Ausgezeichnet! Florentina Diller aus Thalhausen holt Gold für ihr Hirschgeräuchertes

Räucher-Expertin Florentina Diller vom Gasthof Zum Forst in Thalhausen macht das beste Hirschgeräucherte. © Fuchs

Das beste Hirschgeräucherte gibt‘s im Landkreis Freising: Florentina Diller vom Gasthof Zum Forst in Thalhausen konnte den Goldenen Preis 2022 der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft holen.

Thalhausen – Es ist bereits das zweite Mal, dass die 31-Jährige einen DLG-Preis für „das leckerste Geräucherte“ nach Hause holt. „Vor zwei Jahren habe ich den Preis für den besten Frühstücksspeck gewonnen“, erzählt Diller. „Dieses Jahr wollte ich es mit dem Hirschgeräucherten versuchen.“ Bereits seit sieben Jahren räuchert die junge Frau fleißig und voller Leidenschaft verschiedene Fleischsorten. „Wildfleisch ist dabei bedeutend schwieriger als beispielsweise Schweinefleisch“, berichtet die Thalhausenerin. Auch deshalb, weil Wild bedeutend weniger fett und die Gefahr groß sei, dass das Fleisch trocken wird. Insgesamt sei das Räuchern gar nicht so einfach: „Als ich die ersten Versuche gewagt habe, habe ich einmal das ganze Hotel unter Rauch gesetzt“, erzählt sie und lacht. Heute, sieben Jahre später, ist sie schon eine wahre Räucher-Expertin.

Rezept „einfach nach Gefühl“

Ein befreundeter Metzger hatte ihr ein paar seiner Räucher-Geheimnisse verraten, bis sie selbst den Dreh zum perfekten Geräucherten raushatte. Das Hirschgeräucherte macht Diller aus Fleisch aus dem eigenen Wildbestand: „Mein Opa schießt regelmäßig einen unserer Hirsche“, berichtet Florentina Diller, „Wir bieten das Rauchfleisch sowohl auf unserer Speisekarte als auch zum Verkauf an.“ Beim Rezept habe sie, wie sie sagt „einfach nach Gefühl rumprobiert“ – und das hat die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG), die die Prämierung vornimmt, überzeugt.

Die Teilnahme bei der DLG Testservice GmbH läuft, wie die 31-Jährige erzählt, relativ unkompliziert: „Wenn man sich angemeldet hat, wird einem relativ spontan ein Zeitpunkt genannt, an dem man das Geräucherte einschicken muss“, erklärt Diller das Prozedere. Danach heißt es: Warten. Dieses Mal habe es so lange gedauert, dass sie schon gar nicht mehr an eine Rückmeldung geglaubt habe. „Ich dachte, ich würde nichts mehr hören, weil ich schlecht abgeschnitten habe.“ Dann die freudige Nachricht: „Dass ich bereits zum zweiten Mal ausgezeichnet wurde, hat mich natürlich stolz gemacht.“

So können die Hotelgäste künftig bereits zwei verschiedene preisgekrönte Spezialitäten genießen – den Frühstücksspeck und das Hirschgeräucherte.

Pascale Fuchs

