Emotionale Momente beim Kriegerjahrtag in Kranzberg: Nachdenken über die Sinnlosigkeit der Kriege

Ausgezeichnet I: Florian Frühbeis (Kassier), Sebastian Brunner (Vorstand), Josef Riedl (50 Jahre dabei), Bürgermeister Hermann Hammerl, Max Saller, Sebastian Vierthaler (Schriftführer) und Herbert Fendl (v. l.). © Lorenz

Mahnen zum Frieden: Die Intention der Krieger- und Soldatenvereine ist hochaktuell. Beim Kriegerjahrtag in Kranzberg fanden die Verantwortlichen eindringliche Worte.

Kranzberg – „Nehmen wir den heutigen Kriegerjahrtag zum Anlass, um über die Sinnlosigkeit der Kriege, besonders über das, was gerade in der Ukraine passiert, nachzudenken.“ Mit diesen emotionalen Worten legte der Krieger- und Reservistenverein Kranzberg am vergangenen Samstag seinen Kranz am Krieger-Mahnmal nieder. Was den Verein freut: Über einen Mitgliederschwund braucht man sich keine Gedanken machen, denn viele junge Kranzberger schließen sich dem Verein an. Das Anliegen des Krieger- und Reservistenvereins Kranzberg wurde bei der Kranzniederlegung vom Vorsitzenden Sebastian Brunner deutlich formuliert: „Halten wir inne und denken wir nach über die Sinnlosigkeit der Kriege – denn es gibt keinen gerechten Krieg. Ganze Landstriche und Städte werden dem Erdboden gleich gemacht – die Leidtragenden sind immer die Menschen. Viele von den Jungen müssen sterben, ohne gelebt zu haben.“

Auch Bürgermeister Hermann Hammerl fand im Anschluss deutliche Worte: „Es braucht gar kein Krieg, um uns fertigmachen zu können – es reicht, wenn bei uns der Stromschalter umgelegt wird.“ Was sich Hammerl wünschen würde, wäre ein Nachdenken über eine bessere Wehrfähigkeit von Deutschland. Früher, so Hammerl, wurde man halt zum Wehrdienst eingezogen, und alleine aufgrund der Manöverübungen hätte man dann schon über den Ernstfall, also einen möglichen Krieg, nachdenken müssen. „Abschaffen ist aber immer einfach als wieder aufbauen“, sagte er in puncto Wehrpflicht.

Ein Kranz wurde am Kriegerdenkmal niedergelegt. Das Denkmal war das Jahr über immer wieder aufgrund der geplanten Verlegung Thema. © Lorenz

Was war sonst noch los beim Verein? Da der Kriegerjahrtag 2021 wegen der Pandemie nicht hatte stattfinden können, verstrich damit auch ein wichtiges Jubiläum: 145 Jahre Krieger- und Reservistenverein Kranzberg.

Bei den Vorstandssitzungen im vorigen Jahr ging es erneut um das Dauerthema Kriegerdenkmal, da dieses aufgrund Grundstücksproblematiken „umziehen“ soll, um Kriegsgräbersammlungen und die Frage, welche Musik für Beerdigungen ausgewählt werden soll und noch vieles mehr. Endlich wieder einen Ausflug konnte der Verein dann im September 2021 machen – und der ging nach Slowenien und Italien. Am deutschen Soldatenfriedhof mit seinen knapp 1000 gefallenen Deutschen legte der Verein einen Gedenkkranz nieder. „Dort wird die Sinnlosigkeit von Kriegen einem besonders vor die Augen geführt“, so der Schriftführer Sebastian Vierthaler. Ein riesiger Erfolg war im April die Benefiz-Veranstaltung „Kranzberg hilft“, für die der Verein rund 700 Euro hatte sammeln können.

Ausgezeichnet III: Martin Oberprieler, Erich Kohlmeier, Hans Braun, Sebastian Brunner (Vorstand), Werner Kroboth, Herbert Jositz junior, Bürgermeister Hermann Hammerl und Max Saller bei der Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft. © Lorenz

Finanziell steht der Verein stabil da, durch ein sehr großes Engagement der Mitglieder konnten in den Jahren 2020 und 2021 zusammen rund 3200 Euro für die Kriegsgräberfürsorge gesammelt und überwiesen werden. Der aktuelle Mitgliederstand: 111, davon 72 Reservisten und 39 Förderer.

Langjährige Mitglieder ausgezeichnet

Geehrt wurden im Anschluss für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein: Hans Braun, Werner Kroboth, Hans Brand, Roland Wurmseher, Martin Oberprieler und Erich Kohlmeier.

Ausgezeichnet II: Nachdem sie für 40-jährige Vereinstreue geehrt wurden, stellten sich Lothar Frühbeis, Rudi Glas, Georg Pallauf, Willi Frankl, Robert Riedl, Sebastian Brunner (Vorstand) und Anton Eisen für ein Foto auf. © Lorenz

Das Ehrenkreuz in Silber für 40 Jahre Vereinstreue erhielten Anton Eisen, Willi Frankl, Robert Riedl, Benno Rottenfußer, Anton Stolper, Georg Pallauf, Wolfgang Bechstein, Lothar Frühbeis, Rudi Glas, Sebastian Pellmeier und Herbert Kristen.

Das ganz besondere Ehrenkreuz in Gold samt Vereinskrug zum Verein erhielten zwei langjährige Mitglieder: Peter Lindinger und Josef Riedl. Sie gehören dem Krieger- und Reservistenverein Kranzberg seit einem halben Jahrhundert, sprich 50 Jahren, an.

Richard Lorenz