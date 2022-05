Kranzberg feiert: Happy Birthday, Kleeblattl!

Teilen

Eine Truppe, auf die stets Verlass ist, wie Bürgermeister Hermann Hammerl betonte. Besonders viel Lob hatte er für die Leiterin, Heike Wörner (2. v. l.). © Pascale Fuchs

Im Mai 2012 wurde die Einweihung gefeiert, nun traf man sich zum Zehnjährigen: das Kinderhaus Kleeblattl hat Geburtstag. Bei bestem Wetter feierten Kinder, Eltern und Erzieher am Freitag im Garten der Einrichtung.

Kranzberg – Bei rekordverdächtigen 31 Grad war der Außenbereich des Kinderhauses Kleeblattl ein wahres Sommerparadies. Kühle Getränke, Kuchen und Snacks sowie eine „Grill-Area“ gab es für die anwesenden Eltern und das Personal, die Kinder begeisterten sich mehr für die Hüpfburg.

Anlass für die Feier war das zehnjährige Bestehen des Kinderhauses. „Das Wetter hat es mehr als gut mit uns gemeint“, sagte der Elternbeirat Andreas Zelzer. Zur Eröffnung des feierlichen Nachmittags gab es ein Begrüßungslied der Kinder. Anschließend sprach Bürgermeister Hermann Hammerl: „Im Mai vor zehn Jahren fand die Einweihung statt“, so der Gemeindechef. „Nun freue ich mich, dass ich bereits das zehnjährige Bestehen dieser tollen Einrichtung mit allen Anwesenden gemeinsam feiern darf.“

Das Kinderhaus sei in den vergangenen zehn Jahren für viele junge Kranzberger „eine temporäre Heimat“ gewesen. Bis zu neun Stunden täglich können Eltern ihre Kinder hier mit gutem Gewissen dem kompetenten und liebevollen Personal überlassen. „Mein besonderes Lob geht an die Kinderhausleitung Heike Wörner, die jede Herausforderung meistert“, bedankte sich Hammerl. Trotz der erhöhten Betreuungsanforderungen und den in den letzten zwei Jahren ständig neuen Corona-Bestimmungen war auf die Mitarbeiter des Hauses „stets Verlass“, wie Hammerl unterstrich. Aufgrund des Zuwachses an Kindern wird das Team sogar noch vergrößert: „Ich freue mich, in den Monaten bis September insgesamt vier neue Kolleginnen zu ihnen schicken zu dürfen“, kündigte der Bürgermeister an, „Es ist schön, zu sehen, dass wir in Kranzberg viele kinderreiche Familien haben.“ Denn: „Kinder sind unsere Zukunft“. Das Kinderhaus fängt einen großen Teil der Betreuungsangebote in Kranzberg auf. Egal, ob Krippenkind, Kindergarten- oder Hort-Kind, im Kleeblattl gibt es für alle das passende Betreuungsangebot.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Auch die Verpflegung kann sich sehen lassen: abwechslungsreich, saisonal und regional wird hier täglich frisch für die Kinder gekocht. Kindergartenleiterin Heike Wörner fasste sich bei der Eröffnung des Nachmittags kurz: „Kinder, ich will euch gar nicht länger in der Hitze rumstehen lassen“, sagte Wörner und hielt ihr Versprechen mit den Worten: „Danke für alles und feiert schön!“

Gemeinsam konnten die Eltern den Nachmittag über plaudern und sich bei kalten Getränken abkühlen, während die Kinder sich auf dem Spielplatz und der extra aufgebauten Hüpfburg vergnügten. Nach Kaffee und Kuchen wurde der Grill angeschmissen, gemeinsam gegessen, bevor sich die Familien, das Einrichtungsteam und alle Festgäste spätnachmittags auf den Nachhauseweg machen.

Pascale Fuchs

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.