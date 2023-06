Fluglärm im grünen Bereich: Ergebnisse der mobilen Messstelle in Gremertshausen weit unter den Grenzwerten

An der mobilen Fluglärmmessstelle in Gremertshausen trafen sich (v.l.): Dr. Felix Will (FMG), Hermann Blomeyer (FMG), Landrat Helmut Petz, Isabel Altmeyer (LRA Freising), Josef Schwendner (FMG) und Manfred Wilhelm (FMG). © LRA

Rund um den Airport gibt es wegen Fluglärm weiterhin Beschwerden. Nun trafen sich Experten an der Lärmmessstelle Gremertshausen. Fazit: Alles im grünen Bereich!

Gremertshausen - Um den tatsächlichen Fluglärm monitoren zu können, hat die Flughafen München GmbH (FMG) in Absprache mit der Fluglärmkommission rund 20 Kilometer um den Flughafen herum 16 fixe Lärmmessstellen platziert. Im Sekundentakt werden dort die durch an- und abfliegende Luftfahrzeuge entstehenden Geräusche erfasst. Drei weitere mobile Geräte kommen je nach Bedarf und auf Anfrage zum Einsatz – eines davon steht derzeit in Gremertshausen.

Die Frage lautete: Haben Bewohner in Gremertshausen Anspruch auf passiven Schallschutz?

In der jüngsten Sitzung der Fluglärmkommission war über den Abflugkorridor 26R NW diskutiert worden. Dabei hatte Thomas Enghofer, Gemeinde Kranzberg, angemerkt, dass Gremertshausen durch Flüge auf der Nordroute Lärm ausgesetzt sei und deshalb eventuell in das Schutzgebiet aufgenommen werden sollte. Dies hätte etwa zur Folge, dass Bewohner in Gremertshausen Anspruch auf passiven Schallschutz, wie die Installation von Schallschutzfenstern, hätten. Sein Wunsch: Eine Liste mit Datum und Uhrzeit der Flüge mit gemessenem Einzelschallpegel.

Anfang März wurde das Messgerät aufgestellt

Die FMG ist diesem Wunsch nachgekommen und hat bereits Anfang März ein mobiles, solarbetriebenes Fluglärmmessgerät in Gremertshausen in Position gebracht. Landrat Helmut Petz, Vorsitzender der Fluglärmkommission, und Isabel Altmeyer (Leiterin der Abteilung Kreisangelegenheiten und Soziales) ließen sich nun vor Ort von Josef Schwendner, Hermann Blomeyer, Felix Will und Manfred Wilhelm (alle FMG) die Messstation und alle technischen Feinheiten erklären.

Gemessen wurde bis Ende Mai. Erste Zahlen legen nahe, dass die Lärmbelastung durch die Flugbewegungen durch den Abflugkorridor 26R NW deutlich unter den Werten liegen, die Schallschutzansprüche auslösen würden. Nach diesen Werten wären gesetzlich zehnmal so viele Bewegungen erlaubt, rechnete Petz aus.

