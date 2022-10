„Gigantischer Aufwand“ bei der Sanierung des Kranzberger Hochbehälters

Um die hohe Qualität des Trinkwassers aufrecht zu erhalten, muss der Kranzberger Hochbehälter saniert werden. Und das wird nun teurer. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Die Sanierung des Hochbehälters in Kranzberg wird deutlich teurer: Das wurde jetzt bei der Versammlung des Zweckverbands „Wasserversorgungsgruppe Freising-Süd“ klar.

Neufahrn/Kranzberg - Wenn alles gut geht, kann der Hochbehälter Ende des Jahres wieder in Betrieb gehen, wie Zweckverbands-Geschäftsleiter Franz Rauch auf FT-Nachfrage mitteilte. Die Gesamtkosten der im Frühjahr begonnenen Sanierung belaufen sich auf eine gute halbe Million Euro.

Die Argumente für den Nachtrag in Sachen Hochbehältersanierung gingen Rauch in der Versammlung des Zweckverbandes nicht aus. Demnach war eine komplett neue Schalung von Nöten. Anders wäre es nicht gegangen, die dringend notwendige neue Mauer aufzuziehen. Man habe viele Durchbrüche machen müssen, fuhr Rauch bei der reich bebilderten Präsentation der Sanierungsarbeiten am Kranzberger Hochbehälter fort. Außerdem habe es gegolten, alte Rohre zu erneuern.

Als Problem stellte sich laut Rauch auch die Betondecke heraus. Nicht zu vergessen, die Verkleidung der äußeren Kammer mit Folie. Denn, wie Rauch der Versammlung erläuterte, es sei notwendig, den Beton vor dem Wasser zu schützen. Das Wasser greife den Beton an. Rauch sprach von „Karbonatisierung“ und davon, dass der Beton an bestimmten Stellen schon bis auf die Eisen „abgeplätzt“ gewesen sei. Deshalb habe man sich dazu entschlossen es „gleich gescheit zu machen“ und besagte 63.000 Euro in die Hand genommen, erklärte der Geschäftsleiter. Aber der „gigantische Aufwand“ habe sich gelohnt. Die Mauer sei jetzt ausgeschalt. „Die Decke ist auch schon fertig“, freute sich Rauch über den Baufortschritt am Hochbehälter.

Der Zweckverbandsvorsitzende Franz Heilmeier befürwortete die von Rauch vorgestellte Komplettsanierung des Kranzberger Hochbehälters. Es sei sinnvoll gewesen, keine kurzfristige Lösung in Betracht zu ziehen und es gleich vernünftig zu machen, stellte Heilmeier fest.

Alexander Fischer

