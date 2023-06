Freisings Landwirte haben „die Schnauze voll von der Bürokratie“

Zum Auftakt des Kreisbauerntags in der Maschinenhalle machten vor rund 400 Zuhörenden die Vertreter der Landwirte ihrem Ärger über die in ihren Augen überbordende Bürokratie, den nicht enden wollenden Wust an Auflagen und die mangelnde Wertschätzung in der Bevölkerung Luft.

„Sklave der Gesellschaft“

Der Kreisbauerntag in Hohenbercha stand provokant unter dem Motto „Landbewirtschaftung ohne Bauern“. Die Landwirte setzten ein dicke Ausrufezeichen.

Kranzberg – Der Kreisbauerntag in Hohenbercha (Gemeinde Kranzberg) hatte es in sich. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zum einen war der Ansturm enorm. Im Laufe des Tages bevölkerten gut 500 Besucher den Hof der Familie Westermeier in Hohenbercha. Die hatte sich mächtig ins Zeug gelegt und dem Kreisbauerntag einen Messecharakter verliehen. Info- und Beratungsstände säumten die weitläufige Hofstelle, an allen Ecken und Enden präsentierte sich das Familienunternehmen als moderner, zukunftsorientierter landwirtschaftlicher Betrieb.

Nichtsdestotrotz machte Familienoberhaupt Anton Westermeier beim offiziellen Auftakt in der Maschinenhalle vor gut 400 Zuhörerinnen und Zuhörern seinem Ärger über die überbordende Bürokratie, über den nicht enden wollenden Wust an Auflagen und die mangelnde Wertschätzung in der Bevölkerung Luft. Kreisobmann Ralf Huber stieß ins gleiche Horn. Im Beisein von Staatsminister Florian Herrmann, Vizelandrätin Anita Meinelt und Kreisbäuerin Elisabeth Mayerhofer sowie BBV-Geschäftsführer Gerhard Stock stellte der aus Allershausen stammende Bezirkspräsident des Bauernverbands Oberbayern klar, dass es für den Bauernstand unter den gegebenen Umständen immer schwieriger werde, vernünftig und wirtschaftlich zu arbeiten.

Der Tenor von Westermeier und Huber lautete: „Wenn das so weitergeht, will den Job bald keiner mehr machen!“ Westermeier sagte wörtlich: „Wir bekommen von der Gesellschaft keine Wertschätzung. Ich weiß nicht, warum.“ Und er fügte an: „Die Politiker müssen mir heute einfach mal zuhören.“

Er bekomme teilweise „so eine Wut“, ob der „ganzen Vorschriften und der Dokumentationspflicht“. Er fühle sich manchmal wie eine „Sklave der Gesellschaft“ oder „ein Sklave der Politik“. Dabei mache ihm und seiner Familie die Arbeit Spaß, sagte der Landwirt. Er schloss mit den Worten: „Passt auf uns auf – ihr braucht uns!“ Es gab tosenden Beifall dafür.

Gleiches galt für die flammende Rede, die Huber im Anschluss hielt. „Wir haben die Schnauze voll von der Bürokratie, die uns erschlägt“, unterstrich Huber. Als Beispiel nannte er einen Betrieb, der seinen Stall im Sinne des Tierwohls vergrößern wollte und es dann mit der Emissionsschutzbehörde zu tun bekommen habe. Es könne nicht sein, dass man als Landwirt ständig Prügel zwischen die Beine bekomme.

+ Am Ende gab es dann doch versöhnliche Gesten beim Kreisbauerntag: (v. l.) Kreisbäuerin Elisabeth Mayerhofer, Vize-Kreisbäuerin Eva Steinberger, Gastgeber Anton Westermeier, Staatskanzleichef und Festredner Florian Herrmann, BBV-Geschäftsführer Gerhard Stock und Kreisobmann Ralf Huber. © Fischer

Als weiteres Ärgernis machte Huber das drohende Werbeverbot für Joghurt und Käse aus. An die Politik gerichtet, stellte er die Frage in den Raum: „Was ist los mit euch?“ Milch sei eines der besten Lebensmittel der Welt. Eines, das man nicht auf diese Art runtermachen dürfe. „Wir denken in Kreisläufen, die Milch ist wichtig“, stellte Huber klar. „Ich hoffe, die Leute da draußen kapieren das endlich“, so der Kreisobmann. Am Ende räumte aber auch er ein, dass es trotz alledem „der schönste Job auf der Welt sei“, Bauer zu sein. „Wir hoffen, dass wir das noch lange machen können“, sagte Huber.

An Zuspruch von offizieller Seite mangelte es indes nicht. Der Kranzberger Vize-Bürgermeister Anton Hierhager und auch Vize-Landrätin Anita Meinelt brachten ihr Verständnis für die Lage der Bauern und ihre Sympathie für die heimische Landwirtschaft zum Ausdruck. Meinelt „outete“ sich demonstrativ als Fleischesserin. Sie bedauere es, dass die Zahl der Tierhaltungsbetriebe stark zurückgehe, sagte Meinelt. Man müsse für deren Erhalt etwas tun, forderte sie.

Hierhager geißelte in seinem Grußwort die „Geiz ist geil“-Mentalität. „Wir sollten den Wert unserer Nahrung wieder mehr zu schätzen wissen“, forderte er. Es könne nicht darum gehen, dass die Milch noch einen Cent und noch einen Cent billiger angeboten werde.

Auch Herrmann konnte den wachsenden Unmut der Landwirte nachvollziehen. Wenn man die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und in den Medien hernehme, müsse man den Eindruck gewinnen, „ein Landwirt ist jemand, der in der Früh im Stall die Tiere quält, am Nachmittag das Land vergiftet und am Abend irgendwelches Geld von der EU kassiert – und keiner weiß, warum“.

Das sei das Bild, was vermittelt werde. Das sei aber grundfalsch, schlussfolgerte Herrmann. Damit werde man einer Landwirtschaft nicht gerecht, hinter der hochausgebildete und motivierte Menschen stünden. „Menschen, die ihr Bestes geben, um für gute und fair hergestellte Produkte zu sorgen“: So lautete eine der Kernaussagen einer knapp halbstündigen Rede Herrmanns.

Damit waren die Argumente zumindest auf dem Podium ausgetauscht. Einem Rundgang auf dem Hof und weiterführenden Gesprächen am Rande stand nichts mehr im Weg. (Alexander Fischer)

