Die Kinderbetreuung in Kranzberg wird teurer. Damit sind nicht alle Gemeinderäte in Kranzberg einverstanden. Gerade eine Gruppe leidet am meisten darunter.

Kranzberg – Die Kinderbetreuung in Kranzberg wird teurer. Die Gebühren für Kindergarten, Krippe und Mittagsbetreuung werden ab 1. September um drei Prozent nach oben geschraubt. So hat es der Gemeinderat am Dienstag entschieden. Bürgermeister Hermann Hammerl begründete die Erhöhung mit den Personalkosten. „Die Gehälter für Erzieher und Pfleger sind am 1. April um rund 3,1 Prozent gestiegen.“

576 Euro mehr für die Eltern

Zu den zwei Räten, die damit nicht einverstanden waren, gehörte Sebastian Ströhl (KGL). Er rechnete vor, dass im Lauf der Legislaturperiode die Betreuungskosten drastisch gestiegen seien. Für Krippenkinder etwa müssten künftig pro Monat zwischen 26 und 48 Euro mehr bezahlt werden als noch vor fünf Jahren. „Das sind im Jahr 576 Euro mehr für die Eltern.“ Ähnlich, wenn auch nicht gar so dramatisch sehe es bei den Kindergartenkindern aus. „Das ist eine gesalzene Entwicklung, die jene am meisten trifft, die es am Nötigsten haben“, resümierte Ströhl. „Für mich ist das eine politische Geschichte: Wenn wir familienfreundlich sein wollen, können wir das so nicht weiterspinnen. Das Ganze muss bezahlbar bleiben.“

Lesen Sie auch: Eltern aufgepasst: So wird die neue Regelung für Kita-Zuschüsse im Kreis Freising umgesetzt

Bürgermeister Hammerl betonte, dass es für alle Kindergartenkinder künftig 100 Euro Zuschuss pro Monat geben soll. Und Kranzberg gehöre zu den Gemeinden, die diese Vergünstigung bereits seit 1. April an die Eltern weitergeben, obwohl das entsprechende Gesetz noch gar nicht verabschiedet wurde. „Wir sind familienfreundlich.“ Andreas Adldinger (CSU) war der Meinung, dass Familienfreundlichkeit nicht so viel mit ein paar Euro mehr Gebühren zu tun habe. „Wichtiger für die Eltern ist es, dass die nötigen Plätze angeboten werden, und dass wir in Sachen Betreuungszeiten flexibler werden.“

Zuschüsse möglich

Monika Mühl (FWG) berichtete, dass es für Alleinerziehende „viele Möglichkeiten“ gebe, an Zuschüsse zu kommen. Und Georg Hammerl (CSU/FWG) wies darauf hin, dass die höheren Kosten mit den gestiegenen Gehältern für Erzieher und Pfleger zusammenhängen. „Und dass die mehr verdienen, wollen wir doch.“ Im Vergleich zu den Eltern würden die Kosten für die Gemeinde noch deutlich mehr zunehmen. „Aber irgendwo muss es gerecht verteilt werden.“

In der Gemeinde Allershausen wurde ein Antrag auf Kitagebühren zum Nulltarif abgelehnt. Angesichts der Betreuungssituationklingt die Forderung ohnehin wie blanker Hohn, findet unsere Autorin.