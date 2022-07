Auftakt mit 1500 Partygästen: Schweden-Schützen Kranzberg feiern drei Tage lang Jubiläum

Von: Andreas Beschorner

Zwischen Zuschauern und Fahnenschwenkern war es für Mike gar nicht so einfach, das Bier an den Mann und an die Frau zu bringen. Er nahm’s jedoch gelassen. © Lehmann

Die Schweden-Schützen Kranzberg feierten ihren 50. Geburtstag mit einem Jahr Verspätung. Dafür ließen sie es drei Tage lang so richtig krachen.

Kranzberg - Oktober 1971: 21 junge Kranzberger treffen sich in der Schwedenreiterbar des Fischerwirts, um einen zweiten Schützenverein im Dorf ins Leben zu rufen. 50 Jahre später will man das Jubiläum feiern, aber da kommt Corona dazwischen. 2022 ist es dann aber so weit: Am Wochenende begingen die „Schweden-Schützen“, wie sie sich nach dem Stüberl benannten, in dem die Gründung stattfand, ihren 50. Geburtstag. Rund 120 aktive Mitglieder waren an der Organisation beteiligt, gegenüber des Kranzberger Sees war das Festzelt errichtet worden – Zentrum des ausgelassenen Treibens an drei Tagen.

„Spirit of Schweden“ - kurz: SOS – hieß es am Freitagabend, als das österreichische DJ-Duo Harris & Ford zur Party rief – wegen Anreiseproblemen aber erst um zwei Uhr früh eintraf, um die 1500 Partywilligen zu unterhalten.

Am Samstag war es dann nach dem großen Familienfest Chris Boettcher, der den Schweden-Schützen im Festzelt die Ehre erwies – beides stimmungsmäßig echte Kracher und Volltreffer. Am Sonntag folgte dann das, ohne das so ein Jubiläum kein Jubiläum wäre: der Festsonntag mit Weißwurstfrühstück, Kirchenzug, Gottesdienst, Festumzug, mit dem angesichts der tropischen Temperaturen im Festzelt Schweiß treibenden Fahnenschwingen, mit der Überreichung der Erinnerungsbänder und dem gemütlichen Ausklang samt Barbetrieb.

60 Vereine machten den Festumzug zu einem visuellen Erlebnis, vier Kapellen sorgten dafür, dass die Frauen und Männer im Gleichschritt liefen.

50 Jahre erfolgreiche Vereinsgeschichte

Auftakt zum Festwochenende war der Freitag mit der SOS-Party. Insgesamt waren rund 120 aktive Mitglieder der Schweden-Schützen am guten Gelingen beteiligt. © Lehmann

Hinter all dem steht eine ebenso lange wie erfolgreiche Vereinshistorie, die schon im Gründungsjahr 1971 mit den ersten sportlichen Aktivitäten auf vier Schießständen begann. Das erste große Fest war die Fahnenweihe im Jahr 1974, zu der rund 5000 Besucher kamen. Zwei Jahre später folgte dann die Eintragung ins Vereinsregister, seitdem tragen die Schweden-Schützen das „e. V.“ im Namen. Es folgte eine schwere Zeit, der Verein war heimatlos, musste Unterschlupf in Thalhausen und Hohenbercha suchen. Es dauerte bis 1984, bis man in Eigenregie das Obergeschoß des Sportheims ausbauen konnte.

Fesch herausgeputzt hatten sich zum Festumzug die jungen Frauen der Schweden-Schützen. © Lehmann

Seitdem sind dort acht Luftgewehrstände, ein Pistolen- sowie ein Armbruststand vorhanden. Die prominentesten Mitglieder sind selbstverständlich Petra und Ralf Horneber. Ralf war einer der besten Schützen im Lande, danach wurde er Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft und ist seit einigen Jahren Direktor des Süddeutschen Sportschützenbundes. Petra Horneber wurde drei Mal Welt- und einmal Europameisterin, erkämpfte sich 1996 bei den Olympischen Spielen in Atlanta die Silbermedaille mit dem Luftgewehr.

Aber auch für das Gemeindeleben haben die Schweden-Schützen viel getan: So hat man 2003 erstmals – mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr – das Bürgerfest ausgerichtet.

Gemeinsam mit den Floriansjüngern wurde für den 1. Mai 2004 ein neuer Maibaum hergerichtet und nach alter Tradition per Hand aufgestellt. Im August 2004 wurde erstmals der Sommerbiathlon der Schweden-Schützen ausgetragen. Jedes Jahr sind die Schweden-Schützen am ersten Adventsonntag auch auf dem Kranzberger Christkindlmarkt mit einem Stand für Waffeln und Crêpes vertreten.

Die „Schweden-Böller“, die Böllergruppe der Schweden-Schützen, nahmen 2005 am Landkreisböllertreffen teil, das am Kranzberger Sportplatz stattfand – ein wahrlich lautstarkes Erlebnis. Und so gäbe es noch viel zu berichten von sportlichen Erfolgen auf nationaler und internationaler Ebene, von Festen und Gauschießen, von Volltreffern und echten Krachern. 50 Jahre Schweden-Schützen Kranzberg eben.

