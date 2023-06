Landratsamt untersagt Privatmann, Solarzaun am Garten zu bauen - Abgeordnete vermitteln

Von: Manuel Eser

Teilen

So sähe er aus: Einen Solarzaun möchte Thomas Grevel (2. v. r.) aus Berg bauen. Davon konnten sich (v. l.) MdL Johannes Becher sowie Isabel Altmeyer und Jörg Steiner vom Landratsamt ein Bild machen – mit unterschiedlicher Schlussfolgerung. © Lehmann

Thomas Grevel aus Berg möchte seine Hecke durch einen Solarzaun ersetzen. Das Landratsamt lehnt das jedoch kategorisch ab. Dabei gäbe es eine Kompromisslösung.

Berg – Wie berichtet, will Grevel seinen von einer Hecke umhegten, längst maroden Zaun abbauen und stattdessen ersatzweise mit einer neuen PV-Vorrichtung regenerative Energien für den Eigenbedarf zu erzeugen. Der Kranzberger Gemeinderat hat dazu einstimmig Ja gesagt – im Sinne der Energiewende. Das Landratsamt aber sagt Nein: weil sich das Vorhaben im Außenbereich und im Landschaftsschutzgebiet befindet.

Grevel hat deshalb den Petitionsausschuss des Landtags angerufen. Das Gremium wollte sich vor Ort selbst ein Bild machen und schickte mit dem Freisinger Landtagsabgeordneten Johannes Becher (Grüne) und MdL Karl Straub (CSU) zwei Berichterstatter nach Berg. Für den Termin, an dem neben Vertretern der Gemeinde und des Landratsamtes auch Repräsentanten aus dem Bau- und Umweltministerium teilnahmen, hatte Grevel extra zu Anschauungszwecken zwei Panels zusammengeschraubt.

Abgeordnete schlagen Kompromiss vor

Was sich bei dem Treffen zeigte und die Haltung des Landratsamtes auch für die beiden Abgeordneten verständlich machte: Grevel hatte nicht nur geplant, die Fläche mit bestehendem Zaun und Hecke zu ersetzen, sondern wollte den Solarzaun auch noch einige Meter weiter in die freie Fläche seines angrenzenden Grundstücks bauen. Das, so beide MdL, würde einen Präzedenzfall schaffen, der über den Landkreis Freising hinaus Hunderte von Folgefällen auslösten könnte. „Der Landrat muss sich auch an bestehende Gesetze halten“, betonte Straub. „Die Frage ist nur, ob es nicht doch eine Lösung gibt.“

Überspitzt gesagt: Wenn aufgrund von Dürre die Hecke in 20 Jahren ausgetrocknet ist, schaut es auch nicht mehr schön aus.

Die formulierte Becher: Wenn Grevel seinen rostigen Maschendraht ersetzen und die Hecke daher ohnehin weichen müsste, dann könne an selbiger Stelle doch auch ein Solarzaun erstellen. „Damit wird nicht in freie Fläche eingegriffen, und wenn Herr Grevel, so wie er es angekündigt hat, Kompensation für die Hecke schafft, indem er an benachbarter Stelle eine Hecke errichtet oder Bäume pflanzt, sollten wir eigentlich auf einen grünen Zweig kommen.“ Denn dann habe man es auch mit einem viel begrenzteren Bezugsfall zu tun.

Jörg Steiner, Chef der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt, wollte darauf aber nicht eingehen. Seine Haltung: Der Solarzaun sei nur ein minimaler Beitrag zur Energiewende, für den man rechtlich „ein großes Fass“ aufmachen würde. „Der Nutzen ist gering, der Schaden groß.“ Allerdings machte er auch optische Bedenken geltend. Ein solcher Zaun füge sich einfach nicht gut in die Landschaft ein. Und 1959, als dem Baurecht hier zugestimmt worden sei, habe der Deal gelautet, den Zaun landschaftsgerecht einzugrünen. Damit bleibt das Landratsamt bei seiner kategorischen Haltung.

Konflikt könnte sich jetzt weiter zuspitzen

„Ein Windrad in den Staatsforsten hätten wir uns vor 50 Jahren auch nicht vorstellen können“, betonte indes Straub. Die Klimakrise mache es eben notwendig, dass sich auch das Landschaftsbild verändere. „Überspitzt gesagt: Wenn aufgrund von Dürre die Hecke in 20 Jahren ausgetrocknet ist, schaut es auch nicht mehr schön aus.“ Da der Solarzaun ohnehin nur einen Bestand von 20 Jahren habe, könne man dann, wenn die Technik weiter sei, auch wieder eine Hecke anbauen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.

Auf Straubs Anregung hin soll das Bauministerium zu der abgespeckten Variante, zu der Grevel bereit ist, eine Stellungnahme abgeben. Diese und die Reaktion des Landratsamtes will Grevel noch abwarten. Lenkt die Behörde nicht ein, will er vor Gericht ziehen. „Dann bleibt mir keine andere Wahl.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)