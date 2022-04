„Kranzberg hilft“ Menschen aus der Ukraine: Fest für den guten Zweck lockt viele Besucher an

Teilen

Im Bierzelt ließen sich die Kranzberger Essen und Getränke schmecken – für den guten Zweck. © Fuchs

Unter dem Motto „Kranzberg hilft“ wurde am Samstag ein Fest auf dem Rathausplatz gefeiert. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg - sowohl gesellschaftlich als auch finanziell.

Kranzberg – Tombola, Bierzelt, Boxautomat und jede Menge Leckereien: Der Kranzberger Rathausplatz wurde am Samstag zu einem Festplatz für den guten Zweck.

Es fühlte sich an, als hätte sich die gesamte Gemeinde am Samstag auf dem Rathausplatz versammelt. Den Parkplatz rund ums Rathaus selbst erkannte man kaum wieder – er glich einem kleinen Volksfest. Insgesamt zwölf Vereine und zahlreiche Privatleute boten Speisen, Deko-Artikel und Getränke an. Gemeinsam mit dem örtlichen Gewerbe wurde eine Tombola mit verschiedensten Preisen auf die Beine gestellt, es gab ein Bierzelt und sogar einen Boxautomaten. All das für den guten Zweck: „Kranzberg hilft“ war das Motto des Nachmittags. Alle Einnahmen sollen den ankommenden ukrainischen Flüchtlingen zugutekommen.

Auf die Beine gestellt wurde das Fest von Gemeinderat Anton Hierhager und seinem Sportverein-Kollegen Wolfgang Barthorn. „Vor ein paar Wochen wurden wir gefragt, ob der zehnjährige ukrainische Junge, der in Kranzberg angekommen ist, kostenlos Fußball spielen darf, um sich abzulenken“, erinnert sich Hierhager an ein emotionales Gespräch zurück. „Da war für meinen Kollegen Barthorn und mich klar, dass wir dringend etwas machen müssen, um zu helfen.“ So startete ein umfangreicher Organisationsmarathon: In Rekordzeit wurden die Vereine abtelefoniert. „Wir haben uns die Arbeit aufgeteilt, jeder hat ein paar Vereine angerufen, jeder hat Leute aus seinem Umfeld gefragt“, so Hierhager. „Die Hilfsbereitschaft der Menschen war unglaublich.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Neben Verpflegung, Pflanzen für den heimischen Garten und Dekoration wurde auch eine Tombola auf die Beine gestellt: Gemeinsam mit der Infrastruktur im Dorf wurden verschiedenste Gewinne zusammengestellt. „Es gibt 150 Lose, darunter sind Gewinne wie eine kostenlose Museumsführung, Essensgutscheine, eine Autowäsche, kostenlose Haarschnitte und als Hauptgewinn ein Notebook im Wert von über 1800 Euro“, so der Organisator.

Dass man sich so viel Mühe für das Fest gegeben hatte, sei laut Gemeinderat Anton Hierhager „selbstverständlich“: „Die Leute können nichts dafür, jeder von ihnen wäre lieber in Frieden in der eigenen Heimat“, so der Kranzberger. „Es ist unsere Pflicht – es ist reine Menschlichkeit, die ankommenden Flüchtlinge zu unterstützen und mit aller Herzlichkeit in Empfang zu nehmen.“

Eine weitere Aktion, die die Gemeinde auf die Beine gestellt hat, richtet sich an die Flüchtlingskinder: „Man kann natürlich nicht erahnen, welches Trauma die Kinder durchleben“, so Hierhager. „Aber um einen kleinen Trost zu spenden, darf sich jedes Kind, dass die nächsten Monate hier ankommt, ein Kuscheltier aussuchen.“

Die gesamte Spendensumme wird sich erst noch herausstellen, die Spendenbereitschaft war laut Hierhager jedoch überwältigend: „Vorher hat mir jemand 500 Euro in die Hand gedrückt. Am Stand des Gartenvereins wurde ein Gesteck für acht Euro mit einem 50-Euro-Schein bezahlt, wovon das Rückgeld komplett gespendet wurde“, berichtet er. Insgesamt war „Kranzberg hilft“ ein kompletter Erfolg.

Gut zu wissen

Wer über das Fest hinaus spenden möchte, kann das auf das Konto bei der Freisinger Bank eG tun: IBAN: DE73 7016 9614 0000 4745 33, BIC: GENODEF1FSR, Kennwort: „Kranzberg hilft!“

Pascale Fuchs

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.