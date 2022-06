Geisterspektakel auf dem Kranzberger Pantaleonsberg

Das Wetter war schlecht – ganz im Gegensatz zur Laune der Zuschauer, die dank Überdachung im Trockenen saßen und sich auf einen unterhaltsamen Abend freuten. Sie wurden nicht enttäuscht. © Lorenz

Was für eine Premiere: Die Laienspielgruppe ließ sich nach zwei Jahren Corona-Pause heuer nicht vom Wetter abschrecken - um mit einem Traditionsstück zu glänzen.

Kranzberg – Zurzeit gehen die Geister um auf dem Kranzberger Pantaleonsberg – und die treiben es zeitweise ganz schön wild beim Unterbräu. Die Laienspielgruppe Kranzberg wollte es nämlich nach der Corona-Zwangspause wissen und brachte das bayerische Mammut-Werk „Der Geisterbräu“ von Joseph Maria Lutz auf die Freiluft-Bühne. Das FT war bei der Premiere dabei. Fazit: „Ahuii – was für eine Spektakel!“

Rund 250 Theater-Freunde waren am vergangenen Freitag auf den Pantaleonsberg gepilgert, um mit der Kranzberger Laienspielgruppe den Kranzberger Theater-Neustart nach der Pandemie zu feiern. Und für dieses besondere Ereignis hat sich die Laienspielgruppe nicht lumpen lassen und mit ganz viel Herzblut ein Event auf die Beine gestellt, der seinesgleichen sucht. Nicht nur, dass sie mit dem „Geisterbräu“ ein Stück ausgesucht hat, der neben dem „Brandner Kaspar“ und „Der verkaufte Großvater“ das wohl legendärste bayerische Volksstück ist, vielmehr setzten die Kranzberger noch einen drauf und verfrachteten den Spielort nach draußen.

Eine gewaltige doppelstöckige Freiluftbühne samt überdachter Zuschauer-Tribüne offenbarte bereits vor dem ersten Lüften des Vorhangs: Hier meint es die Laienspielgruppe ernst. „Da haben wir angebaut und hier extra einen Holzboden verlegt mit alten Brettern – soll ja auch echt ausschauen“, erklärte Laienspielgruppen-Vorstand Hans Wildgruber beim kurzen Blick des FT-Reporters hinter die Bühne. Das Besondere an der Aufführung: Die Geister-Szenen auf dem Speicher werden nicht durch Umbauten auf die Bühne geholt, sondern es gibt tatsächlich einen Dachboden über dem Wirtshaus-Saal, um dann vor allem den Schlussakt glänzend und stilsicher umsetzen zu können. So muss alleine für den Bühnenbau eines attestiert werden: Was für ein großer Wurf!

Meisterleistung Bühnenbild: Der Dachboden über dem Wirtshaus-Saal, auf dem es mächtig spukte, war für die Zuschauer dank aufwändiger Bühne gut zu sehen. © Lorenz

Über sechs Akte mit mehreren Pausen und einer Gesamt-Spieldauer bis knapp 23 Uhr: Der „Geisterbräu“ ist sicherlich kein kurzes Komödienstadl-Kleinod für Zwischendurch, sondern vielmehr eine Hommage an die bayerischen Gruselgeschichten im Allgemeinen. Ein Stück, das sich vor allem durch die Geister-Interpretationen von Ludwig Schmid-Wildy und Maxl Graf, später dann durch Max Grieser und Toni Berger in das bayerische Kollektiv-Gedächtnis eingebrannt hat und sich deshalb immer diesen Vergleichen auch stellen muss.

Allerdings sollten sich die Laienspielgruppe Kranzberg vor diesen Vergleichen überhaupt nicht fürchten, denn schon bei der Eröffnungsszene mit dem berühmten Onkel Beppi-Dialog und dem Auftritt der „Lola“ war eines schlagartig klar: Die Kranzberger Darsteller können es ohne Zweifel aufnehmen mit den großen Volksschauspielern – auch weil sie sämtliche Figuren durchgehend zum Leuchten bringen. Grund: Jede Rolle ist punktgenau besetzt und wird dermaßen wunderbar und mit ganz viel Spiellaune auf die Bühne gebracht. So gut sogar, dass der Zuschauer hätte meinen können, er säße in einer aufwändigen BR-Produktion. Außerdem unglaublich charmant in puncto Dramaturgie und dem Einbauen von Gegebenheiten: Das Präludium, die Begräbnisszene, findet außerhalb und doch nahe der Bühne statt, unter den Bäumen auf dem Pantaleonsberg – ein Trauermarsch, der die Vorstellung eröffnet und somit den sowieso schon gigantischen Bühnenbau erweitert.

Unter der Regie von Markus Wildgruber wuchsen die Schauspieler bei der Premiere über sich hinaus – selbst in den kleinsten Rollen. Es sind dabei natürlich vor allem die Geister, die dem Stück eine ganz spezielle Verve geben und in Kranzberg mit Ferdinand Rottenfußer als Totengräber und Martin Frank als Schäfer nicht besser hätten besetzt werden können – wie auch Kathrin Kratzl als Unterbräuwirtin und Sebastian Schöllerer als Bräumeister.

Allerdings kann im Grunde kein Schauspieler hervorgehoben werden, denn sie alle trugen am vergangenen Freitag auf ganz hohem Niveau dazu bei, dass die Premiere des Stückes trotz so manchen Spuks wie das drohende Unwetter zu Spielbeginn ein fulminantes Erlebnis wurde. Der Laienspielgruppe gelang damit zweifelsohne eines: Pure Theater-Magie in bester Kulisse, eine zauberhafte und mit tosendem Applaus belohnte Premiere trotz Wolkenbruch und ein Neustart der Theater-Kultur, der sehr lange nachhallen wird.

Gut zu wissen

Wer den „Geisterbräu“ anschauen möchte, kann das vom 10. bis 12. Juni und vom 16. bis 18. Juni. Beginn jeweils um 19.30 Uhr, außer am Sonntag, 12. Juni, hier beginnt das Stück bereits um 14.30 Uhr. Telefonische Karten-Reservierung ist möglich unter 0163-2 58 03 53, Karten sind auch an der Abendkasse erhältlich. Aufführungsort: Pantaleonsberg 1, 85402 Kranzberg.

Wichtig: Gespielt wird bei jeder Witterung, die Zuschauerplätze sind überdacht. Für das leibliche Wohl ist vor Ort gesorgt.

Richard Lorenz

