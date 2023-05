Immer weniger Hausärzte auf dem Land: Kranzberger Ärzte-Ehepaar legt Finger in die Wunde

Von: Manuel Eser

Eine Hausarztpraxis auf dem Land, die noch nicht verwaist ist: Dr. Michael und Angelika Haslbeck kümmern sich seit 2005 gemeinsam um die medizinische Grundversorgung der Bürgerinnen und Bürger in Kranzberg. © Eser

Wenn Hausärzte auf dem Land in Ruhestand gehen, wird es immer schwieriger, einen Nachfolger zu finden. Ein Ärztepaar aus Kranzberg erklärt, woran das liegt.

Landkreis – Überall fehlen Hausärzte. Auch im Landkreis Freising schließen Praxen, ohne dass Nachfolger bei der Hand sind – vor allem auf dem Land, zum Beispiel in Kirchdorf. Aber auch Langenbach sucht händeringend nach einem Nachfolger für den in den Ruhestand gegangenen Dr. Hubert Bohrer. Was ist die Ursache für diese Misere? Und vor allem: Wie kann sie behoben werden? Darauf geben Dr. Michael (52) und Angelika Haslbeck (50) Antworten. Das Ehepaar führt seit 2005 gemeinsam eine Praxis in Kranzberg. Ihre Botschaft: Ihr Job ist „cool“, aber es braucht strukturelle Änderungen, um die Krise zu meistern.

Für Landgemeinden wird es immer schwieriger, Allgemeinärzte zu finden, die sich bei Ihnen niederlassen wollen. Ist es nicht schön, als Landarzt tätig zu sein, Herr Dr. Haslbeck?

Dr. Michael Haslbeck: Doch. Ich weiß vor allem das selbstbestimmte Arbeiten zu schätzen. In der Klinik gibt es ja immer jemand, auf den man hören muss – den Oberarzt oder die Oberschwester (lacht).

Und was gefällt Ihnen am Besten an Ihrem Beruf, Frau Haslbeck?

Angelika Haslbeck: Es ist einfach ein schönes Arbeiten in der eigenen Praxis. Das Team ist viel kleiner, alles geht Hand in Hand. Das ist mit der Arbeit in einer Klinik nicht zu vergleichen. Und wer neu anfängt, darf sich sicher sein, dass er von den Leuten vor Ort einen Vertrauensvorschuss erhält.

Sie lernen auch die Patienten ganz anders kennen als das medizinische Personal in Kliniken.

AH: Man begleitet sie quasi das ganze Leben. Das bedeutet aber auch, dass man Menschen wirklich mögen muss. Ich kann mich nicht hinter einer professionellen Rolle verstecken und jemanden einfach an mir abperlen lassen. Ich muss mich kümmern. MH: Das kann zu lustigen Situationen führen?

Zum Beispiel?

AH: Mir hat beim Metzger mal eine Frau ihren nackten Fuß entgegengestreckt und gesagt: Frau Doktor, schauen Sie sich bitte mal meinen Zehen an! Und dann kann ich mich an eine Mittagspause erinnern – die Kinder im Planschbecken, ich im Bikini. Plötzlich stand ein Mann blutverschmiert im Garten. Er hatte sich mit der Bandsäge die Hand verletzt und wollte verarztet werden. Da habe ich mich schnell umgezogen und ihn versorgt.

MH: Man genießt als Arzt in einer kleineren Gemeinde aber auch Privilegien. Ich bin auf dem Weg zu einem Hausbesuch in Kirchdorf vor einigen Jahren mal mit dem Wagen liegen geblieben. Als ich daraufhin in der örtlichen Kfz-Werkstatt angerufen habe, wurde mir sofort ein Ersatzwagen gebracht, sodass ich die Hausbesuchsrunde weiterführen konnte. Der wollte von mir in diesem Moment überhaupt keine Sicherheiten.

Was erfüllt Sie in Ihrem Beruf am meisten?

MH: Dass man Familien und Kinder ein großes Stück ihres Lebens betreuen und begleiten kann. AH: Wir können jeden Tag kleine Dinge oder große bewegen. Natürlich ist es nicht schön, wenn jemand mit einem Herzinfarkt zu einem kommt. Aber wenn es gelingt, das schnell zu diagnostizieren und gleich die richtigen Maßnahmen einzuleiten, und wenn die Person dann gut zurück in den Ort kommt, bin ich am Ende des Tages glücklich.

Welche Schattenseiten hat der Job?

AH: Er bringt zeitliche und emotionale Belastungen mit sich. Da geht es nicht nur darum, dass man mit Schicksalsschlägen konfrontiert wird, wenn man Patienten eine schwere Diagnose mitteilen muss. Es geht auch darum, dass man sich den ganzen Tag in Eins-zu-Eins-Situationen mit anderen Menschen befindet. Für die Patienten, die zu mir in die Praxis kommen, bin ich meist die wichtigste Person des Tages. Das kann auch erschöpfen.

MH: Hinzu kommt die zunehmende Bürokratie, die man längst nicht mehr zu den normalen Sprechstundenzeiten bewältigen kann.

Ein weiteres Problem ist, dass es für Gemeinden immer schwieriger wird, Ärzte, die in den Ruhestand gehen, zu ersetzen. Befinden wir uns mitten in einer strukturellen Krise?

MH: Wir sind noch am Anfang. Die Allgemeinärzte im Landkreis Freising sind im Durchschnitt 55 Jahre alt, und das ist noch jung im Vergleich zu anderen Regionen. Das Problem ist, dass viele Ärzte der Baby-Boomer-Generation angehören und nahezu gleichzeitig in den Ruhestand gehen werden.

Das heißt, in den nächsten zehn Jahren wird es noch schlimmer werden?

MH: Pessimistischen Berechnungen zufolge brechen in den kommenden fünf Jahren rund 30 Prozent aller Hausärzte weg. Das kann niemand auffangen. Die Folge wird sein, dass das System irgendwann nicht mehr so empathisch ist, wie wir es kennen.

AH: Dann wird sich die Entwicklung verstärken, die wir heute schon erleben: dass nicht mehr der Patient im Vordergrund steht, sondern die Abrechnung.

Immer wieder klagen Ärzte, dass sich der Beruf finanziell nicht mehr auszahlt.

AH: Da jammern manche Kollegen schon auf hohem Niveau. Wer fleißig ist, kann sehr gut verdienen. MH: Allerdings wollen die jungen Menschen gar nicht mehr so viel arbeiten wie frühere Generationen – Stichwort Work-Life-Balance.

Schreckt das die jungen Menschen davor ab, sich auf dem Land als Allgemeinarzt niederzulassen?

AH: Ich glaube, dass es vor allem die Selbstständigkeit ist, die die jungen Menschen einschüchtert. Die wollen lieber angestellt sein. Da braucht es jemand, der ihnen sagt, dass das alles nicht so schlimm wird, und selbstbestimmtes Arbeiten cool ist. Auch, weil man im Vergleich zur Arbeit im Krankenhaus schon einen Spielraum hat, selbst einzuteilen, wie viel und wann man arbeitet.

MH: Man rechnet im Übrigen auch so, dass man für jeden Kollegen zwei Köpfe benötigt, um ihn zu ersetzen. Damit für jeden jungen Arzt oder jede junge Ärztin auch noch ein Leben außerhalb der Praxis bleibt.

Aber so viele Jungärztinnen und -ärzte kommen gar nicht nach, oder etwa doch?

AH: Nein, weil wir einfach viel zu wenige Studienplätze haben. Deshalb ist der Medizinstudiengang auch so wahnsinnig zulassungsbeschränkt. Wer einen schlechteren Abiturabschluss hat als 1,1, hat kaum noch eine Chance, Medizin zu studieren. Das führt im Übrigen auch zu einer Verweiblichung der Medizin – einfach, weil die jungen Frauen in der Regel die Bestabschlüsse beim Abitur verzeichnen.

Sie bilden selbst aus. Gelingt es Ihnen nicht, jungen Menschen den Job eines Landarzts schmackhaft zu machen?

AH: Jahrelang war keiner dabei, der bereit war, aufs Land zu gehen. Jetzt hatten wir aber gerade eine Studentin, die festgestellt hat: Hier draußen ist es gar nicht so schlecht.

MH: Sie hat gesehen, wie nachhaltig die Arbeit hier ist, und wieviel wir von den Patienten zurückbekommen. AH: Man muss es Ärzten schmackhaft machen, aufs Land zu gehen. Ein gutes Beispiel ist die Gemeinde Langenbach, die es mit ihrer Bachdoktor-Kampagne geschafft hat, ein attraktives Jobprofil zu zeichnen.

Langenbach sucht aber immer noch. Was muss man tun, um künftig junge Ärzte aufs Land zu locken?

AH: Entscheidend ist: Die nächste Generation Landärzte ist eine Generation von Landärztinnen. Es geht darum, diesen gut ausgebildeten Frauen den roten Teppich auszurollen. Das bedeutet nicht nur, dass selbstverständlich vor Ort eine gute Kinderbetreuung angeboten wird, sondern am Besten auch, dass man ihnen gleich einen Bauplatz anbietet. Denn die können sich einfach aussuchen, wohin sie gehen.

