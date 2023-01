Das Grundschul-Fass in Kranzberg ist nun endgültig geöffnet

Von: Andreas Beschorner

Im Falle einer Sanierung am bestehenden Standort müsste die Sporthalle (ganz links im Bild) abgerissen und etwas versetzt neu gebaut werden. © Beschorner

Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie für die neue Grundschule in Kranzberg liegt vor. Vorgestellt wurde das 70 Seiten starke Werk im Rat. Eine Entscheidung fiel nicht.

Kranzberg – Machbar, so die zentrale Aussage, ist beides: sowohl der Neubau an der Ringstraße als auch die Erweiterung an der Hohenbachernstraße. Und so ist auch nach der Präsentation der Machbarkeitsstudie zur Zukunft der Grundschule Kranzberg am Dienstag im Gemeinderat noch völlig offen, wie man mit dem heißen Thema weiter verfahren wird. Immerhin: Die Diskussion blieb sachlich.

Gemeinde muss tief in die Tasche greifen

Sieben Jahre ist es nun auch schon wieder her, dass in Kranzberg neuerlich das Thema „Grundschule – Sanierung oder Neubau“ aufs Tapet kam. Anfang 2022 hatte der Gemeinderat dann in einer Klausurtagung beschlossen, eine Machbarkeitsstudie zu den beiden möglichen Alternativen in Auftrag zu geben: Umbau und Erweiterung der Grundschule am jetzigen Standort an der Hohenbachernstraße samt Neubau einer Schul- und Vereinssporthalle oder Neubau einer zweizügigen Grundschule und einer Schul- und Vereinssporthalle am Standort an der Ringstraße.

Nachdem man auch einen Kriterienkatalog erarbeitet hatte, wurden F64 Architekten mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Die lag nun vor und wurde am Dienstag in einem 90-minütigen Vortrag den Gemeinderäten präsentiert. Neben einem detaillierten Blick auf die diversen Kriterien war freilich eine Gegenüberstellung der Kosten von entscheidender Bedeutung. Unter Berücksichtigung des Baukostenindex und des Regionalfaktors kommt die Studie dabei zu folgendem Ergebnis: Erweiterung und Umbau samt Neubau Turnhalle an der Hohenbachernstraße würden brutto knapp 17 Millionen Euro kosten, der Neubau des Gesamtkomplexes an der Ringstraße wäre für brutto 22,2 Millionen Euro zu haben. In beiden Fällen könne man mit einer Förderung von 3,4 Millionen Euro rechnen, so dass der Eigenanteil der Gemeinde bei rund 13,5 beziehungsweise 18,8 Millionen Euro liegen dürfte.

Genau da hakte Andreas Adldinger (CSU) ein: Die Gemeindekasse gebe weder 14 noch 19 Millionen Euro her. Wenn man also nicht in den nächsten 15 Jahren in gar keine Maßnahme investieren wolle außer in die Grundschule, müsse man sich jetzt Gedanken machen, wie man das Projekt finanziell stemmen könne.

Daten und Fakten erst einmal sacken lassen

Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen und über den Standort fiel am Dienstag selbstverständlich noch nicht, die Gemeinderäte wollen die Daten und Fakten jetzt erst einmal sacken lassen, bevor sie überlegen, wie es nun weitergehen soll. Möglicherweise wird man noch vertiefte Untersuchungen zum Flächenbedarf in Auftrag geben – und zwar unabhängig von dem dann zu bestimmenden Standort.

Einigkeit herrschte schon jetzt in einem Punkt, den gleich mehrere Gemeinderäte ansprachen: Es dürfe nicht sein, dass am Ende eine 9:8-Entscheidung für die eine oder andere Alternative stehe. Man müsse, um auch das ganze Dorf mitnehmen zu können und eine Kluft zwischen den Bürgern zu vermeiden, so lange verhandeln und diskutieren, bis man eine Lösung gefunden habe, die am besten einstimmig – oder zumindest mit großer Mehrheit – beschlossen werde. Bis dahin freilich ist es noch ein weiter und langer Weg.

