, interpretiert und angemahnt werden“, sagte Radlmeier. Und er brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass es mittels internationaler Diplomatie doch gelingen möge, wieder Frieden zu schaffen.

Verdiente Mitglieder des Krieger- und Soldatenvereines Gremertshausen hat dessen Kreisverband Freising ausgezeichnet: (v. l.) Georg Brandner, 3. Vorsitzender Kreiskrieger- und Soldatenverband, Lorenz Tüllmann, Vorsitzender KSV Gremertshausen, Johann Krömmer jun. (15 Jahre), Norbert Krömmer (15 Jahre), Josef Ostermeier (Reservistennadel in Silber) und 1. Vorsitzender Kreiskrieger- und Soldatenverband, Otto Radlmeier. Nicht auf dem Bild: Johann Krömmer senior (Ehrennadel KKSV Freising in Silber), Konrad Rattenstetter (Reservistennadel in Silber) und Konrad Tüllmann (Reservistennadel in Silber). © Fischer

Kranzbergs Bürgermeister Hermann Hammerl freute sich ausdrücklich, dass der Verein so lebendig sei und für ein Zusammengehörigkeitsgefühl stehe, „das trägt“. Der KSV könne, wie die anderen Vereine auch, immer mit der Unterstützung der Gemeinde rechnen, versprach der Rathauschef. Große Wirkung gezeigt und allgemeinen Zuspruch gefunden hatten auch die Worte des Militärdekans. Der hatte unter anderem davon gesprochen, dass Freiwilligendienst seiner Meinung nach zu einer Gesellschaft dazugehöre. Man dürfe nicht nur den Individualismus stärken, sondern müsse auch bereit sein, etwas für die Allgemeinheit zu tun, gab Wagner seinen Zuhörern mit auf den Weg.

Auf Aufmerksamkeit und große Anteilnahme stieß auch eine kleine Ausstellung im Eingangsbereich des Festsaals, die Fotos und Zeitdokumente aus der Historie des Vereins zeigte. Darunter eine Art Tagebuch und Adressenverzeichnis von Mitgefangenen, das der langjährige frühere Vorsitzende des KSV, Willibald Buchberger, in russischer Gefangenschaft verfasst hatte. Niedergeschrieben in alter deutscher Kurzschrift und auf Zigarettenpapier. Und das, obwohl er Nichtraucher war, wie Tüllmann verriet.

Alexander Fischer