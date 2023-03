Kirchenvorplatz-Neugestaltung in Kranzberg: Entscheidung für Variante mit viel Naturstein

Den siegreichen Entwurf stellte Planer Tobias Nowak vom Büro raum+zeit vor. Barbara Hummel von der Firma Hummel und Kraus begleitet das Projekt für die Gemeinde. © Fuchs

Kranzberg hat sich in einem Jury-Auswahlverfahren für eine Variante zur Neugestaltung des Kirchenvorplatzes entschieden. Zwei andere Entwürfe fielen durch.

Kranzberg – Eine Infoveranstaltung fand am vergangenen Dienstag vor der Kranzberger Gemeinderatssitzung statt. Anlass hierfür: Im Rahmen eines Jury-Verfahrens wurde ein erster Plan für die Neugestaltung des Kirchenvorplatzes präsentiert.

„Das Thema begleitet die Gemeinde bereits seit vielen Jahren“, erläuterte Bürgermeister Hermann Hammerl. „Umso erfreuter sind wir darüber, dass es nun einen ersten Plan für den Ort gibt.“ Das Auswahlverfahren für den bevorzugten Entwurf wurde durch eine Jury umgesetzt. „Hier haben wir auf einen bunten Mix aus Experten aller Art geachtet“, erklärte Barbara Hummel, die beim Planungsbüro Hummel und Kraus für die Betreuung von Vergabeverfahren öffentlicher Projekte zuständig ist. Ziel des Projekts sei es einerseits, „ein angemessenes Umfeld für die Kirche St. Quirin entstehen zu lassen“, so Hummel. „Andererseits möchten wir eine Ortsmitte für jedermann, auch unabhängig vom Glauben, erschaffen.“

Drei verschiedene Planungsbüros beauftragt

Bevor das Jury-Verfahren losgegangen war, hatte die Gemeinde drei verschiedene Planungsbüros beauftragt, die die Vorstellungen der Gemeinderäte und Bilder visualisierten. In der Infoveranstaltung am Dienstag wurden nun sowohl die beiden ausgeschiedenen Entwürfe als auch die Siegervariante vorgestellt.

Der erste Entwurf sah eher minimalistisch aus: viel Kies, offene Flächen, ein kleines Wasserspiel in der Ecke. Die Kritik der Jury lautete hier, dass der Kirchenvorplatz eher steril wirke. Aus diesem Grund wurde die Variante schließlich abgelehnt.

In Entwurf 2 stand vor allem das Material im Vordergrund, das sich in zahlreichen kleinen Details widerspiegeln sollte: Das Planungsbüro aus dem Freisinger Raum hatte eine Neugestaltung in rotem Lehm vorgeschlagen. Die Straße bis zur Kirche sollte weitestgehend auf dem jetzigen Stand bleiben. Die Jury fand den Entwurf „optisch sehr ansprechend“, er hätte sich auch problemlos ins Dorfbild eingefügt. Doch dass der Straßenabschnitt unverändert geblieben wäre, wurde letztlich zum K.o.-Kriterium.

Nach Barbara Hummels Zusammenfassung des ersten Auswahltags durfte schließlich auch der stolze Gewinner den interessierten Bürgern sein Projekt vorstellen: Tobias Nowak vom Planungsbüro raum+zeit hatte mit seinem Entwurf – also Variante 3 – die strenge Jury überzeugen können. „Wir möchten gerne so viel Naturstein wie möglich verwenden“, erklärte Nowak. „Dieses Material lebt und kann immer wieder verwendet werden – auch, wenn man mal ein Stück graben muss.“

Möglichst wenig Bodenversiegelung mit Asphalt

Im Allgemeinen hatte Nowak versucht, auf Bodenversiegelung mit Asphalt größtenteils zu verzichten. Eine weitere Besonderheit ist die bestehende Wendeltreppe, die nahe der Linde auf dem Friedhof zu finden ist. „Die berühmte Linde soll dem Ortsbild definitiv erhalten bleiben“, so Nowak. Da man die Linde am besten über die Wendeltreppe erreicht, wurde auch hier eine kreative Lösung angestrebt: „An die vorhandene Treppe wird eine Kinderrutsche angebracht, dann schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe.“ Außerdem sollen am Rande des neuen Platzes das Kriegerdenkmal sowie das beeindruckende Kreuz aus dem Kirchenbestand einen neuen Standort finden.

Letztlich beschloss der Gemeinderat, dem die Pläne schon bekannt waren, den Vorschlag des jungen Planers in die Tat umzusetzen. Von der Gesamtsumme, die noch nicht genau festgelegt werden konnte, dürften rund 60 Prozent von der Regierung von Oberbayern gefördert werden.

Pascale Fuchs

