Erhebende Stunde auf dem Pantaleonsberg

S-Bahn-Chaos Richtung Flughafen: Fahrgäste stranden in Freising - ohne Infos

S-Bahnchaos zum Ferienstart: Nichts ging mehr am Montagvormittag bei S1 und S8 in Richtung Flughafen. Ausgerechnet auf dem Weg in die Ferien strandeten viele Fahrgäste …