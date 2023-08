Ehrung für beharrlichen Gemeindearchivar: Alfons Berger bekommt Bezirksmedaille

Auszeichnung für Kranzberger

Alfons Berger aus Kranzberg hatte und hat noch immer viele Ehrenämter inne. Nun wurde er mit der Bezirksmedaille ausgezeichnet.

Kranzberg – Als Zeichen seiner Anerkennung verleiht der Bezirk Oberbayern an Menschen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich in Oberbayern verdient gemacht haben, die Bezirksmedaille. „Wir wollen in der Gesellschaft ein Zeichen dafür setzen, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement jeder einzelnen Person ist“, betonte Bezirkstagspräsident Josef Mederer bei der Verleihung der Bezirksmedaillen im Sitzungssaal des Oberbayerischen Bezirkstags in München. Auch ein Bürger aus dem Landkreis Freising erhielt die Auszeichnung: Alfons Berger aus Kranzberg.

Mederer bezeichnete ehrenamtlich Tätige als unverzichtbaren Teil der Gesellschaft: „Ohne ihren Einsatz wäre das Leben vieler Menschen entbehrungsreicher, weniger menschlich und einsamer. Sie helfen im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich. Sie springen da ein, wo öffentliche Zuständigkeiten an ihre Grenzen stoßen.“ Er bezeichnete die Trägerinnen und Träger der Bezirksmedaille als gesellschaftliche Vorbilder.

Alfons Berger erhält für kulturelles und kirchliches Engagement die Bezirksmedaille

Zu den Geehrten zählt nun auch Alfons Berger aus Kranzberg. „Er ist ein gutes Beispiel dafür, dass eine Gemeinde mehr sein kann als die Summe ihrer Bewohner. Er zeigt, wie mit zivilgesellschaftlichem Engagement eine Gemeinde zur Gemeinschaft wird“, sagte Mederer in seiner Laudatio über Berger.

Alfons Berger engagiert sich seit frühester Jugend sowohl im kirchlichen als auch im heimatkulturellen Bereich. So war er bereits als Siebzehnjähriger zwei Jahre lang Diözesanvorsitzender der Landjugend in der Diözese München und Freising. Seit 1972 ist er in der Pfarrgemeinde Kranzberg in verschiedensten Funktionen aktiv, unter anderem als Vorsitzender des Pfarrgemeinderats und als Mitglied der Kirchenverwaltung. „Alfons Berger trägt auf diese Weise maßgeblich dazu bei, dass die Kirche den Menschen Räume für deren Aktivitäten zur Verfügung stellt. Dort können sie Gemeinschaft erleben und bereichernde Erlebnisse teilen“, so Mederer.

Als Gemeindearchivar hat Berger großes erreicht

Darüber hinaus engagiert er sich seit 1984 als ehrenamtlicher Gemeindearchivar für den Erhalt und die Weitergabe heimatspezifischer Daten. Im Rahmen dieser Tätigkeit hat Alfons Berger Ortschroniken aller größeren Ortsteile sowie der Hauptgemeinde Kranzberg verfasst. Seiner historischen Neugier verdankt Kranzberg auch eine sehenswerte Ausstellung zur Heimatgeschichte im Alten Schulhaus.

Nicht zuletzt seiner Vision einer modernen Nutzung des verfallenden Gebäudes auf dem Pantaleonsberg ist es zu verdanken, dass die Gemeinde heute über einen Festsaal verfügt. Dass sich dort im Dachgeschoss noch ein Plätzchen für ein Museum finden würde, daran glaubte der Kranzberger Gemeindearchivar gegen alle Widerstände fest. „Mit Beharrlichkeit und vielen ehrenamtlichen und zupackenden Mitstreitern aus der Gemeinde gelang es ihm schließlich, dem historischen Erbe Kranzbergs einen würdigen Platz zu schaffen“, lobte der Bezirkstagspräsident. Damit habe er dazu beigetragen, es für kommende Generationen zu bewahren. Dieser Einsatz für die Präsentation der bronzezeitlichen Funde in Bernstorf und die Gründung des Bronzezeit Bayern Museum in Kranzberg sei bemerkenswert.

Auch in der Politik hat sich Berger einen Namen gemacht

Auch das Engagement des Fördervereins Pantaleonsberg suche seinesgleichen. „Sie ahnen es sicher schon, auch bei diesem Verein ist Alfons Berger Vorsitzender – und zwar seit 1999“, verkündete Mederer.

Von 1996 bis 2014 machte sich Alfons Berger auch als Gemeinderat und zweiter Bürgermeister kommunalpolitisch für seine Heimat stark. So viel ehrenamtliche Tätigkeit in verschiedenen Bereichen sei laut Mederer sehr vorbildlich. Alfons Berger hat für sein Engagement bereits viele Ehrungen erhalten – darunter den Bayerischen Verfassungsorden. „Diesen möchte der Bezirk Oberbayern als Zeichen der Anerkennung die Bezirksmedaille hinzufügen.“ ft

