Zugpferd spielen und Holzscheitknien: Feuerwehr Kranzberg muss beim Patenbitten gefürchtete Prüfungen meistern

Viel zu lachen gab es beim Klassiker, dem Holzscheitknien. Aber die Kranzberger bestanden am Ende auch diese gefürchtete Prüfung. © Fischer

Bitten, aber nicht betteln, alles mitmachen aber nicht das Gesicht verlieren. So muss man sich den Brauch des Patenbittens vorstellen. So auch beim Patenbitten der FFW Kranzberg in Hohenbercha.

Hohenbercha – Es war, wie es sein muss, eine Gratwanderung aber auch eine Fetzengaudi. Die Kranzberger Feuerwehrler mussten so einiges über sich ergehen lassen. Im Zuge des Patenbittens anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens. Das ging schon damit los, dass sie mit ihrem Mannschaftsbus gar nicht durchgelassen wurden. Der Vereinsvorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr in „Bercha“, Thomas Grabmair, gebot den „Pattenbittern“ vor dem Ortsschild mit Worten Einhalt: „Umweltzone, da dürft ihr mit Eurem Diesel nicht rein!“ Es hieß also aussteigen. Und zwar der ganze Tross. Mit zu Fuß gehen war es aber auch nicht getan. Die Paten aus Hohenbercha spannten die Kranzberger im wahrsten Sinne vor ihren Karren. Sie mussten einen Anhänger ziehen. Ein schweißtreibendes Unterfangen. Noch dazu weil es bergauf ging und auf dem Wagen eine ganze Reihe von Festdamen sowie Fahnenmutter Annemarie Frank Platz genommen hatten. Ganz vorne weg mühten sich keine Geringeren ab als der Kranzberger Feuerwehrkommandant Erich Frank und der Vereinsvorsitzende Christian Brand.

Jede Menge Puste brauchten die Kranzberger beim Luftballon-Aufblasen über einen Schlauchverteiler. © Fischer

Kranzberger machen gute Miene zum feuchtfröhlichen Spiel

Am Maibaum angekommen, wartete schon die nächste Prüfung auf die Pattenbitter. Damit auch ja niemand verdurstete, galt es Bier aus dicken Schläuchen zu trinken. Und zwar schnell und so viel wie möglich. Dazu hatten die Floriansjünger aus Hohenbercha eigens einen Apparat konstruiert. Die Kranzberger machten gute Miene zum feuchtfröhlichen Spiel. Zu den Klängen der Blaskapelle schluckten sie, was das Zeug hielt. Unter Gelächter und großem Hallo ging es anschließend in Richtung Festzelt, das man direkt neben dem Feuerwehrhaus errichtet hatte.

Vor den Karren spannen ließen sich die Kranzberger beim Patenbitten in Hohenbercha. © Fischer

Auch hier erwartete die Patenbitter noch die ein oder andere knifflige Aufgabe. Nach einer kleinen Stärkung kam es etwa zum Klassiker des Patenbittens schlechthin. Dem Holzscheitknien, in bayerisch auch „Scheilknian“ genannt. Die gesamte Führungsriege aus Kranzberg inklusive Bürgermeister Hermann Hammerl und Fahnenmutter Annemarie Frank unterzogen sich dieser gefürchteten Prozedur. Erschwerend hinzu kamen ein Fragenkatalog und ein langes Brett mit eingelassenen Weißbiergläsern. Bei jeder falschen Antwort galt es wohlgemerkt gemeinsam und in Reihe einen ordentlichen Schluck zu nehmen. Schwierig, aber durchaus machbar, wie sich herausstellte.

Über Schlauchverteiler gemeinsam Ballon zum Platzen bringen

Der Brüller schlechthin beim Patenbitten in Hohenbercha war es aber, zu dritt einen Luftballon über einen Schlauchverteiler aufzublasen und zum Platzen zu bringen. Die Lachnummer schlechthin. Aber, am Ende haben die Kranzberger auch diese Hürde genommen. Damit sind sie einer erfolgreichen Jubiläumsfeier ihres 150-jährigen Bestehens, die von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Juli, über die Bühne geht, einen gewaltigen Schritt nähergekommen. Ganz allein stehen sie jetzt nicht mehr da. Die Feuerwehrler aus Hohenbercha haben die Patenschaft dafür unter frenetischem Applaus übernommen. Was ja auch Sinn und Zweck der Übung war.

Alexander Fischer

