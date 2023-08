Für das Volksfest in Hohenbercha packen alle mit an - Dritte Auflage ist gut möglich

Durch Hohenbercha mit Pferdegespann: Der Festzug lief musikalisch zum Zelt. © Maibaumverein Bercha

In Hohenbercha haben sich Maibaumverein, Burschenbräu und katholische Landjugend zusammengetan, um ein Volksfest auf die Beine zu stellen - zum zweiten und vermutlich nicht letzten Mal.

Hohenbercha – Zum zweiten Mal fand kürzlich das Volksfest in Hohenbercha statt. Veranstaltet wurde es vom Maibaumverein Bercha zusammen mit der katholischen Landjugend und der ortsansässigen Brauerei, dem Burschenbräu Bercha.

Die Idee für ein eigenes Volksfest im Ort entstand kurz nach der Gründung des Burschenbräus Ende 2019. Dabei handelt es sich um eine Hobbybrauerei inklusive selbsterrichtetem Brauhaus, die von etwa 20 Brauburschen betrieben wird. Corona durchkreuzte die Pläne zunächst, aber dann wollten die jungen Männer unbedingt ein eigenes kleines Volksfest mit selbstgebrautem Bier auf die Beine stellen.

Fest ursprünglich als einmalige Aktion geplant

Dabei war die erste Veranstaltung im Jahr 2022 eigentlich zunächst als einmalige Aktion geplant. Dann kam es anders: „Nach der überwältigenden Resonanz aus dem Vorjahr haben wir uns jedoch entschieden, das zweitägige Fest heuer ein zweites Mal zu veranstalten“, so die Verantwortlichen. Denn nicht nur die Resonanz der Gäste sei hervorragend gewesen, auch das Team war wieder motiviert, sodass insgesamt über 100 Helfer bei den Vorbereitungen, der Durchführung und den Aufräumarbeiten mitwirkten. In Hohenbercha und den umliegenden Dörfern des ehemaligen Gemeindegebiets – Zinklmiltach, Thurnsberg und Grandlmiltach – hat praktisch die ganze Dorfgemeinschaft in unzähligen Arbeitsstunden mit angepackt.

Gut besucht: Im Festzelt war immer was los. © Maibaumverein Bercha

Am Freitag begann das Festprogramm mit Freibierausschank am Brauhaus und Festumzug inklusive Pferdegespann und den Fahnenabordnungen der Ortsvereine zum Festplatz neben dem Feuerwehrhaus. Nach dem Bieranstich startete ein gemütlicher Bierzeltbetrieb mit den Kohlstattmusikanten.

Am Samstag folgte der Familiennachmittag mit der Blaskapelle Petershausen. Dabei war nicht nur im, sondern auch neben dem Festzelt einiges geboten. So konnten sich die jungen Gäste in der Hüpfburg, am Losstand oder beim Kinderschminken vergnügen, während sich die älteren Gäste das Festbier und die Volksfestschmankerl schmecken ließen.

Steckerlfisch und Giggerl, Burschenbatzda und Schokofrüchte

Für das Volksfestfeeling wurde ein Schießstand des ortsansässigen Schützenvereins, ein Glupperlstand und ein Hau-den-Lukas organisiert. Als kulinarische Höhepunkte erwiesen sich die Volksfestküche, der Süßwarenstand und der Weißbiergarten mit Sektbar. Insgesamt konnten die Besucher aus einer großen Auswahl an Volksfestklassikern wählen, wie Steckerlfisch und Giggerl. Ganz besonders stolz sind die Hohenbercha darauf, dass fast alles selbst gemacht ist, vom süffigen Festbier und vollmundigen Weißbier vom Burschenbräu, über den Burschenbatzdn – eine eigene Variation des Obatzdn – bis zu den Schokofrüchten.

Nach dem Fest ist möglicherweise vor dem Fest: Die Veranstalter ziehen ein sehr positives Fazit: „Zwei Tage lang haben Jung und Alt friedlich und ausgelassen zusammen gefeiert. Von den zahlreichen Gästen und Helfern gab es durchgehend positives Feedback, sodass vielleicht die Überlegungen für eine dritte Auflage beginnen könnten.“ ft

