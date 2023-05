Die Talentschmiede gab sich die Ehre: Kammermusikkonzert der Musikschule Ampertal begeistert Publikum

In die Herzen des Publikums spielte sich Ani Schramml. © Fischer

Von Klassik und Moderne, Volksmusik, Rock und Pop war das Kammermusikkonzert der Musikschule Ampertal geprägt. Dabei zeigten junge Solisten und Ensembles ihr Talent.

Kranzberg – Die Musikschule Ampertal wurde am vergangenen Sonntag in der Aula der Grundschule einmal mehr ihrem Ruf als Talentschmiede gerecht. Auf das, was die knapp 30 Schülerinnen und Schüler zu bieten hatten, konnten Eltern, Großeltern und nicht zuletzt auch die Lehrerinnen und Lehrer stolz sein. Teilweise fühlte man sich an den Wettbewerb „Jugend musiziert“ erinnert. Den Applaus des durchweg begeisterten Publikums hatten sich die Solisten und Musikgruppen redlich verdient.

Das vielseitig gestaltete Programm war zweigeteilt. Zunächst waren die jüngeren Talente der Musikschule an der Reihe. Nach einem „Schichtwechsel“ konnten dann die Fortgeschrittenen ihre Klasse unter Beweis stellen. Darunter etwa die vielversprechende Händel-Interpretin und Violinistin Paula Zeiper, die der Sonate in g-moll Opus Nr. 10 von Georg Friedrich Händel mit großer Spielfreude, Disziplin und Präzision Ausdruck zu verleihen wusste. Andante und Allegro gelangen ihr vortrefflich.

Die Begeisterung war riesig: Das Publikum sparte nicht mit Applaus beim Kammermusikkonzert der Musikschule Ampertal. © Fischer

Gleiches galt für ein Gitarrenquartett aus vier jungen Herren, die sich einem Präludium von Marc-Antoine Charpentier und einem Tanz von Michael Praetorius annahmen. Stücke von beachtlichem Schwierigkeitsgrad, die Vitus Hölzl, Benjamin Kainzbauer, Jonas Stockinger und Benedikt Wimbauer erstaundlich leicht von der Hand gingen. Alles befand sich in Harmonie und Einklang, alles war wunderbar aufeinander abgestimmt. Dass das Niveau an der Musikschule hoch ist, das wurde gleich zu Anfang des zweiten Teils deutlich. Schulleiterin Karin Schlagintweit bat hierzu das „Salonorchester Sinfonietta“ auf die Bühne. Zu hören gab es eine irische Suite in vier Teilen.

Virtuos: Die Kleine Saki Tozaki bewies ihr außergewöhnliches Talent am Klavier. © Fischer

Welches Potenzial in den Nachwuchstalenten steckt, das wurde aber bereits bei den Darbietungen der Jüngsten deutlich. Gleich zu Anfang eroberte die Familie Schramml die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Ani Schramml an der Querflöte, Maria Schramml am Klavier und Noah Schramml an der Violine sorgten für einen Auftakt nach Maß beim Kammermusikabend. Ein Abend, der vielen in guter Erinnerung bleiben dürfte. Auch deshalb, weil die Mamas und Papas fleißig fotografiert und mitgefilmt haben. Als kleine Erinnerung an die Anfänge einer vielversprechenden Musikerkarriere vielleicht. In diesem Sinne kann sich dereinst wohl auch die junge Pianistin Saki Tozaki einen Mitschnitt von ihrem Auftritt ansehen. Der von ihr flüssig und fehlerlos gespielte 3. Satz der Sonate Nr. 1 Opus 151 von Anton Diabelli zählte mit zum Besten, was das Programm zu bieten hatte.

Alexander Fischer

