Dieser Kranzberger macht mobil gegen den „Flächenvernichtungsplan“ der Gemeinde 

Die Änderung des Flächennutzungsplans bewegt die Kranzberger. Vor allem einen: Georg Kißlinger. Bei einem Ortstermin wollte er zeigen, vor welchen Auswirkungen er sich fürchtet.

Kranzberg – Die Änderung des Flächennutzungsplans bewegt die Kranzberger. Vor allem einen: Georg Kißlinger. Weil er unbedingt verhindern will, dass eine als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesene Fläche künftig für Gewerbe zur Verfügung steht, hat er am vergangenen Wochenende zu einem Ortstermin eingeladen. Damit wollte er vor Augen führen, was die Änderung wirklich für Kranzberg bedeuten würde.

Georg Kißlinger hat Glück. Kurz vor 14 Uhr hört es auf zu regnen, aber es pfeift immer noch ein eisiger Wind. Damit sich die Teilnehmer auf das Wesentliche konzentrieren können – auf den Flächennutzungsplan und geplante Änderungen – hat er eine seiner Infotafeln kurzerhand vom freien Feld unter das Vordach eines Rollladenherstellers im Gewerbegebiet Kranzberg West versetzt. Er will seinen Ortstermin durchziehen und sich noch einmal stark machen gegen die angedachten Änderungen des Flächennutzungsplans, den er selbst als „Flächenvernichtungsplan“ bezeichnet.

Zur Erinnerung: Ein Teil des Gemeinderats möchte das Gewerbegebiet im Westen ausweiten. Dazu will man Flächen, die derzeit als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen sind, umwidmen. Ursprünglich seien es laut Kißlinger neun Hektar gewesen, das seien 90.0000 Quadratmeter, betont er. Aktuell ist von 6,6 Hektar die Rede. Dass die Gemeinde die Fläche reduziert habe, wertet Kißlinger als taktischen Trick. Man wolle, so sagt er seinen Zuhörern, damit bei den übergeordneten Behörden Eindruck machen, um sich so am Ende das „Ja“ einzuholen.

+ Staub und Dreck in den Wohngebieten prophezeit Georg Kißlinger den Bürgern, wenn diese Freifläche zubetoniert werde. © Bauer

Kißlinger, der selbst eine kleine Landwirtschaft betreibt und in besagtem Landschaftsschutzgebiet Ackerflächen hat, ist verzweifelt. „Hier wird Mutterboden vernichtet“, sagt er nachdrücklich, „und damit die Grundlage des menschlichen Lebens.“ Zudem sei der Streifen, der umgewidmet werden soll, die „letzte Frischluftschneise des Ampertals“ und müsse dringend frei gehalten werden. Nur so sei es möglich, den Ort vor Staub und Luftverschmutzung zu schützen. „Wird das hier zubetoniert, wird Staub und Dreck in die Wohngebiete eindringen. Die können dann kein Fenster mehr aufmachen“, erklärt er aufgebracht.

Sein Appell an den Kreistag: „Nein“ sagen zur Flächenvernichtung

Dieser Reststreifen, den er der Gruppe später bei seinem Rundgang noch in natura zeigt, sei ein wichtiger Filter, schließlich liege dahinter die viel befahrene Autobahn. Man müsse aber doch auch daran denken, Arbeitsplätze zu den Leuten zu bringen, wirft ein Teilnehmer ein. Das Argument des Wachstums zählt für Kißlinger in dem Fall aber nicht, vor allem, wo noch etwa 40 000 Quadratmeter ausgewiesene Gewerbefläche frei seien. „Man sollte doch erst einmal die vorhandenen Flächen nutzen“, setzt er dagegen. Zudem schade man dem ortsansässigen Handwerk und nehme anderen Gemeinden die Arbeitskräfte und Firmen weg. „Ein Verbrechen“, nannte ein anderer Teilnehmer in der weiteren Diskussion dann die geplante Änderung, auch hinsichtlich des Flächenfraßes und Artenschutzes.

+ Unzählige Pläne waren am vergangenen Wochenende beim Spaziergang zu sehen, anhand derer das Vorhaben der Gemeinde erläutert wurde. © Bauer

Kißlinger warnt die Kranzberger: „Die Wohn- und Lebensqualität wird darunter leiden. Mehr Lärm, mehr Staub, mehr Verkehr.“ Um zusätzliche Verkehrsbelastung im eigenen Ort zu vermeiden, habe die Gemeinde Allershausen laut Kißlinger in ihrer Stellungnahme eine zusätzliche Erschließungsstraße gefordert, sollte die Fläche wirklich zum Gewerbegebiet werden. „Ich bitte den Gemeinderat, sich die Grundsätze zur Flächennutzung von 1997 zu eigen zu machen: organisches Wachstum, Stärkung des eigenen Handwerks und der Familien.“ Von expansiver Ausweitung von Gewerbeflächen sei da nicht die Rede.

Lesen Sie auch: Westermeier wirft hin: Kranzbergs 2. Bürgermeister erklärt Rücktritt nach Streit um Baugrundstück

Vor allem aber will er an den Kreistag appellieren. Die Kreisräte müssen zustimmen, wenn eine Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden soll. „Ich bitte die Kreisräte, den Antrag auf Herausnahme der Flächen für das Gewerbegebiet Kranzberg-West abzulehnen.“ Als sich die kleine Gruppe dann auf den Weg macht zu den im Fokus stehenden Flächen, weht es ihnen fast die Mützen vom Kopf. Dass es sich hier um eine Luftschneise handelt, spürt man gleich am eigenen Leib. Es weht ein eisiger Wind in Kranzberg – wie es aussieht, momentan nicht nur auf freier Flur.