CSU Kranzberg im Dialog mit dem Staatsminister

Die CSU-Spitze Kranzberg mit Christian Schantz, Wolfgang Schantz, Roland Haslbeck, Florian Kindermann, Benjamin Kaspar, Josef Riedl und Christine Hierhager begrüßte Staatsminister Florian Herrmann (v. l.). ps © ps

Die CSU Kranzberg hat neu gewählt. Mit dabei bei der Jahreshauptversammlung war Staatsminister Florian Herrmann, der den Anwesenden Fragen beantwortete.

Kranzberg – Im Metzgerwirt in Kranzberg kam die örtliche CSU kürzlich zusammen, um im Rahmen der Jahreshauptversammlung die Führungsmannschaft neu zu wählen.

Großartige Änderungen in der Vorstandschaft gab es jedoch nicht: Florian Kindermann löst den bisherigen Digitalbeauftragten Peter Haslbeck in seinem Amt ab. Haslbeck bleibt als Beisitzer in der Vorstandschaft. Wolfgang Schantz ist der Schatzmeister der Kranzberger CSU, Johann Kolbinger und Josef Adldinger bleiben Kassenprüfer, Josef Riedel übernimmt weiterhin die Rolle des Schriftführers. Erster Vorsitzender bleibt Roland Haslbeck, vertreten wird er von Andreas Adldinger, Christine Hierhager und Christian Schantz. Als erweiterte Vorstandsmitglieder wurden Florian Huber, Benjamin Kasper, Sven Duppelfeld und Peter Haslbeck gewählt. Delegierte in der Kreisvertreterversammlung sind Andreas Adldinger, Wolfgang Schantz, Christian Schantz und Roland Haslbeck. Als Ersatzdelegierte wählten die Kranzberger Christine Hierhager, Benjamin Kaspar, Sven Duppelfeld und Florian Huber.

Insgesamt bezeichnete Vorsitzender Haslbeck die Mitgliederentwicklung als „erfreulich“: In den vergangenen fünf Jahren gab es lediglich vier Austritte, dafür sind zehn neue Mitglieder dazugekommen.

Zweiter Höhepunkt des Abends war nach den Neuwahlen der Dialog mit Staatsminister Florian Herrmann: Gemeinsam wurde über politische Entwicklungen und Ziele der CSU philosophiert. Florian Herrmann gab in seiner Funktion als Staatsminister einen Rückblick auf die turbulenten und herausfordernden Corona-Jahre, tauschte sich mit den Mitgliedern der Kranzberger CSU über den schrecklichen Krieg gegen die Ukraine aus, ebenso über die negativen Auswirkungen der jüngsten EU-Beschlüsse auf die deutsche Automobilindustrie.

Die Zeit verging wie im Flug, das Gespräch mit dem Staatsminister nahm mehr Zeit in Anspruch, als man ursprünglich dafür vorgesehen hatte, sodass sich die Kranzberger Christsozialen schließlich spontan darauf verständigten, wichtige Gemeindethemen, die aktuell auf der Agenda stehen, auf eine weitere Versammlung in naher Zukunft zu verschieben.

Pascale Fuchs