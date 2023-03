„Vorzeige-Feuerwehr“ Kranzberg feiert 150. Geburtstag - Festwochenende im Juli geplant

Jahreshauptversammlung

Mit einer Beach-Party, einem „Gmoafest“ und einem Festsonntag feiert die FFW Kranzberg im Juli ihren 150. Geburtstag. Jetzt muss nur noch die Fahnenmutter „Ja“ sagen.

Kranzberg – Ein ganzes Wochenende lang wird die Freiwillige Feuerwehr Kranzberg im Juli ihr 150-jähriges Bestehen feiern. Wie man sich derzeit auf die Festlichkeit, die von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Juli, stattfinden soll, vorbereite, das schilderte der „Führungsstab“ der Wehr bei der Jahreshauptversammlung am Samstagabend beim Metzgerwirt.

Auf Wunsch der Jugend gibt‘s eine Beach-Party

Die „Jungen“ hätten bei der Planung des Gründungsfests kräftig „mit angeschoben“, sagte Vorsitzender Christian Brand. Die Beach-Party „Reloaded“, mit der das Jubiläumsfest am Freitagabend eröffnet werden soll, hätte sich die Jugend gewünscht. Und wie das bei der Feuerwehr in Kranzberg halt so üblich sei, werde im Team „gespielt“. Zugunsten der Jugend habe man sich von der ursprünglichen Planung, nur am Samstag und Sonntag zu feiern, verabschiedet. Schließlich könne auch das „Mittelalter“ zu den Hits der 90er-Jahre tanzen, befand Brand mit Augenzwinkern.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Gmoafest“ am Samstag geplant

Am Samstag, 15. Juli, laden die Floriansjünger zu einem „Gmoafest“ mit Tag der offenen Tür im Feuerwehrhaus ein. Unterhaltung gebe es für Groß und Klein. Ein „Schmankerl-Eck“ sei geplant, an dem die Vereine unterschiedliche Köstlichkeiten zubereiten werden. Ein Biergarten werde geplant, sofern Petrus mitspiele. Für die Kinder gebe es Spiele wie Dosen-Werfen, Kinderschminken und für alle Gäste eine eindrucksvolle „Feuer-Show“ mit „Nox“ Norbert Mayer.

Zum Höhepunkt des Jubiläums wird am Festsonntag, 16. Juli, um 6 Uhr morgens der Weckruf ertönen, dem sich der Empfang der Vereine mit Weißwurstfrühstück und Festgottesdienst sowie ein gemeinsames Mittagessen im Festzelt am Feuerwehrhaus anschließen.

Fahnenmutter-Bitten steht noch aus

Im Rahmen eines alten Brauchs wird auch um die Fahnenmutter gebeten. Vom Feuerwehrhaus aus wird die Vorstandschaft am Samstag, 18. März, in Uniform zum Wohnhaus ihrer künftigen Fahnenmutter an der Ringstraße ziehen. Bevor die bisherige Fahnenmutter, Theresia Wildgruber, ihr Amt ganz offiziell niederlegen werde, müsse nämlich die neue Fahnenmutter, Anneliese Frank, erst gebeten werden, ob sie bereit sei, erklärte Brand. Das „Fahnenmutter-Bitten“ finde in einem Zelt vor dem Feuerwehrhaus statt. Zur „Ehrenfahnenmutter“ werde Wildgruber im Rahmen des Gründungsfests dann ausgezeichnet, erklärte der Vorsitzende.

Schriftführer Robert Märkl erinnerte an die Aktivitäten des Feuerwehrvereins im zurückliegenden Jahr. An der Aktion „Kranzberg hilft“ hatten sich die Kameraden beteiligt. Im April sei ein Fest am Rathausplatz organisiert worden, um finanzielle Hilfe für die Ukraine zu generieren. 700 Euro habe man im Anschluss dem Sportverein zukommen lassen, der das Geld für die Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet einsetzte. Den Erlös vom traditionellen Steckerlfisch-Braten am Karfreitag hatten die Kameraden ebenfalls an die Ukraine-Hilfe gespendet.

Feuerwehr leistet rund 3400 Stunden ehrenamtlichen Dienst

43 aktive Feuerwehrler und 17 Jugendliche engagierten sich derzeit in der Wehr, berichtete 2. Kommandant Michael Stolper, der in Vertretung des erkrankten Kommandanten Erich Frank den Jahresbericht verlas. Technische Hilfeleistung wurde bei mehreren Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen geleistet, Brände an Lkw auf der A9 mussten gelöscht werden, ebenso ein Kaminbrand und einige Freiflächenbrände. Insgesamt leisteten die Kameraden 19 Einsätze in der Technischen Hilfeleistung und sieben Brandeinsätze, was insgesamt 445 Stunden in Anspruch genommen habe, so Stolper. Gesamtstunden für die Wehr mit Schulungen, Übungen und zusätzlichen Tätigkeiten bezifferte er mit 3400 Stunden.

Lob für die Jugend

Besonders gelobt wurde die Jugendarbeit unter Leitung von Kilian Neufeld. Die 17 jungen Menschen brächten sich hervorragend ein, lobte der Jugendwart. Bürgermeister Hermann Hammerl betonte, dass es nicht selbstverständlich sei, eine so engagierte Jugend an der Seite zu haben. Die Kranzberger seien eine „Vorzeige-Feuerwehr“, so der Dank des Rathauschefs. Gerne werde er als Schirmherr für die Jubiläumsfeier fungieren.

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.