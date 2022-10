Glasfaser in Kranzberg: Klare Entscheidung trotz Unwägbarkeiten

Welchen Glasfaseranbieter will die Gemeinde Kranzberg? Dieser Frage ging der Gemeinderat in einer stundenlangen Sitzung nach. © dpa

Glasfaser soll nach Kranzberg kommen. Das steht fest. Welcher Anbieter, darüber wurde jetzt in einer Mammutsitzung entschieden. Drei standen zur Auswahl.

Kranzberg – Der Glasfaserausbau im Landkreis Freising soll in den nächsten Jahren flächendeckend über die Bühne gehen. Bevor sich jedoch einzelne Gemeinden an den geförderten Ausbau machen, haben diese die Möglichkeit, Glasfaseranbieter für einen eigenwirtschaftlichen Ausbau zu gewinnen. In Kranzberg hatten gleich drei Anbieter ein Angebot, das sie ausführlich vorstellen durften.

Der Gemeinderat ist sich schon lange einig: Kranzberg braucht eine flächendeckende Glasfaserversorgung. „Ein Glasfaseranschluss wird die nächsten Jahre unumgänglich für jeden“, fasste Gemeinderat Rudolf Wildgruber die Haltung des kompletten Gremiums zusammen. In der knapp vierstündigen Sitzung am Dienstag waren Vertreter von drei Glasfaser-Anbietern in die Sitzung gekommen, um ein auf Kranzberg zugeschnittenes Angebot jeweils ausführlich vorzustellen. Danach hatte das Gremium quasi die Qual der Wahl.

Kranzberg ein Spezialfall

Im Rahmen des geplanten Förderprogramms werden alle Gemeinden in den kommenden Jahren die Möglichkeit haben, den staatlich geförderten Glasfaseranschluss umzusetzen. Dabei gibt es jedoch ein Problem im Kranzberger Kernort: Hier liegen bereits Leitungen von Vodafone, die aus rechtlicher Sicht nicht durch einen geförderten Ausbau überbaut werden dürfen. „Deshalb ist eigentlich sowieso klar, dass wir uns für einen Anbieter entscheiden müssen, der den kompletten Kernort eigenwirtschaftlich ausbaut“, sagte Gemeinderat Wildgruber.

Zuspruch gab es hierfür von Sonja Kieslinger: „Wir müssen auf jeden Fall jedem Bürger die Möglichkeit zur Glasfasernutzung geben.“ Damit war nach der Präsentation der drei Anbieter schnell klar: die Deutsche Telekom wäre nur die Notlösung für die Gemeinde Kranzberg. Glasfaser-Experte Michael Räbiger hatte die Gemeinde Kranzberg bereits in den vergangenen Monaten bei der Planung des Glasfaserausbaus unterstützt und alle möglichen Angebote detailliert miteinander verglichen.

Nach den drei Vorträgen der Deutschen Glasfaser, der Deutschen Telekom und Leonet sei vor allem auch der verspätete Baubeginn bei der Telekom aufgefallen. „Die Telekom sind die, die am wenigsten bieten und am längsten dafür brauchen“, sagte Roland Haslbeck.

Unding und Ausschlusskriterium

Ein Unding und Ausschlusskriterium war jedoch für das Gemeinderatsgremium, dass ein Teil des Kernorts mit der Deutschen Telekom überhaupt nicht zum Glasfaseranschluss kommen würde – weil die Telekom nicht den kompletten Kernort eigenwirtschaftlich übernehmen würde und der Bereich wegen der bestehenden Vodafone-Leitungen aus der allgemeinen Förderung herausfällt.

Somit war klar, sich zunächst zwischen den beiden Mitbewerbern der Telekom zu entscheiden. „Sollten die Deutsche Glasfaser oder Leonet die für einen eigenwirtschaftlichen Ausbau benötigten 33 beziehungsweise 35 Prozent dann nicht erreichen, kann man immer noch auf die Telekom zurückkommen“, so der Vorschlag von Michael Räbiger. Um die Anschlüsse eigenwirtschaftlich zu erstellen, ist es laut der beiden Anbieter Voraussetzung, dass 33 Prozent (Leonet) bzw. 35 Prozent (Deutschen Glasfaser) der Kranzberger Haushalte sich für einen Glasfaseranschluss entscheiden und entsprechende Verträge unterzeichnen.

Gemeinderat fällt Entscheidung

Zwischen den beiden verbleibenden Optionen sei die Entscheidung laut Rudolf Wildgruber „ein reines Bauchgefühl“. Die Deutsche Glasfaser hatte das Angebot für den zügigsten Baubeginn gemacht, die Tarife für die Internetanschlüsse waren bei der Deutschen Glasfaser und Leonet im Schnitt relativ ähnlich.

Nach einem intensiven Austausch und genauem Abwägen entschied der Gemeinderat sich schließlich dazu, eine Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen Glasfaser zu treffen. Sollte die 33-Prozent-Hürde nicht geschafft werden, dann wolle man sich noch mal beraten.

Pascale Fuchs

