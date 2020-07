Hunde laufen auf Straße und verursachen Unfall – Mann leicht verletzt

In Kranzberg hat es gekracht: Weil zwei Hunde auf die Straße gelaufen sind, wurde ein Mann leicht verletzt.

Kranzberg – In Kranzberg hat es am Freitagmittag gegen 12.40 Uhr gekracht. Ein Mann wurde leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war eine 37-Jährige aus dem nördlichen Landkreis mit ihrem Wagen in der Gemeinde unterwegs, als sie plötzlich abbremste, weil zwei Hunde über die Fahrbahn liefen. Sie konnte so noch einen Zusammenstoß mit den Vierbeinern verhindern. Der hinter ihr fahrende Mann aus Allershausen schaffte es allerdings nicht mehr, rechtzeitig stehen zu bleiben und fuhr auf. Dabei lösten in beiden Autos die Airbags aus.

Verstoß gegen Aufsichtspflicht?

Der Allershausener wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand hoher Sachschaden im Frontbereich. Wer der Hundehalter ist und inwiefern diesem ein Vorwurf bezüglich eines Verstoßes gegen seine Aufsichtspflichten gemacht werden kann, ermittelt nun die PI Freising.

