Flora, der neue Star bei der Wenger Wehr

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Die Wenger Böllerschützen ließen es dem Anlass entsprechend richtig krachen. © Lehmann

Die Wenger Feuerwehr hat die kirchliche Segnung ihres Mannschaftstransportwagens mit einem rauschenden Fest gefeiert.

Weng – Sein offizieller Name ist „Florian Weng 14/1“. Doch getauft ist er auf „Flora“. Er ist das jüngste Mitglied der Wenger Feuerwehrfahrzeugfamilie, zu der schon „Rosalie“ (HLF 20), „Gina“ (LF8) und „Bernd“ das Feuerwehrschlauchboot gehören: der neue Mannschaftstransportwagen (MTW), der vor Kurzem seinen kirchlichen Segen erhalten hat.

Seinen Dienst tut der neue Stolz der Wenger Wehr bereits seit November 2022, nachdem er zwei Jahre zuvor ausgeschrieben, das Fahrgestell der Firma MAN wegen Corona etwas verspätet im März 2022 ausgeliefert worden war und dann der Aufbau durch die Firma Barth erfolgte. Jetzt stand er also da auf dem Kirchvorplatz, frisch geputzt und auf Hochglanz poliert, um den Segen von Pfarrer Josip Cabraja zu empfangen.

Wie der 1. Kommandant der Wenger Feuerwehr, Benjamin Stefani, sagte, sei der neue MTW „ein wichtiger Bestandteil unserer Ausrüstung“, der es den Helfern ermögliche, „noch schneller und effektiver zu agieren“. Seine Hauptaufgabe, nämlich zusätzliche Kräfte zur Einsatzstelle zu bringen, erfüllt der MTW mit 177 PS, einem Acht-Gang-Automatikgetriebe, mit Blaulicht und Martinshorn, mit Winkerkelle, Warndreieck und Pulverlöscher sowie – eine Besonderheit – mit einem Rettungsrucksack zur medizinischen Erstversorgung.

Den kirchlichen Segen erhielt das neue Feuerwehrfahrzeug von Pfarrer Josip Cabraja. © Lehmann

Der neue MTW sei laut Stefani „ein Symbol“ dafür, dass die Wenger Feuerwehrleute ihrer Verpflichtung, sich um die Sicherheit und das Wohl der Mitmenschen zu kümmern, nachkommen. Und man dürfe nicht unterschätzen, „welche Motivation das neue Fahrzeug für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte bedeutet“. Diese Motivation hat 106 000 Euro gekostet, wovon der Freistaat 12 500 Euro als Zuschuss übernahm. In Anwesenheit von rund 300 Besuchern, sieben Gastfeuerwehren, drei Ortsvereinen und der Blaskapelle Allershausen betonte der 1. Vorstand des Feuerwehrvereins, Florian Wildmoser, dass man die feierliche Segnung des Fahrzeugs und das anschließende Fest nicht deshalb begehe, „um ein Stück Technik gegen das Schicksal immun zu machen“.

Nein, man feiere, um zu zeigen, dass die Kameradinnen und Kameraden in Zukunft im Einsatz aufeinander achten werden und sich jeder auf die Kameradschaft des anderen verlassen könne. Man feiere, um zu zeigen, dass man die Menschen in den Ortsteilen bei Not und Gefahr nicht alleine lassen werde. Man feiere das Fest, um das Erbe der Mütter und Väter zu ehren, die die Feuerwehr gegründet hatten. Und schließlich feiere man, um den nachfolgenden Generationen „das Beispiel an Nächstenliebe und Verantwortung weiterzugeben“.

Nach Grußworten von Bürgermeisterin Susanne Hartmann, nach dem Lied „Großer Gott“, nach der Bayernhymne und dem Rückmarsch zum Feuerwehrhaus ging es in den gemütlichen Teil über: Mittagessen, Kindernachmittag mit Hüpfburg, Spielmobil, Feuerwehrspritzwand und selbstverständlich Rundfahrten mit „Flora“, dem Star des Tages.