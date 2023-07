1:4 gegen Unterhaching: SV Kranzberg präsentiert sich im Jubiläumsspiel mit Mut und Leidenschaft

Von: Nico Bauer

Fünf Minuten vor dem Abfpiff klappte es doch noch mit dem Kranzberger Ehrentreffer. Für den sorgte Kranzbergs Thomas Kopp, der den Torwart elegant austanzte. © Bauer

Es war ein Geburtstagkick, wie man ihn sich erträumt hatte: Vor 500 Fans wehrte sich Kreisligist Kranzberg tapfer beim 1:4 (0:2) gegen Drittligist Haching.

Kranzberg - Die Hachinger kamen mit einer jungen Mannschaft, mit Spielern, die um den Sprung in den Drittligakader kämpfen. Dieses Team machte richtig Tempo und stellte die Kranzberger mit offensivem Direktfußball immer wieder vor Aufgaben. Trainer Dennis Hammerl, der schon für den VfB Hallbergmoos in der Bayernliga spielte, war eine Stunde lang Turm in der Schlacht. „Man kann viel lernen aus so einem Spiel, in dem alles viel schneller geht“, sagte Hammerl.

Turm in der (Abwehr-)Schlacht: SVK-Spielertrainer Dennis Hammerl gewann seine Zweikämpfe. © Bauer

Der Coach war sehr zufrieden mit dem leidenschaftlichen, mutigen Auftritt seiner Jungs. Er, Thomas Edlböck und Anton Kopp hatten den Kreisligisten aber darauf eingestellt, bei Ballgewinnen zielstrebig den Weg nach vorne zu suchen. Das Ziel war es, (mindestens) ein Tor zu schießen. Nach fünf Minuten hatten die Kranzberger durch Michael Kopp einen Innenpfostenkracher, der Ausgleichs- statt Ehrentreffer gewesen wäre. Danach diktierte aber natürlich der Gast das Geschehen und kam zu Treffern durch Andreas Hirtlreiter (1.), Josef Gottmeier (31.), Felix Lautenbacher (58.) und Simon Dorfner (89.).

Mit dem Schlussspurt zum Ehrentreffer

Der Traum vom Kranzberger Tor ging allerdings auch noch in Erfüllung – fünf Minuten vor dem Ende: Thomas Kopp wurde steil geschickt und umkurvte entspannt den Hachinger Torwart.

Schwabl zu Kopp: „Toni, bist du soweit? Sollen wir uns beide einwechseln?“

Es war das finale Highlight eines gelungenen Fußballtags. Kranzbergs Vorsitzender Anton Hierhager war begeistert von der Bodenständigkeit der Hachinger um ihren Chef Manfred Schwabl, der einst Profi beim FC Bayern, TSV 1860 und 1. FC Nürnberg war. In der ersten Halbzeit plauderten die Präsidenten am Spielfeldrand. Später ging es dann beim gemeinsamen Essen im Sportheim in die zweite Plauderrunde. Schwabl flachste auch in Richtung seines ehemaligen Kameraden Anton Kopp: „Toni, bist du soweit? Sollen wir uns beide einwechseln?“

Lockerer Plausch am Spielfeldrand: die Präsidenten Manni Schwabl und Toni Hierhager im Gespräch © Bauer

Mit den Kindern, die kostenlos aufs Gelände durften, waren bestimmt mehr als 500 Zuschauer da und sorgten für eine tolle Kulisse bei dem Jubiläumsspiel. Zuvor schauten bereits 250 Fans zu, als die B-Jugend der Spielgemeinschaft Kranzberg/ Allershausen/Hohenkammer auf den jüngeren Jahrgang der Hachinger traf. Der Nachwuchs verkaufte sich sensationell gut beim 3:6 (2:3) gegen die Kicker des Nachwuchsleistungszentrums. Nach 21 Minuten führten die Gastgeber durch die Tore von Constantin Dilz und Konstantin Zink 2:1 – aber nur für genau 180 Sekunden. Zur Pause stand es 2:3 für die Hachinger und später machte Rade Marinkovic noch das zwischenzeitliche 3:5 vor der Kranzberger Rekordkulisse für ein B-Jugend-Spiel.

„Bei den Gegentoren habe ich etwa mit der Höhe gerechnet“, sagte Trainer Niklas Mayr später, „und vorne wollten wir ein Tor schießen.“ Dass man den im Schnitt ein Jahr jüngeren Hachingern gleich drei Stück einschenkt, das stellte die Hausherren dann doch mehr als zufrieden.