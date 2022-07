„MS ist nicht das Ende“: Claudia Brunner möchte mit ihrem Buch „MS und gesund“ anderen Erkrankten Mut machen

Von: Andrea Beschorner

„Jeder kann aktiv an seiner Gesundheit arbeiten.“ Diese Botschaft möchte Claudia Brunner mit ihrem Buch über ihre MS-Erkrankung vermitteln. © Birgit Gleixner

Seit über 13 Jahren lebt Claudia Brunner aus Kranzberg mit der Diagnose Multiple Sklerose (MS). Nun hat sie ein Buch geschrieben, um anderen Erkrankten Mut zu machen.

Kranzberg – Claudia Brunner aus Kranzberg lebt seit mehr als 13 Jahren mit Multipler Sklerose (MS). Die Erkrankung begann bei der heute 39-Jährigen mit bis zu fünf Schüben im Jahr. Mehrere Basistherapien musste sie wegen fehlender Wirkung oder zu starken Nebenwirkungen absetzen. Seit mittlerweile acht Jahren lebt sie schub- und symptomfrei. Was ein bisschen klingt wie ein Wunder, ist vor allem eins: Wissen. Wissen, das Claudia Brunner jahrelang zusammengetragen hat, und das sie jetzt in einem Buch allen Betroffenen und Angehörigen zur Verfügung stellen möchte. „MS und gesund“. Klingt widersprüchlich – nach dem Gespräch mit der Autorin wird aber klar, dass es das absolut nicht ist.

Frau Brunner, auf Ihrer Homepage stellen Sie sich vor mit den Worten: „Heute lebe ich trotz meinem Streuselkuchen im Kopf seit rund acht Jahren schub- und symptomfrei.“ Wie wichtig ist es, eine Krankheit auch mit einer gewissen Portion Humor zu nehmen?

Sehr wichtig. Doch die Einstellung hatte ich nicht immer. Wenn man aus dem Nichts eine solche Diagnose bekommt, zieht es dir erst einmal den Boden unter den Füßen weg. Bis ich da stand, wo ich heute stehe, dauerte es mehrere Jahre. Die Diagnose hat mich zunächst in eine Depression gestürzt. Damals war ich 26.

Erzählen Sie von dem Tag, an dem Sie die Diagnose erhalten haben. Konnten Sie sofort etwas damit anfangen?

Ich wusste ehrlich gesagt gar nichts damit anzufangen. Obwohl der Weg hin zu dieser Diagnose ein Prozess war. Dafür muss ich etwas ausholen: Ich habe nach meinen Studienabschlüssen als Unternehmensberaterin gearbeitet. Der Job war extrem stressig. Und dann kam die Beraterkrise. Viele Leute wurden ausgestellt – ich war auch dabei. Bei diesem Gespräch hatte ich einen Schmerz, als hätte ich ein Messer im Kopf. Und dieser Schmerz wurde jeden Tag schlimmer, vor allem immer dann, wenn ich das Büro betrat. Hinzu kam, dass ich auf einem Auge immer schlechter sehen konnte. In der Augenklinik wurde ich weiter verwiesen an die Uniklinik, um zu klären, ob ich eine Entzündung im Sehnerv habe oder etwas auf den Sehnerv drückt. Ein paar Wochen später saß ich dann schließlich, nach einem MRT, beim Neurologen, hatte immer noch keine Ahnung, was mit mir ist.

Bei jenem Neurologen, der es Ihnen dann gesagt hat?

Ja. Das ist jetzt 13 Jahre her. Und ich weiß heute noch genau, wie der Stuhl ausgesehen hat, auf dem ich Platz genommen habe. Ich war mit meinem Mann da, wir waren damals noch nicht verheiratet. Die erste Frage des Arztes war: Sind Sie verheiratet? Als ich verneinte, sagte er, er habe viele verheiratete Patientinnen, die Kinder bekommen haben. Er hat etwas von chronischen Entzündungen des zentralen Nervensystems erzählt, mir Broschüren in die Hand gedrückt. Das war’s. Das hat keine fünf Minuten gedauert. Das Wort MS ist nicht gefallen. Erst auf dem Blick auf die Broschüren habe ich es gelesen. Es war eine Frau im Rollstuhl darauf abgebildet.

Ich wollte mich nie aus meinen Träumen rausnehmen.

Es gab also kein Aufklärungsgespräch?

Nein, bei diesem Arzt nicht. Mein Freund, also mein heutiger Mann, hat sofort einen Spezialisten gesucht, der hat sich dann schon Zeit genommen und mir alles erklärt.

Und wie hat sich die Diagnose auf Ihr Leben ausgewirkt?

Erst einmal hab’ ich es verdrängt, hab mir eingeredet, da ist doch gar nichts. Danach wurde ich richtig wütend – zunächst auf mich, später auf andere. Ich muss sagen, auf meine Arbeit hat sich meine Krankheit zu Beginn nicht ausgewirkt, da war alles gut. Anders war das im Privatleben. Es gab Freunde, die hatten ein großes Problem damit. Manche haben sich einfach nicht mehr gemeldet, weil sie nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Einer hat mich gefragt, wann ich mich denn von meinem Freund trennen möchte, weil ich ihm das ja nicht antun könne.

Sie sagen, in Ihrer Arbeit war alles gut. Deshalb, weil Sie die Krankheit da einfach nicht zugelassen haben?

Tatsächlich wollte ich mich nie aus meinen Träumen rausnehmen. Ich habe damals mit meiner Promotion angefangen. Ich war schon immer ein sehr zielstrebiger Mensch, Erfolg und Karriere waren mir wichtig. Und ja, Krankheiten und Nichtfunktionieren das war für mich nicht vorgesehen. Immer weiter: Das war mein Motto.

Empfinden Sie das heute im Rückblick immer noch als richtig?

Es war absolut richtig, die Promotion zu machen. Was ich aber zugeben muss: Ich hätte früher lernen können und auch sollen, dass es okay ist, auch mal Nein zu sagen und sich bewusst Hilfe zu holen. Das hat Jahre gedauert, bis ich zu der Erkenntnis kam – und offen gesagt fällt mir das heute noch schwer.

Ich habe gelernt, dass es völlig in Ordnung ist, nicht immer nur zu funktionieren.

Was hat Sie Ihre MS-Erkrankung gelehrt?

Ich kann dadurch meine eigenen Bedürfnisse erkennen und akzeptieren. Ich habe gelernt, dass es völlig in Ordnung ist, nicht immer nur zu funktionieren. Ehrlich gesagt hätte ich ohne meine Erkrankung auch nicht so schnell drei Kinder bekommen: Die Erkrankung hat mir dabei geholfen, einzuordnen, was im Leben richtig wichtig ist. Und das ist nun mal nicht der nächste Karriereschritt. Was wichtig ist, ist das, was bleibt: Familie.

In den ersten Jahren ging es Ihnen sehr schlecht . . .

Ja, es war eine grauslige Zeit. Ich hatte anfangs viele Schübe, bis zu fünf im Jahr. Ich litt unter Missempfindungen, Taubheitsgefühlen, weiteren Sehnerv-Entzündungen. Während ich meine Doktorarbeit geschrieben hat, war das Fatigue-Syndrom – ein chronischer Erschöpfungszustand – besonders schlimm. Mittags war ich absolut unfähig, mich zu konzentrieren. Ich hab’ in der Zeit immer Dinge gemacht, bei denen das nicht aufgefallen ist.

Und dann haben Sie beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Gab es dafür ein Schlüsselerlebnis?

Ich war recht erfolgreich in meiner wissenschaftlichen Arbeit. Deshalb wurde ich als eine von 400 Nachwuchswissenschaftlern zur Nobelpreisträger-Tagung nach Lindau eingeladen. Ich sollte neben John Nash sitzen, meinem größten Idol, er war mein Held. Ich habe mich so darauf gefreut. Es war mein größter Traum, eine größere Ehre gab es für mich nicht. Davor war ich auf einer Konferenz in Portland in den USA, bin drei Tage davor nach Deutschland zurückgereist. Es war alles extrem stressig. Aber es ging mir gut. An jenem Morgen bin ich mit dem schlimmsten Schub bis dahin aufgewacht. Es war so frustrierend, so unbeschreiblich schlimm. Natürlich bin ich trotzdem zu dieser Tagung gegangen, die Chance, John Nash kennenzulernen, hätte ich nie mehr wieder in meinem Leben bekommen. Dennoch war das so frustrierend, diesen Traum unter solchen Umständen zu erleben. Mein linker Arm war völlig gelähmt, ich konnte nicht zum Büffet gehen. An jenem Abend fasste ich den Entschluss, dass es so nicht weitergehen kann. Ein paar Tage später habe ich damit angefangen, alle wissenschaftlichen Datenbanken danach zu durchforsten, was ich selbst machen kann, um den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen.

Das klingt ehrlich gesagt ein wenig wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.

Ich habe mich da vorgearbeitet. Das erste Thema, das ich mir vorgenommen habe, war Stress. Aus eigener Erfahrung wusste ich ja mittlerweile, dass Stress einen massiven Einfluss auf den Krankheitsverlauf hat. Und tatsächlich gab es damals einzelne Studien, die aufgezeigt haben, dass Stressreduktion möglicherweise hilfreich ist. Seither mache ich Qigong. Das nächste war der Punkt Ernährung. Und so kamen immer neue Aspekte dazu. Am Ende hatte ich tausende Studien gelesen. Ich hatte durch meine Promotion gelernt, wie man Statistiken und Studien liest, versteht und interpretiert. Ich bin in der Lage, Studien zu bewerten, zu schauen, wie gut eine Aussage ist und ob die Studie wirklich was taugt. Ich habe alles zusammengefasst. Etwa auch für den Bereich MS und Sport: Vor 20 Jahren hieß es noch, man soll Sport vermeiden und sich die wenige Energie, die man zur Verfügung hat, sparen. Auch das ist zwischenzeitlich durch Studien widerlegt.

Was haben Sie mit all den Informationen gemacht?

Ich habe mich selbst optimiert, habe nach und nach geschaut, alles, was irgendwie geht, in mein Leben zu integrieren.

Und Sie sind seither frei von Schüben...

Seit acht Jahren, ja.

Zur Person

Claudia Brunner studierte Betriebswirtschaftslehre und Philosophie, bevor sie nach ihren Abschlüssen eine Stelle in einer renommierten Unternehmensberatung antrat. Die folgende Promotion im Bereich Business Economics führte zu zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen. Eine mehrjährige Forschungstätigkeit schloss sich an.

Diverse Weiterbildungen, darunter eine über Ernährungswissenschaften („Nutrition Science“) an der Stanford School of Medicine, sowie eine Fortbildung über „Evidence-Based Optimal Nutrition“ an der Harvard School of Public Health sowie „The Brain“ und „Brain Health“ an der Harvard Extension School schloss sie zudem ab, um sich optimal auf ihr Buchprojekt vorzubereiten. Heute arbeitet Claudia Brunner als Dozentin und ist Mutter von drei Töchtern. Ihre MS Diagnose hat sie 2009 erhalten.

Weitere Infos zum Buch und zur Autorin sind online auf www.ms-und-gesund.de zu finden.

Was konkret haben Sie verändert?

Ich war früher eher so die Couch-Potato, heute mache ich sehr viel mehr. Drei Mal die Woche Spinning-Training, Rennrad fahren – sprich: drei bis vier Mal die Woche Training, ganz dezidiert. Meine Ernährung habe ich von Fast-Food vegetarisch auf pflanzliche Vollwertkost umgestellt. In meinem Buch empfehle ich jedoch, regelmäßig Fisch zu essen. Aber das ist bei mir eine ethische Überlegung. Und noch viele Dinge mehr, auf die ich im Buch im Detail eingehe.

Am 25. Mai nun ist Ihr Buch „MS und gesund“ erschienen. Was ist Ihre Intention dahinter?

Ich möchte gerne zeigen, dass jeder aktiv an seiner Gesundheit arbeiten kann. Selbstwirksamkeit ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben. Das Buch soll Menschen davor bewahren, sich jahrelang einer Krankheit und den Ärzten ausgeliefert zu fühlen, wie das bei mir der Fall war. MS ist kein vorgezeichneter Weg. Jeder MS-Patient kann ein tolles, erfülltes Leben haben. Mir hat damals jemand gefehlt, anhand dessen Geschichte man hätte sehen können, dass es gut gegangen ist. Und dieser jemand möchte ich nun gerne für andere sein.

Geben Sie mit dem Buch den Menschen etwas an die Hand, das Sie sich nach Ihrer Diagnose selbst gewünscht hätten?

Ja, so hätte ich es gewollt, es hätte mir so sehr geholfen, von Beginn an mit dieser Erkrankung gut leben zu können. In dem Buch werden Stellschrauben aufgezeigt, an denen jeder für sich drehen kann. Es geht um Sport, Schlaf, Stressreduktion, den Umgang mit Genussmitteln, psychische Gesundheit, Ernährung, kognitives Training und soziales Leben. Ich zeige auch, wie wichtig es ist, unter Menschen zu bleiben, denn Vereinsamung wirkt sich extrem negativ auf die Gehirngesundheit aus. Grundsätzlich ist die richtige Kombination aus medizinischer Betreuung, Medikamenten und dem eigenen Lebensstil das, was jeder für sich optimieren sollte, um gut mit einer MS-Erkrankung zu leben.

Jedem, der die Diagnose MS bekommt, rate ich, in Psychotherapie zu gehen.

Wie ist Ihr Buch aufgebaut?

In der Einleitung wird meine persönliche Geschichte erzählt. Im Anschluss gibt es einen leicht verständlichen Überblick über die Erkrankung. Der Hauptteil des Buchs befasst sich mit den eben bereits genannten Bausteinen für einen guten Verlauf der MS. Jeder Teilbaustein wird am Ende zusammengefasst, zudem gibt es jeweils in einem grau hinterlegten Kästchen Empfehlungen. Hintergrundinformationen und weitere Erklärungen sind mit einem Info-Zeichen gekennzeichnet. Persönliche Erfahrungen und meine Geschichte sind in kursiver Schrift verfasst. Der zweite große Teil des Buchs wird als kompaktes Nachschlagewerk ausgewählte Therapien erklären – inklusive möglicher Nebenwirkungen, Dinge, worauf man besonders achten sollte und Wirksamkeit der Therapien. Das folgende Kapitel richtet sich an Angehörige, ehe das Buch mit der Frage schließt, ob und wie Schulmedizin und ein gesunder Lebensstil zusammenspielen können, um ein gesundes Leben mit MS zu erreichen.

Wie haben sich Ihre Wertvorstellungen seit der Diagnose verändert?

Ich weiß heute, dass die Bedeutung von Beziehungen, Menschen und Familie so viel wichtiger ist als das Streben nach Ansehen und Reputation.

Was raten Sie Menschen, die die Diagnose MS bekommen. Was kann jeder tun – außer, Ihr Buch zu lesen?

Ganz, ganz dringend rate ich jedem, in Psychotherapie zu gehen – und zwar relativ bald. Es gibt einem Stabilität und man lernt, damit umzugehen. Alleine ist das unendlich schwer. Um seinen Lebensstil anzupassen braucht man nämlich Kraft. Und auch dafür ist ein Psychotherapeut unerlässlich. Und jeder sollte sich einen Arzt suchen, bei dem er sich wohlfühlt, und den Mut haben, den Arzt zu wechseln, wenn er sich nicht oder nicht mehr wohl fühlt. Eine gute Beziehung zu seinem Arzt ist das Wichtigste.

Welche Botschaft haben Sie für alle Betroffenen?

MS ist nicht das Ende, es ist auch keine Einbahnstraße. Wir als Betroffene können selbst maßgeblich unseren Verlauf beeinflussen und ein selbstbestimmtes Leben führen.

