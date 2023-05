Kranzberg muss 1,7 Millionen Euro in das Kanalsystem investieren

Umfangreiche Sanierungsarbeiten im Kanalsystem stehen der Gemeinde Kranzberg bevor. © Ralf Hirschberger

Das Kanalsystem der Gemeinde Kranzberg muss unterirdisch umfangreich saniert werden. Insgesamt müssen knapp 1,7 Millionen Euro investiert werden.

Kranzberg – In der jüngsten Gemeinderatssitzung war man gleich mit mehreren Baumaßnahmen dazu beschäftigt. Als fragwürdig stellte sich dabei die Sanierung der Abwasserpumpstationen im Bereich Ampertshausen-Kühnhausen heraus, denn die Kosten der Tiefbauarbeiten waren um 40 Prozent gestiegen. Statt der vor gut einem Jahr erstellten Prognose in Höhe von 580 000 Euro ist nach neuestem Stand der Dinge mit über 820 000 Euro zu rechnen.

Nur drei von 17 Firmen gaben ein Angebot ab

Noch dazu hatten bei einer Ausschreibung nur drei von 17 Firmen ein Angebot abgegeben, was man im Rat für ungewöhnlich erachtete. Aus der Warte von Andreas Adldinger (CSU) war es sogar eine bedenkliche Entwicklung: „Da passt irgendetwas mit dem Wettbewerb nicht. Aus meiner Sicht kann man das so nicht vergeben“, urteilte er mit dem Hinweis auf steigende Kanalgebühren. Bürgermeister Hermann Hammerl hielt entgegen, dass bei einer erneuten Ausschreibung vermutlich gar kein Angebot mehr eingehen würde. Außerdem sei bei der in dem Zusammenhang ebenfalls durchgeführten Ausschreibung für den Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik ein um 100 000 Euro günstigeres Angebot eingegangen, was das Ganze unterm Strich etwas relativiere.

Dafür, die Preissteigerung in Kauf zu nehmen sprach, dass Nick Bachmann vom Planungsbüro WipflerPLAN auf Anfrage aus dem Gremium erklärte, Sanierungen würden bei den Baufirmen zur Zeit nicht so hoch im Kurs stehen. „Es ist nicht attraktiv, wenn in anderen Gemeinden neu gebaut wird“, sagte Bachmann. „Wir sollten es eigentlich durchziehen“, schlug Hammerl deshalb vor. Monika Mühl (FWG) sah es genauso. „Wir reden schon zehn Jahre über diese Pumpstationen. Ich glaube nicht, dass es billiger wird.“

Die Entscheidung über die Vergabe der Tiefbauarbeiten fiel am Ende mit 9:4 Stimmen. Der Beschluss zum Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik war einstimmig. Beides zusammen verursacht Kosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro.

Geruchsbelästigung ist vom Tisch

Eingehend beschäftigt hat man sich auch mit einem Problem des Mischwasserkanals in Berg. Wie sich bei einer Kamerabefahrung herausgestellt hat, fließt das Mischwasser im Bereich von etwa 20 Hausanschlüssen direkt zur Kläranlage. Das darf so nicht mehr sein, weil nach Auskunft von Bachmann ein Puffer zwischen Kläranlage und Mischsystem sein müsse. Einen Stauraumkanal vor der Kläranlage zu installieren schied aus, weil es laut Bachmann dafür keine Genehmigung gibt. Als Alternativen stellten sich die Verlängerung der Druckleitungen bis zu den Schächten sowie die Neuverlegung eines zweiten Freispiegelkanal heraus. Die Räte entschieden sich für Letzteres, und zwar zu einem Vergabepreis von 232 000 Euro. Damit war auch das Thema Geruchsbelästigung vom Tisch – eine Befürchtung, die Franz Braun (CSU) geäußert hatte, die aber laut Bachmann eher bei der Verlängerung der Druckleitungen gegeben gewesen wäre.

Bürger nicht zu sehr belasten

Blieb noch die Vergabe der Kanalisierung im sogenannten Bauabschnitt III: Dazu zählen neben Berg und Zinklmiltach etwa auch Thurnsberg und die Kirchberstraße in Kranzberg. Hier hat man ebenfalls eine Ausschreibung durchgeführt und ein erfreuliches Ergebnis erzielt: Das günstigste Angebot beträgt Hammerl zufolge 231 000 Euro, was ganze 21 Prozent billiger ist als angenommen. Die Schätzung lag bei 294 000 Euro. Die Vergabe war unstrittig, das Ergebnis einstimmig. Den Bauabschnitt III, einer von insgesamt fünf, hatte man, wie Hammerl erklärte, ein Jahr ausgesetzt. Damit die Bürgerinnen und Bürger nicht allzu sehr belastet und die Kanalgebühren „nicht explodieren“ würden, wie es hieß.



Alexander Fischer

