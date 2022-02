Debatten um Mittagessen-Qualität für Kranzberger Kinder

Bio, regional, saisonal: Auf diese Kriterien möchte man in Kranzberg künftig beim Essen für die Kinder achten. Zwingend vorschreiben will der Gemeinderats das dem Küchenchef allerdings nicht. © Franziska Kraufmann/dpa

Soll das Mittagessen für die Kranzberger Kinder in den gemeindlichen Einrichtungen ausschließlich bio sein? Nein, finden die Gemeinderäte. Es gibt wichtigere Kriterien.

Kranzberg – Für die Mittagsverpflegung der Kranzberger Grundschule, des Pfarrkindergartens und des Kinderhauses steht eine neue Ausschreibung an. Victoria Ocvirk, Projektmanagerin der Ökomodellregion ILE Ampertal, hatte diesbezüglich einen Brief an den Gemeinderat geschrieben, um den Einkauf für das Mittagessen künftig mehr in Richtung Bio-Ware zu lenken.

Doch damit waren nicht alle Gemeinderäte einverstanden. Georg Hammerl etwa betonte: „Bio ist nicht gleich Bio, Obst aus Südafrika ist für mich kein Bio-Obst.“ Auch Sonja Kieslinger hielt wenig vom Vorschlag der Projektmanagerin: „Das ist romantisch formuliert, aber nicht umsetzbar. Doktert da nicht so viel rum, es bringt uns nichts, wenn wir Ökoromantiker werden und das Mittagsessen den Eltern dann zu teuer wird.“

Franz Braun äußerte sich ebenfalls kritisch gegenüber dem Einkauf von ausschließlich Bio-Lebensmitteln. Allerdings wäre er mit möglichst saisonaler und regionaler Ware einverstanden. Seiner Meinung nach solle man „den Küchenchef nicht zu sehr ärgern“, sagte er und ergänzte: „Ich finde auch, dass Bio-Lebensmittel nicht vergleichbar sind mit Lebensmitteln, die saisonal in unserer Region produziert werden.“ Einen konkreten Kompromissvorschlag gab es von Gemeinderat Georg Neumair: „Ich finde schon, dass wir als Gemeinde eine gewisse Vorbildfunktion haben. Lasst uns doch regional und, wo immer es möglich ist, regional-biologisch einkaufen.“

Gemeinderätin Verena Nerl äußerte den Wunsch, dass in der Ausschreibung auf frische Lebensmittel verwiesen werden soll: „Es soll auf jeden Fall weiterhin frisch gekocht und nicht aufgewärmt werden.“ Zudem gab sie zu bedenken, dass es „auch in Kranzberg vegetarische und vegane Haushalte gibt“, für die man ebenfalls entsprechende Mahlzeiten anbieten müsse. Hier sei der Küchenchef jedoch bereits sehr bemüht, wie Bürgermeister Hermann Hammerl erklärte: „Mindestens dreimal die Woche haben die Kinder die Wahl zwischen einem normalen oder vegetarischen Gericht.“

Gemeinderätin Silvia Tüllmann fand die gesamte Debatte um die Qualität der Lebensmittel überzogen: „Wir sind auf einer Insel der Glücksseeligen, anderswo verhungern Kinder und wir stellen da Ansprüche. Ich würde die Verpflegung so lassen, wie sie ist.“ Schließlich einigte das Gremium sich auf eine lockere Formulierung, nach der – wann immer es möglich ist – regionale, regional-biologische und saisonale Lebensmittel eingekauft werden sollen. Diese müssen jedoch stets frisch zubereitet und sollen nicht bloß aufgewärmt werden.

