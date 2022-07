Ganztagsschule, Kirchenvorplatz, Kriegerdenkmal: CSU Kranzberg ist bereit für heiße Diskussionen

Generalversammlung des Ortsverbands

Die CSU Kranzberg hat klare Vorstellungen für den Ort. In der Generalversammlung sprach sich Vorsitzender Roland Haslbeck für den Schulneubau aus.

Kranzberg – Es gab schon turbulentere Zeiten im Kranzberger Gemeinderat. Das stellte der CSU-Ortsvorsitzende Roland Haslbeck in der Jahreshauptversammlung des Ortsverbands fest. Er machte gegenüber den Mitgliedern aber auch deutlich, dass es in naher Zukunft wieder heiße Diskussionen geben werde. Die aktuell 39 Mitglieder starke CSU hat klare Vorstellungen bei zwei für Jahrzehnte richtungweisende Themen.

„Die Meinungen gehen weit auseinander“

Eine Hauptfrage ist die Zukunft der Grundschule, die in jetziger Form die ab 2026 gesetzlich vorgeschriebene Ganztagsschule nicht umsetzen kann. Haslbeck wünscht sich hier „die visionäre Lösung“. Diese ist in seinen Augen der Campus für Schule und Kinderbetreuung beim jetzigen Kinderhaus an der Ringstraße. Da könnte ein Neubau der Grundschule samt Sporthalle, Hort oder Mittagsbetreuung umgesetzt werden. Der jetzige Schulstandort auf dem Kirchberg könnte hochwertiges Bauland werden. Damit könnte die Gemeinde den Neubau auch zum Teil finanzieren. „Das wäre eine schöne Komplettlösung“, sagte der Ortsvorsitzende. „Aber die Meinungen gehen im Gemeinderat weit auseinander.“

Ein anderer Punkt war die Neugestaltung des Kirchenvorplatzes, worüber Haslbeck keine Dauerdiskussion über zehn oder 20 Jahre haben möchte. Deutlich wurde er bei der Debatte über den langfristigen Standort des Kriegerdenkmals: „Das ist einzig das Thema des Krieger- und Soldatenvereins. Wir sollten uns raushalten, weil sich der Gemeinderat auch nur in die Nesseln setzen kann.“ Zufrieden war er mit der verschobenen Erneuerung der Oberen Dorfstraße, weil dann auch gleich der Kanal erweitert werden könne. „Es wäre ein Unding, wenn wir nach ein paar Jahren für den Kanal die neue Straße gleich wieder aufreißen.“

Stimmung im Gemeinderat hat sich verbessert

Allgemein stellte Haslbeck fest, dass sich die Stimmung im Gemeinderat in der jüngsten Vergangenheit gebessert habe. Positiv bewertet er die Vorbesprechungen mit Fraktionsvertretern, „weil man da bei einigen Themen schon vorab etwas Luft herausnehmen kann“. Auch erfreulich sei der erste Bezug des gemeindlichen Mehrgenerationenwohnens. „Wir haben wunderschöne Wohnungen, und der Bedarf ist da.

In das Bild passen die Baugebiete, wo man Einheimischen die Gelegenheit bietet, Bauland in der Heimat zu annehmlichen Preisen anzubieten. Gerade die Einheimischen müsse man in der Gemeinde halten, weil sie auch in Zukunft Ehrenämter in Vereinen und Institutionen übernehmen könnten.

Vier Delegierte für die nächsten Wahlen nominiert

In der Jahreshauptversammlung wurden auch die vier Delegierten des Ortsverbands bestimmt für die Versammlungen, in denen Kandidaten für Landtags- und Bezirkstagswahl nominiert werden. Hier entsendet die CSU Kranzberg ihre Vorstandsmitglieder Roland Haslbeck, Andreas Adldinger, Christian Schantz und Wolfgang Schantz. Dieses Quartett wurde einstimmig gewählt.

Ein Termin zum Vormerken: Am Samstag, 16. Juli, feiert der Ortsverband sein Sommerfest. Beginn ist um 17 Uhr im Sportheim.

Die Geehrten (2020-2022)

60 Jahre: Gisela Glock. 50 Jahre: Johann Kolbinger. 45 Jahre: Dr. Thomas Meier-Lenschow. 40 Jahre: Klaus Grottenthaler. 35 Jahre: Josef Adldinger, Franz Niedermaier. 25 Jahre: Josef Riedl, Gerhard Königer, Alfons Berger, Martin Königer, Christina Schön, Christine Hierhager, Rita Riedl, Reinhard Haberl, Georg Englmeier, Andreas Adldinger. 20 Jahre: Wolfgang Schantz. 15 Jahre: Martin Huber, Roswitha Schnitzler.

