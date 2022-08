Kranzberg bleibt auf Arbeiten sitzen: Keiner möchte Aufträge haben

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Kranzberg hat für verschiedne Arbeiten im Gemeindebereich Geld in den Haushalt eingestellt. Doch für einige der Arbeiten findet sich keine Firma. © Beispielfoto: Mario Hösel / IMAGO

Die Gemeinde Kranzberg hat Geld für verschiedene Arbeiten im Gemeindegebiet eingestellt. Ein paar der Aufträge sollten jetzt vergeben werden. Leider stellt sich das als gar nicht so einfach dar.

Kranzberg – Zwischen August 2022 und Juli 2023 sollten die wichtigen Abwasser-Pumpstationen Ampertshausen-Kühnhausen gebaut werden. Das war der Plan der Gemeinde Kranzberg, das Geld war in den Haushalt eingestellt worden. Doch daraus wird nichts. Grund: Es gibt keine Firma, die die Arbeiten in diesem Zeitraum ausführt. Wie Bürgermeister Hermann Hammerl im Gemeinderat bekanntgab, habe man für die Tiefbauarbeiten 17 Firmen angeschrieben und um eine Angebotsabgabe gebeten. Ergebnis: Keine einzige Firma kam der Aufforderung nach.

Neun Firmen angeschrieben - neun Absagen

Dasselbe Bild bei der Ausschreibung der Maschinen- und Elektrotechnik für die Pumpstationen. Da gab es von neun angeschriebenen Firmen neun Absagen. Grund, so Hammerl: Die Firmen könnten nicht zusagen, dass sie das notwendige Material auch tatsächlich erhalten. Und ohne diese Gewähr sei kein Unternehmen bereit, ein Angebot zu unterbreiten. Die Folge: Die Ausschreibung soll im Herbst neu gestartet werden, um dann die Arbeiten vielleicht zwischen Frühjahr 2023 und Jahresende 2023 durchführen zu können.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Anders sah das bei der Auftragsvergabe für die Sanierung des Mischwasserkanals in der Oberen Dorfstraße aus: Da hatten von 13 angeschriebenen Firmen sieben ein Angebot abgegeben. Das mit knapp 1,2 Millionen Euro wirtschaftlichste Angebot kam von der Firma Gebrüder Wöhrl aus Schrobenhausen, was 20 Prozent über der Kostenberechnung in Höhe von 985 000 Euro lag. Das teuerste Angebot hatte sich auf 1,5 Millionen Euro belaufen.

Neue Möbel für den Kranzberger Sitzungssaal

Um eine wesentlich geringere Summe ging es, als der Gemeinderat die künftige Möblierung des Sitzungssaals im Rathaus auswählte und deren Anschaffung beschloss: Tische, 20 Sitzungsstühle und 20 Besucherstühle – allesamt Freischwinger – kosten rund 18 000 Euro.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.