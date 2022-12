Sie haben nichts verlernt: Sängerhort Kranzberg meldet sich mit neuem Programm zurück

Teilen

Feierten ein gelungenes Comeback im ausverkauften Pfarrstadl: Die Damen und Herren des Kranzberger Sängerhorts. © Sängerhort

Nach drei Corona-Jahren und Bühnenabstinenz hat sich der Sängerhort Kranzberg rechtzeitig zum 100-jährigen Jubiläum ein tolles Konzert-Repertoire erarbeitet.

Kranzberg - Die Aufregung war entsprechend groß vor dem Auftritt am 19. November, die Lampenfieber-Kurve stieg rasant nach oben. Kein Wunder, die Kranzberger Sängerinnen und Sänger waren ganz schön aus der Bühnen-Übung. Aber kaum standen sie oben, war die Nervosität vor ausverkauftem Pfarrstadl-Saal verflogen.

Am Anfang stand „Down by the River“ von Albert Hammond. Hinter der fröhlichen Melodie verbirgt sich ein bitterer Text, der schon 1972 vor Umweltzerstörungen warnte. Mit dem „Haus am See“ machte sich Hoffnung breit und „What a Wonderful World“ erinnerte daran, was auf dem Spiel steht.

„Mister Sandman“ war nicht nur optisch ein Genuss

Trotzdem: Gute Laune ist noch lange nicht verboten. Die Damen des Chors intonierten unter dekorativen Tüllhütchen „Mister Sandman“ von den Chordettes – nicht nur optisch ein Genuss. Anschließend kamen einem vier Herren ziemlich spanisch vor – sie kommandierten die „Schöne Isabella“ heim nach Spanien.

Nach der Pause ging es nachdenklich weiter mit „Dust in the Wind“ von Kansas und „Money, Money, Money“ von Abba. Die tägliche Kleinkrise des Autofahrers bei der Parkplatzsuche wurde mit „Mambo“ von Herbert Grönemeier gewürdigt. Das Konzert endete nach viel Bravo, Gelächter und zweieinhalb Stunden sehr poetisch unter dem ewigen „Sternenhimmel“ von Hubert Kah. Aber nein, es ging doch noch weiter – mit zwei Zugaben.

Am Pult stand die neue Chorleiterin Verena Szabo

Der Sängerhort schaffte eine gelungene Balance: fröhliche Unterhaltung, die den Alltag vergessen lässt und dennoch manchmal nachdenklich stimmt. Conférencier Albert Wirth lief zu gewohnter Hochform auf und Charles Muchingile am Klavier unterstützte wie immer leise lächelnd. Die Perkussionistin Sofia Aberl setzte an und auf der Cajon gelungene Akzente, genauso wie die beiden jungen Violinistinnen Nina Kwirandt und Mathilda Seidenberger. Am Pult stand die neue Chorleiterin Verena Szabo, die ihre SängerInnen sehr klar führte und für eine lebendige Interpretation der Stücke sorgte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Was allerdings bedenklich ist: Seit Corona ist der Chor deutlich geschrumpft und wünscht sich daher dringend Nachwuchskräfte. Vorstand Andreas Weber hat sich deshalb eine Aktion überlegt: Unter dem Motto „Ein Abend, ein Lied“ wird es im Frühjahr einen offenen Chorabend geben, zu dem alle, die gerne singen, eingeladen sind.

Andrea Köppler

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.