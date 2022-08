Feuerwehr Thalhausen ist stolz auf den engagierten Nachwuchs

Stolz ist man in Thalhausen vor allem auf die Jugendfeuerwehr. Dort sind die Mädchen in der Überzahl.

Versammlung mit Ehrung

Die FFW Thalhausen leistet gute Arbeit – und motiviert damit vor allem die Jugend. Insgesamt gibt es 20 Nachwuchskräfte in Thalhausen – elf davon sind weiblich.

Thalhausen – Schnell wie die Feuerwehr, das waren die Floriansjünger von Thalhausen bei ihrer jüngsten Jahreshauptversammlung. Aufgrund von Corona-Einschränkungen war auch bei ihnen, wie bei vielen Feuerwehren und Vereinen, der Rückblick zum Jahr 2021 „eher überschaubar“, wie es der erste Vorstand vom FFW-Verein, Lorenz Gremminger, ausdrückte.

Ambitionierte Jugendarbeit

Womit die Floriansjünger unabhängig von Brandbekämpfung allerdings am meisten glänzen, ist ihre unglaublich ambitionierte Nachwuchsförderung. Ein Bild, das man bei Feuerwehr-Jahreshauptversammlungen sehr selten sieht, wenn überhaupt – vor allem bei so einer „kleinen“ Feuerwehr: ein ganzer Tisch voller junger Menschen, die helfen wollen und dafür großes Engagement an den Tag legen.

20 Feuerwehr-Jugendliche - davon sind elf weiblich

Andreas Gremminger von der FFW Thalhausen, der sich um den Nachwuchs kümmert, gab am Montag Auskunft: „Aktuell haben wir 20 Jugendliche bei der Feuerwehr, die 2021 insgesamt 631 Stunden absolviert haben.“ Das stand auf dem Programm der jungen Floriansjünger: 20 Treffen, davon acht Übungen – mit dabei war unter anderem erfreulicherweise auch ein großer Erste-Hilfe-Kurs, den 16 Jugendliche mitgemacht und erfolgreich abgeschlossen haben.

Doch nicht nur die große Zahl der jungen Leute überrascht, sondern auch die Geschlechteraufteilung im Nachwuchs-Kader: neun junge Männer und elf junge Frauen. Andreas Gremminger ist von seiner besonderen Truppe überaus begeistert und betonte: „Sie sind alle unglaublich wissbegierig und wollen alles lernen – das macht unglaublich viel Spaß mit ihnen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Obwohl nicht viel los war im Jahr 2021, umriss Lorenz Gremminger dennoch schnell die wichtigsten Eckpunkte der Vereinstätigkeit vor der wohl verdienten Brotzeit: Steckerlfisch-Stand von der FFW, das Patenbitten in Wippenhausen, das Entenessen bei der Berta in Oberappersdorf – und natürlich der traditionelle Verkauf von Weihnachtspaketen. Wie oft der Alarm losging, zählte anschließend der erste Kommandant Florian Jositz zusammen – nämlich insgesamt sechs Mal im vorigen Jahr, unter anderem eingeklemmte Personen bei einem Verkehrsunfall und ein Kabelschmorbrand in Kirchdorf.

+ Ausgezeichnet: Lorenz Gremminger (l., Vorsitzender FFW-Verein) und Kommandant Florian Jositz (r.) überreichten Florian Vierthaler für 25 Jahre Mitgliedschaft eine Urkunde. © Lorenz

Insgesamt haben die Thalhausener Floriansjünger, inklusive Jugendfeuerwehr, Übungen und Dienstversammlungen, rund 1360 Stunden ihrer Zeit geopfert, um durch ihr Ehrenamt für die Leute rundherum in brenzligen Situationen da zu sein.

Ehrungen

Ehrungen gab es freilich auch, denn zwei Feuerwehrler sind schon lange dabei: Florian Vierthaler für 25 Jahre treuen Dienst und Helmut Lerchl, der allerdings wegen Krankheit nicht kommen konnte, für 40 Jahre Treue zur FFW Thalhausen.

Finanziell steht der Verein gut da, wie Kassier Peter Blenniger betonte und damit die Versammlung schloss.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.