Ausschuss und Kita-Vertreter werden sich einig: So läuft künftig die Mittagsverpflegung in Kranzberg

Was in den Kranzberger Kindertageseinrichtungen künftig serviert wird, soll in Sachen Qualität, Frische und Nachhaltigkeit überzeugen. Auch das Bestellsystem und die individuelle Portionierung spielen eine Rolle im Kriterienkatalog. © Philipp von Ditfurth/dpa

Die Mittagsverpflegung in den Kranzberger Kitas sorgte bereits zuletzt für viel Diskussionsstoff. Im Sozialausschuss wurden nun die Kriterien festgelegt.

Kranzberg – Kürzlich waren zwei Elternvertreter mit Verbesserungsvorschlägen und -Wünschen für die Mittagsverpflegung in den Kindertageseinrichtungen in die Gemeinderatssitzung gekommen, um ihr Anliegen genau zu erläutern. Einigen konnte sich das Gremium damals nicht. Da sich die Gemeinderäte unisono eine langfristig zufriedenstellenden Lösung wünschten, wurde eine Sozialausschusssitzung einberufen. Bei der Sitzung waren die Vertreter aller pädagogischen Einrichtungen anwesend.

Laut dem Kinderhaus Kleeblatt seien die Kinder heutzutage „extrem an Fertig-Food gewöhnt“, wobei man diesen Trend wieder in die entgegengesetzte Richtung lenken möchte. Grundsätzlich betonten alle anwesenden Pädagogen, dass das aktuelle Catering bereits „sehr bemüht“ sei, alle Wünsche der Eltern bestmöglich und im preislichen Rahmen umzusetzen. So viel zum Ist-Zustand.

Kinder, die ihre eigene Brotzeit mitbringen, werden nicht ausgegrenzt

Auch der Preis war ein Thema im Rahmen der Sitzung. Gemeinderat Rudolf Wildgruber betonte, dass „kein Kind ausgegrenzt werden dürfe, nur weil aufgrund steigernder Anforderungen auch der Preis der Verpflegung ansteigt“. Die anwesenden Pädagogen betonten jedoch, dass auch die Kinder, die ihre eigene Brotzeit mitbringen, keine Ausgrenzung erfahren. Besonders wichtig für alle Anwesenden war auch das Thema des Servierens: „Die Kinder sollen die Möglichkeit bekommen, sich selbst an den unterschiedlichen Essenskomponenten zu bedienen“, sagte Bürgermeister Hermann Hammerl, „so bekommen die Kinder die Chance, auch mal nur einen kleinen Löffel Soße oder Gemüse zu probieren.“ Man möchte dadurch zudem erreichen, vielfältige und gesunde Lebensmittel spielerisch in die Ernährung der Kinder zu integrieren.

Hierhager kritisiert deutsche Ess-Kultur: „Hauptsache es geht schnell und kostet wenig“

Gemeinderat Anton Hierhager kritisierte in dieser Hinsicht die deutsche Kultur: „Die Deutschen interessieren sich für ihr Essen einfach kaum, Hauptsache es geht schnell und kostet wenig“, sagte der 2. Bürgermeister, „da könnten wir uns von Italien und Frankreich noch eine ordentliche Scheibe abschneiden. Dort werden die Mahlzeiten noch genossen.“

Rudolf Wildgruber appellierte an die Elternschaft der Einrichtungen: „Es ist wichtig, dass die Eltern auch daheim gesund kochen – sonst wird das gesunde Essen im Kindergarten bedeutend schlechter angenommen.“

Mit dem festgelegten Kriterienkatalog – darunter Qualität, Frische, Nachhaltigkeit, Bestellsystem und die individuelle Portionierung – waren letztlich alle Gemeinderäte, Eltern und Pädagogen einverstanden. In der kommenden Ausschreibung wird man sich für den Lieferanten entscheiden, der die meisten Punkte des Rankings erfüllen kann.

Pascale Fuchs