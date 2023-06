„Bemerkenswerte Zusammenstellung“: Zimmerer in Ruhestand gewährt Blick in sein Privatmuseum

Teilen

Fein säuberlich angeordnet: Der 69-Jährige gibt den Besuchern einen Einblick in die Tradition des Handwerks und der Landwirtschaft. © Fischer

Über 200 alte Gerätschaften und Werkzeuge hat Sebastian Brunner gesammelt und im Dachgeschoß seiner ehemaligen Werkstatt ausgestellt. Nun hat er Einblicke in sein Museum gewährt.

Kranzberg – Es gibt Jäger und es gibt Sammler. Sebastian Brunner (69) gehört definitiv zu Letzteren. Der Zimmerer im Ruhestand hat im Dachgeschoß seiner ehemaligen Werkstatt an der Unteren Dorfstraße in Kranzberg ein Privatmuseum eingerichtet. Eines, das sich sehen lassen kann, wie sich bei der offiziellen Eröffnung am Internationalen Museumstag Mitte Mai gezeigt hat. Gemeindearchivar Alfons Berger und eine Gruppe von Interessierten waren begeistert von den gut 200 Exponaten, die Brunner in seinem nach dem Hofnamen „Schwankart“ genannten Museum liebevoll zusammengestellt, mit Texten versehen und archiviert hat.

„Es ist in seiner bemerkenswerten Zusammenstellung eine Ergänzung zum Heimatmuseum. Ich bin froh, dass er das gemacht hat. Es ist wichtig, dass die Sachen nicht verloren gehen und dass man sieht, wie sich die Leute früher geplagt haben“, sagte Berger.

Das Privatmuseum umfasst mehrere Themenbereiche. Ein Teil der Sammlung widmet sich der Tradition des Zimmerer-Handwerks. Historische Werkzeuge und Gerätschaften, etwa 120 an der Zahl, vermitteln einen Eindruck davon, wie beschwerlich das Handwerk einst war, aber auch wie kunstvoll es weiland am Bau zuging. Eines seiner Lieblingsstücke ist ein „Rundfalzhobel“, der nachweislich aus dem Jahr 1856 stammt. Ein seltenes Stück, das Brunner wie so vieles andere auch „irgendwo aufgegabelt“ hat, wie er mit einem Schmunzeln verrät.

Nicht minder spannend ist der landwirtschaftliche Teil des „Schwankart-Museums“. Hier sind etwa ein „Flachsbrecher“, der um 1900 herum entstanden ist, und ein „Flachskampe“, eine Art Kamm, mit dem man den Flachs ausgezogen und in Form gebracht hat, der ganze Stolz des Kurators. Man hat früher aus Flachs zum Beispiel „Kälberstricke“ gemacht. Auch ein altes „Krautfassl“ aus Holz, das davon zeugt, wie wichtig es war, Lebensmittel haltbar zu machen, ist Teil der Ausstellung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Äxte, Beile und viele weitere Werkzeuge: Sebastian Brunner, Zimmerer im Ruhestand, in seinem Privatmuseum in Kranzberg. © Fischer

Auf die Idee, ein Privatmuseum einzurichten, ist Sebastian Brunner beim Dachausbau seiner Werkstatt gekommen. „Beim Ausräumen sind diverse alte Gabeln und altes landwirtschaftliches Werkzeug aufgetaucht“, erinnert sich Brunner. Sachen, die einfach zu schade waren, um sie achtlos in eine Ecke zu stellen oder gar wegzuwerfen. Der Gedanke, wirklich ein Museum aus diesem beachtlichen Fundus zu machen, ist dann während Corona gereift. „Da suchte man nach einer Beschäftigung. In der Zeit habe ich einfach mal angefangen, alles zu sortieren und zu ordnen. So ist dann hier und dort wieder ein Eckerl entstanden, und so hat sich am Ende alles zusammengefügt“, erklärt Brunner.

Bei dem Faible, dass er für Geschichte und Historie entwickelt hat, ist am Ende auch noch eine kleine Ahnengalerie mit Familienfotos und ganz persönlichen Dingen dazugekommen. Eine, mit der Brunner die Tradition einer alteingesessenen Kranzberger Familie veranschaulicht.

Wer Lust hat, sich das alles einmal anzusehen, der kann unter Tel. 01 51/26 82 91 13 jederzeit einen Termin vereinbaren. Brunner ist auch für spontane Führungen zu haben. Bis dato haben etwa 50 Leute die Privat-Sammlung gesehen. „Es dürfen gerne mehr werden“, sagt der Kurator. Eine Internetseite ist laut Brunner bereits in Planung. Auch an eine Kooperation mit dem Gemeindearchiv ist gedacht.

Alexander Fischer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.