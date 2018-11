Gemeinsam schmeckt der Kuchen besser: Evangelische Jugend feiert 20. Geburtstag

20 Jahre Evangelische Jugend im Dekanat Freising: Das wurde nun ausgiebig gefeiert – selbstbewusst und mit eigenem Profil, wie man es von den jungen Menschen aus den zehn Kirchengemeinden im Dekanat gewohnt ist.

Thalhausen – 20 Jahre Evangelische Jugend im Dekanat Freising: Zu einer Zeitreise in die Vergangenheit trafen sich am vergangenen Wochenende ehren- und hauptamtliche Helfer der Jugendgruppen zur Jubiläumsfeier im Jugendhaus St. Anna in Thalhausen. Nach einem Gottesdienst und einem Festbankett wurde bei einer Party bis spät in die Nacht gefeiert – selbstbewusst und mit eigenem Profil, wie man es von den jungen Menschen aus den zehn Kirchengemeinden im Dekanat gewohnt ist.

Dass bei der evangelischen Jugend „alles ein bisschen anders ist“, betonte Pfarrerin Dorothee Löser im Grußwort nach dem Gottesdienst. Als Sinnbild dafür, dass der „Kuchen des Lebens“ viel besser schmecke, wenn man ihn mit anderen teile, hatte sie einen Schokoladenkuchen mitgebracht. Die Geistliche erinnerte an die Zeit der Gründung der Evangelischen Jugend im Dekanat. Mit der Inbetriebnahme des Flughafens im Erdinger Moos Anfang der 1990er Jahre sei der Zuzug von Protestanten rasant vonstattengegangen. Die Kirchengemeinde in Freising, die bis dahin vom Dekanat Landshut aus betreut wurde, machte sich eigenständig – und auch die Jugend fand ihren Platz.

Damit war Löser bei einer Frau, die vor 20 Jahren den Grundstein für die erfolgreiche Jugendarbeit gelegt hatte: Dekanatsjugendreferentin Angela Senft. „Oberrrockerin, Tänzerin, Forscherin und Spielerin“ sei sie gewesen, sozusagen „die Grundzutat für den Kuchen der Evangelischen Jugend“, betonte Löser.

Doch was wäre das alles ohne die Jugendlichen? „Ihr seid die Schokostückchen im Kuchen.“ Sie engagieren sich laut Löser unter anderem bei Konfirmandenschulungen, Freizeiten und der schulbezogenen Jugendarbeit, stellen Hilfsangebote für Förderschulmädchen, engagieren sich politisch für die Bewahrung der Schöpfung und gegen die dritte Startbahn. „Ihr seid auf den Geschmack gekommen, dass der Kuchen des Lebens viel besser schmeckt, wenn man ihn mit anderen teilt“, lobte Löser.

Anfangs habe man in „Diasporabedingungen“ gearbeitet, erinnerte sich Dekanatsjugendreferentin Senft. Von Landshut aus habe sie die Jugendlichen im Münchner Umland betreut. „Wir waren damals das wandernde Gottesvolk.“ Viele Ehrenamtliche hätten sie zur damaligen Zeit unterstützt, etwa Daniel Fritsch. Der junge Mann, der mittlerweile als Pressesprecher eines großen bayerischen Verbandes fungiert, erinnert sich noch gut daran. „Ich habe bei der evangelischen Jugend viel Wissen über Gruppenarbeit erworben. All das kann ich in meinem Beruf heute noch gebrauchen.“

Zweimal im Jahr treffen sich die jungen Leute zum Konvent mit allen Ehrenamtlichen im Dekanat. Dabei sei man meist in Selbstversorgerhäusern untergebracht gewesen, erzählt Senft. Mit Rezepten im großen Stil würden sich die Jugendlichen also gut auskennen. Das war natürlich auch bei der Jubiläumsfeier der Fall: das gemeinsame Kochen und Essen waren der Höhepunkt des Abends. Allerlei vom Braten mit Knödeln, Rotkraut sowie süße Desserts standen auf dem Speiseplan. „Wir wünschen uns einen gesegneten Appetit und gute Gespräche“, ließen die jungen Menschen im Tischgebet verlauten. Im Anschluss wurde der Geburtstag noch kräftig gefeiert.Maria Martin

