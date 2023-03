Feuerwehr Kranzberg hat die Salzsuppe tapfer ausgelöffelt

Teilen

Eine versalzene Suppe mit einem löchrigen Löffel essen und das unter den amüsierten Blicken der potenziellen Fahnenmutter Anneliese Frank (r). © Martin

Wenn Jubiläumsvereine um etwas bitten, werden sie dafür traditionell auf charmant-gemeine Weise im übertragenen Sinne zur Kasse gebeten. So auch die FFW Kranzberg.

Kranzberg – Im Juni feiert die Freiwillige Feuerwehr Kranzberg ihr 150-jähriges Gründungsjubiläum. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am vergangenen Wochenende machte sich die Wehr auf den Weg zur Gattin von Kommandant Erich Frank, um seine Anneliese als bezaubernde Fahnenmutter zu gewinnen. Zusammen mit Bürgermeister Hermann Hammerl marschierte der Festausschuss daher am Samstagnachmittag vom Feuerwehrhaus in Richtung Ringstraße, begleitet von flotter Blasmusik. Mit im Gepäck: ein Holzscheit, auf dem die Bittsteller ihr Anliegen in Versform vortrugen.

Grundsätzlich sei sie gerne bereit, die ehrenvolle Aufgabe zu übernehmen, meinte Anneliese Frank und lachte. Allerdings gelte es für die Floriansjünger, erst einmal ein paar Aufgaben zu bewältigen. Wie viele Liter Wasser in einen „B-Schlauch“ passen? Da war erst einmal Rechnen gefragt. Manchmal auch „Nachhilfe“, etwa bei der Frage, ob sich die Kameraden ihre Krawatte selber binden könnten. Schließlich müsse vorgesorgt werden, dass bei der Jubiläumsfeier im Juni alle „sauber daherkämen“, meinte Frank. Ein „Großbrand“ in einer Puppenstube rief zu guter Letzt noch zwei Maschinisten und zwei Angriffstruppführer auf den Plan. Auch diese Aufgabe wurde vorbildlich gemeistert.

In jedes Besteck waren Löcher gebohrt

Und weil soviel Arbeit hungrig macht, servierte die Fahnenmutter in spe ihren Gästen Suppe. Kräftig und salzig war die, die Löffel ein klein wenig verbogen, so dass die Suppe nur unter Verrenkungen genossen werden konnte. Zur restlosen Belustigung der Umstehenden trug es bei, dass die Suppe quasi unter dem Löffel davon rann. In jedes Besteck habe er drei Löcher gebohrt, gestand Erich Frank.

Auch den Großbrand im Puppenhaus löschten vier Mitglieder bei der FFW Kranzberg mit Bravour. © Martin

Alle Aufgaben seien zur Zufriedenheit erfüllt worden, meinte Frank. Gerne werde sie das Amt der Fahnenmutter übernehmen. Im Namen der Wehr dankte auch Bürgermeister und Schirmherr, Hermann Hammerl. Mit einem Blumenstrauß wurde die neue Würdenträgerin dann „an Bord“ begrüßt. Speis und Trank gab es schließlich im Feuerwehrhaus, wo die neue Fahnenmutter bis spät in die Nacht hinein gefeiert wurde.

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.