Umbauen, anbauen oder aufstocken - Kranzberger Grundschulerweiterung erneut in der Diskussion

Noch ist nicht ganz klar, wo die Reise bei der lange schon zur Debatte stehenden Grundschulerweiterung hing geht. © Alexander Fischer

Die Kranzberger Grundschulerweiterung war erneut Thema im Gemeinderat, dabei kam ein spontaner Vorschlag von Andreas Adldinger, CSU-Gemeinderat und Bauunternehmer.

Kranzberg – Die seit langer Zeit in Betracht gezogene Grundschulerweiterung könnte teuer werden. So teuer, dass es die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde Kranzberg übersteigt. Deshalb tat man sich im Gemeinderat jetzt erneut schwer getan mit einer allumfassenden Lösung. Sprich mit einem kompletten Umbau der bestehenden Schule oder einem Neubau an einem anderen Standort.

Einer Präsentation von Geschäftsleiterin Theresa Schmid zufolge, würden diese beiden Varianten 13,3 respektive 18,7 Millionen Euro kosten. Geld, das man nach allgemeinem Dafürhalten nicht in die Hand nehmen will.

Gemeinderäte bekommen Zeitdruck wegen Förderungen für Betreuungsplätze

Schwung in das Thema gebracht hat, dass eine Ganztagsbetreuung ab dem Jahr 2026 gesetzlich vorgeschrieben ist und man folglich an der Schaffung weiterer Hortplätze und weiterer Räume für eine Mittagsbetreuung nicht vorbei kommt. Besagte Plätze werden staatlich gefördert, das muss aber bis spätestens Ende 2026 beantragt sein. Pro neu geschaffenen Hortplatz sollen es 6000 Euro, pro neu geschaffenen Platz in der Mittagsbetreuung 4500 Euro geben.

Deshalb hat man sich in der jüngsten Debatte zur Errichtung von Räumlichkeiten für die besagte Ganztagsbetreuung nach den vorgeschriebenen Raumanforderungen entschlossen. Und zwar in unmittelbarer Nähe der Grundschule. Die Verwaltung soll hierzu das Architekturbüro F64 aus Kempten im Allgäu beauftragen, das im Januar diesen Jahre bereits eine Machbarkeitsstudie in Sachen Grundschulerweiterung vorgelegt hat.

Auch ohne den Komplettumbau oder einen Neubau der Schule stehen noch einige Varianten zur Disposition. Darunter etwa auch ein Neubau oder eine Aufstockung der Turnhalle. Es ist sogar noch eine Möglichkeit hinzugekommen, wie sich am Tag der Sitzung herausgestellt hat.

Kombi-Lösung in letzter Sekunde von Kranzberger Gemeinderat

CSU-Gemeinderat Andreas Adldinger, der Bauunternehmer ist, hat dem Gremium eine von ihm ausgearbeitete Kombi-Lösung per E-Mail zukommen lassen. Symbolträchtig um „fünf vor Zwölf“, wie Sonja Kieslinger (FWE) hinsichtlich der gebotenen Eile bei dem Thema feststellte. Und auch etwas kurzfristig, was wiederum Silvia Tüllmann (FWG) monierte. In der Sache fand die Idee von Adldinger aber durchaus Anklang. Ihm zufolge sollte man den Neubau eines Hortgebäudes mit Gymastikraum am Rande des Schulgrundstückes in Betracht ziehen. In Verbindung mit einer Sanierung des Daches im Umkleidebereich. Kostenpunkt rund 2,4 Millionen Euro. Eine vergleichsweise günstige Lösung wie Adldinger fand.

Kurzfristiger Vorschlag: So könnte der von CSU-Gemeinderat Andreas Adldinger vorgeschlagene eigenständige Bau für die Ganztagsbetreuung auf dem Gelände der bestehenden Grundschule aussehen. © Fischer

Der Hort befindet sich derzeit noch im Kindergarten Kleeblatt an der Ringstraße. Die Ganztagsbetreuung, also Hort und Mittagsbetreuung auf dem bestehenden Schulgelände herzustellen war am Ende Konsens. Die Kosten hierfür gilt es je nach Variante und Ausführung neu zu ermitteln. Wenn möglich bis nach der Sommerpause, wie es hieß.

von ALEXANDER FISCHER

