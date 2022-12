Im wahrsten Sinne zauberhafte Klänge: Ensembles der Musikschule Ampertal präsentieren „Musik für die Seele“

Von: Nico Bauer

Umrahmt vom Publikum saßen die Musikerinnen und Musiker in der Mitte des Saals. © Bauer

Das Salonorchester Sinfonietta und die Zauberharfenfeen präsentierten auf dem Kranzberger Pantaleonsberg „Musik für die Seel“. Fortsetzungen gibt es in den nächsten Tagen.

Kranzberg – In der Musikschule Ampertal lernen nicht nur Anfänger neue Instrumente, sondern die Musiker auch das Zusammenspielen in den verschiedenen Ensembles. Mit dem Salonorchester Sinfonietta und den Zauberharfenfeen waren am Freitag zwei Gruppen die Basis für das abwechslungsreiche Konzert „Musik für die Seele“. Und mit ihnen hatten die knapp 100 Gäste im Saal auf dem Pantaleonsberg einen unterhaltsamen Abend.

Helena Nollau glänzte als Violinensolistin mit den Stücken „Mondstadt bei Nacht“ und „Reise der Hoffnung“. © Bauer

Das Salonorchester Sinfonietta saß in der Mitte des Raumes und war so umrahmt von den Besuchern. Diese Verbindung sorgte für eine besondere Atmosphäre.

Die drei zentralen Elemente des Konzertabends waren das Orchester, die Damen an den Zauberharfen und vier junge Frauen an den klassischen Harfen. Das Programm beinhaltete einen ständigen Wechsel, was nicht nur auf unterschiedliche Zusammenstellungen der Harfenspielerinnen in Duo oder Trio zutraf. Auch aus dem großen Orchester traten Solisten wie Helena Nollau an der Violine heraus.

Virtuose Künstlerin: Auch Clara Haller hatte mit ihrer Querflöte einen großen Auftritt vor den knapp 100 Gästen auf dem Kranzberger Pantaleonsberg. © Bauer

Der hochtrabende Konzertname „Musik für die Seele“ hielt, was man sich davon versprach. Musikschulleiterin Karin Schlagintweit leitete das Salonorchester und war hochzufrieden mit den Darbietungen. Nach der langen Corona-Pause kann das Orchester mit Laien und Musikschülern nun wieder das Geübte zeigen und Menschen Freude bereiten. Zu der Freude passte dann auch der Abschluss mit dem volkstümlichen Kanon „Oh wie wohl ist mir am Abend“. Erst stiegen der Reihe nach die verschiedenen Ensembles der Musikschule ein und dann sangen die Besucher noch zweistimmig mit. „Wer so lange still sitzen musste, singt dann gerne mit“, witzelte Karin Schlagintweit über das Zusammenspiel beim Finale.

Nach dem Konzert in Kranzberg geht es für die Ensembles der Musikschule Ampertal demnächst sozusagen auf Tournee – und zwar mit Weihnachtskonzerten in den Mitgliedsgemeinden Kirchdorf (Donnerstag, 8. Dezember), Allershausen (Montag, 12. Dezember), Paunzhausen (Mittwoch, 14. Dezember) und zum Schluss noch einmal Kranzberg (Sonntag, 22. Dezember). Beginn ist jeweils um 18 Uhr (Einlass ab 17.30) in der jeweiligen Schulaula.

