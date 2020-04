Corona: Kranzberg trifft Entscheidung über Kita-Gebühren

Aufgrund von Corona gibt es derzeit in Kranzberg nur eine Notfallbetreuung. Bezüglich der Gebühren hat der Gemeinderat nun eine Entscheidung getroffen.

Kranzberg – Mit Corona endete die Betreuung der Kranzberger Kinder im Kinderhaus Kleeblattl und der Mittagsbetreuung bei der Grundschule. Im Gemeinderat Kranzberg waren sich am Dienstag alle einig, dass man ohne Betreuung auch keine Gebühren von den Eltern kassieren darf.

Nur die Vorgehensweise sorgte für heftige Diskussionen mit dem Ergebnis, dass den Familien die Gebühren für den aktuellen Monat April definitiv erlassen werden. Von Hans Halbinger kam letztlich die einzige Gegenstimme zu dem Beschluss. Er warnte die Kommunen vor dem falschen Signal in Richtung der bayerischen Staatskanzlei. „Der Freistaat Bayern wartet jetzt erst einmal ab, was die Kommunen machen“, sagt Halbinger. „Und ich sehe bei der Übernahme der Kosten den Freistaat in der Pflicht. Die Gemeinden sollen nicht mit vorauseilendem Gehorsam die Gebühren erlassen.“

Finanzexperte des Gemeinderats warnt vor Folgen

Der Finanzexperte warte davor, dass die Gemeinden durch die Corona-Pandemie massiv Steuereinnahmen verlieren und handlungsunfähig werden könnten, wenn man jetzt auch noch die Kosten für den Stillstand in der Kinderbetreuung übernehme. Er befürchtet, dass der Freistaat Bayern sich nicht an der Finanzierung der Corona-Ausfälle bei den millionenschweren Einnahmeverlusten beteiligt, wenn Städte und Gemeinden direkt ihre Entscheidungen treffen.

Andreas Adldinger sieht hingegen keine Alternative zum gemeindlichen Gebührenerlass: „Wir erbringen keine Leistung und können deshalb kein Geld verlangen. Der Friseur kassiert auch keine 30 Euro ohne Dienstleistung.“ Das unterstützte auch Sonja Kieslinger, die durch den direkten Gebührenerlass – vorläufig erst einmal für den April – ein Zeichen an die Familien im Ort setzen möchte.

Gemeinderat lehnt Stundung der Gebühren ab

Halbinger konnte seine Kollegen im Gemeinderat auch nicht überzeugen mit der Option, die Beiträge fürs Erste zu stunden. So könne die Gemeinde die kommenden Monate ohne Zahlungen der Bürger überbrücken und abwarten, ob der Freistaat Bayern eine Finanzierung dieser kommunalen Pflichtaufgabe übernimmt. „Eine Stundung von Gebühren ist ein Damoklesschwert für die Eltern“, machte Silvia Tüllmann deutlich.

Letztlich beschloss der Rat den sofortigen April-Gebührenerlass gegen die Stimme von Hans Halbinger. Wenn sich die Coronapause der Betreuungseinrichtungen verlängert, wird neu verhandelt. Bürgermeister Hermann Hammerl sagte in dem Zusammenhang, dass die Gemeinde als freiwillige Notfallhilfe derzeit neun Kinder in Betreuung habe.

