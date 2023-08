FW-Landtagskandidaten stellen bei der FWG Kranzberg ihre Projekte vor

Motiviert für die Wahl: (v.l.) Kranzbergs Bürgermeister Hermann Hammerl, MdL Benno Zierer, Bezirksrätin Marianne Heigl, Bezirksrat Rainer Schneider und FWG-Vorsitzender Robert Scholz. © Lehmann

Die FW-Landtagskandidaten stellen sich bei der Jahresversammlung der Freien Wählergemeinschaft Kranzberg vor und sprechen über ihre politischen Schwerpunkte.

Kranzberg – Bei der Jahresversammlung der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Kranzberg im Gasthof Metzgerwirt stellten sich die Kandidaten der Freien Wähler für die Landtags- und Bezirkstagswahlen am 8. Oktober vor.

Bürgermeister Hermann Hammerl beleuchtete aktuelle Themen aus der Gemeindepolitik. FWG-Vorsitzender Robert Scholz blickte in einem Rechenschaftsbericht auf die Höhepunkte des abgelaufenen Vereinsjahres zurück – auf die Beteiligung am Kranzberger Christkindlmarkt sowie die Christbaum-Abholaktion, die sich steigender Beliebtheit erfreut. Gemeinderätin Sonja Kieslinger bedankte sich zudem bei den Organisatoren der jährlichen Ferienspiel-Aktionen. Zudem präsentierten die FW-Kandidaten für Landtag und Bezirkstag ihre politischen Schwerpunkte. Der Landtagsabgeordnete Benno Zierer führte die Erfolge der Freien Wähler als Teil der Staatsregierung ins Feld: von der Abschaffung der Straßenausbaugebühren über Fortschritte bei der Energiewende bis zur Erhöhung des Meisterbonus, mit dem Fachkräfte für das Handwerk gewonnen werden sollen. Aktuell machten sich die Freien Wähler laut Zierer für die Abschaffung von Erbschafts- und Schenkungssteuer stark.

Im Bezirkstag werden die Freien Wähler durch zwei langjährige Mandatsträger vertreten – als einziger Landkreis in Oberbayern. Rainer Schneider, der stellvertretende Bezirkstagspräsident, berichtete über die vielfältigen Aufgaben des Bezirks, der über einen Haushalt von 2,5 Milliarden Euro im Jahr verfügt. Diese finden in erster Linie im sozialen Bereich Verwendung. Marianne Heigl sieht es als ihre wichtigste Aufgabe an, an der Verwirklichung der Inklusion von Menschen mit Behinderung mitzuwirken – eine der zentralen Zuständigkeiten des Bezirkes.

Erfolgsprojekt und nächste Großbaustelle in Kranzberg

Bürgermeister Hammerl bezeichnete das Kranzberger Mehrgenerationenhaus als Erfolgsgeschichte. Für den Bau habe man den „richtigen Zeitpunkt erwischt“ und mit Baukosten von 6,7 Millionen Euro fast eine Punktlandung hingelegt. Die 21 Wohneinheiten konnten pünktlich im Mai 2022 fertiggestellt werden. Ausgezeichnet wurde das Projekt mit dem Bayerischen Holzbaupreis und dem Deutschen Städtebaupreis.

Mit der Neugestaltung des Kirchenvorplatzes steht bereits das nächste große Projekt an, das nach 25 Jahren Vorlauf nun endlich realisiert werde.

Von soliden Finanzen berichtete Schatzmeisterin Ursula Enghofer. Der FWG-Vorstand wurde auf Antrag der Kassenprüfer einstimmig entlastet. ft

