Vorfahrt missachtet: BMW landet nach „Salto“ im Feld - Fahrer hat Schutzengel

Der Rettungsdienst brachte den Autofahrer vorsorglich ins Krankenhaus. Er hat den heftigen Unfall aber offenbar unverletzt überstanden. © ARP

Einen fleißigen Schutzengel hatte am Mittwoch ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Freising. Er überstand einen Überschlag mit seinem BMW unverletzt.

Kranzberg - Der junge Mann war am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße FS 24 von Kranzberg aus in Richtung Eberspoint unterwegs, als eine 58-Jährige aus dem Gemeindebereich Kranzberg mit ihrem Mercedes von Kühnhausen kommend auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Berg fuhr.

An der Kreuzung zur Kreisstraße FS 24 wollte die Frau nach links abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie allerdings laut Polizeibericht den BMW, der in die Kreuzung einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Wagen, wobei der BMW durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Leitplanke geschleudert wurde und sich im Anschluss überschlug. Der Wagen des 29-Jährigen landete im angrenzenden Feld, stand aber kurz nach dem „Salto“ wieder auf seinen Rädern, sodass der Fahrer noch selbstständig aussteigen konnte.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden

Der sofort alarmierte Rettungsdienst brachte den 29-jährigen nach der Versorgung vor Ort angesichts des heftigen Unfalls vorsorglich ins Klinikum Freising. Die Frau blieb unverletzt.

Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren mussten sie von einem Abschleppunternehmen geborgen und von der Unfallstelle abtransportiert werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 18 000 Euro.

