Die Windradfrage: Bürgermeister Hammerl spielt für Kranzberg „5 H“ durch

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Im Staatsforst im Nordosten der Gemeinde Kranzberg, wären - wie hier bei Bayreuth - auch in Kranzberg Windräder möglich - setzt man die „5 H“-Regel voraus. © Daniel Karmann/dpa

Gedanken über die Energiewende hat sich Kranzbergs Bürgermeister Hermann Hammerl gemacht. Er hat für seine Kommune die „5 H“-Regel für Windräder durchgespielt.

Kranzberg - Klimawandel und Energiewende sind in aller Munde. Landrat Helmut Petz hat für den Landkreis Freising sogar die „Dekade der Energiewende“ ausgerufen. Die in Bayern geltende 10H-Regelung für Windräder dürfte bald fallen. All das hat Kranzbergs Bürgermeister Hermann Hammerl dazu veranlasst, einmal etwas „zu spielen“, wie er sagte, und das Gemeindegebiet unter den Vorgaben einer 5H-Regelung unter die Lupe zu nehmen. Schließlich benötigt man im Landkreis, wenn die beschlossene Energiewende bis 2035 gelingen soll, noch viele PV-Anlagen, aber auch einige Windräder, wie Studien gezeigt haben.

In Kranzberg kämen Windräder bei Anwendung der 5 H-Regelung nur im Staatsforst in Frage

Dem Gemeinderat präsentierte Hammerl am Dienstag die Ergebnisse seiner Untersuchung. Beachte man sämtliche Orte, Ortsteile und Weiler und ziehe um sie Kreise, die einer 5H-Regelung entsprechen – also ungefähr mit einem Kilometer Radius –, dann bleibe als einzige Fläche, auf der Windräder theoretisch möglich wären, der Staatsforst im Nordosten des Gemeindegebiets. Würde man kleine Weiler bei dieser Vorgehensweise nicht berücksichtigen – ebenso wenig wie Wohnbebauung in den angrenzenden Gemeinden –, kämen noch kleinere Flächen im Südwesten und Nordwesten dazu. Dann allerdings, und davor warnte der Gemeindechef eindringlich, würde man in „Bürger erster und zweiter Klasse“ unterscheiden. Zudem könne er nicht sagen, inwieweit Einschränkungen durch den Flughafen zu beachten seien, merkte der Rathauschef an.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Hammerls Betrachtungen riefen beispielsweise CSU-Gemeinderat Franz Braun auf den Plan. Seine Einstellung sei klar, sagte er: Es gebe noch andere Formen regenerativer Energien – beispielsweise PV-Anlagen. „Da brauchen wir kein Windrad.“

Gemeinderäte plädieren dafür, „lieber Photovoltaikanlagen auf die Dächer zu bringen“

In dieselbe Kerbe schlug Georg Neumair (FWG): Bevor man daran denke, Windräder zu bauen, solle man lieber „Photovoltaikanlagen auf die Dächer bringen“. Da hapere es nämlich noch gewaltig, wie er am eigenen Leib habe erfahren müssen: Neben vielen bürokratischen Hindernissen gebe es oft auch Probleme mit den Netzbetreibern, die die Installation solcher Anlagen auf dem eigenen Dach entweder schwierig oder unwirtschaftlich machten.

Das wiederum konnte auch Hammerl nur bestätigen: Wegen des Netzbetreibers sei es immer noch nicht gelungen, die große PV-Anlage auf dem neuen Mehrgenerationenhaus in Kranzberg ans Netz zu bringen. Da müsse sich etwas tun, da brauche man Erleichterungen, da müsse „im System“ etwas geändert werden, betonte der Bürgermeister.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.