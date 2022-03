„Kranzberger (Vereine) helfen“: Große Benefizaktion für die Ukraine geplant

Herz zeigen wollen die Kranzberger Vereine mit einem Aktionsnachmittag für die Ukraine am 2. April. Symbolbild © David Young

Der Großteil der Vereine hat bereits zugesagt: In Kranzberg ist Anfang April ein Benefiz-Nachmittag für Geflüchtete aus der Ukraine geplant.

Kranzberg – Die jüngste Gemeinderatssitzung nutzte SPD-Rat Anton Hierhager, um ein „Herzensthema“ anzusprechen: Gemeinsam mit Mitgliedern des Sportvereins habe er vor einigen Tagen entschieden, dass die Vereine eine Benefizveranstaltung für die ankommenden ukrainischen Flüchtlinge auf die Beine stellen werden. „Wir müssen etwas tun, das liegt mir persönlich sehr am Herzen“, sagte Hierhager.

Er hatte in den vergangenen Tagen bereits verschiedene Vereine um Unterstützung gebeten. Somit konnte er in der Sitzung bereits einen konkreten Plan vorstellen: Am Samstag, 2. April, sind ab 16 Uhr alle Kranzberger zum Rathausparkplatz eingeladen. „Jeder Verein, oder auch jede Privatperson, die etwas beisteuern will, kann dort dann einen Verkaufsstand aufbauen“, erklärte Hierhager. Schmankerl wie Steckerlfisch, Gyros und Langosch, aber auch veganes Streetfood und Kleinigkeiten wie Kräuterbuschen seien bereits fest eingeplant – jede Idee sei willkommen.

Partyband Highfly spielt ohne Gage

Das Motto lautet „Kranzberger (Vereine) helfen“. Zugesagt haben bereits der Sportverein, die Schützenvereine, die Landjugend, die Laienspielgruppe, die Wasserwacht sowie der Obst- und Gartenverein. „Jeder, der sonst noch mithelfen will, kann sich gerne bei uns melden“, so Hierhager. Es soll jedoch nicht nur ein gemütliches gemeinsames Essen für den guten Zweck werden: Die Partyband Highfly spielt Livemusik und verzichtet dabei auf ihre Gage. DJ Fackler Mane unterstützt die Band.

Um den Erlös möglichst groß ausfallen zu lassen, will Hierhager bereits vor der Veranstaltung ein Treuhandkonto einrichten. „Wer keine Zeit hat, kann auf diesem Weg vielleicht noch eine Kleinigkeit spenden.“ Vor Ort sollen Spendenboxen aufgestellt werden, damit, zusätzlich zum Erlös der Verkaufsstände, möglichst viel Geld gesammelt werden kann. „Ich denke, dass wir das Geld direkt an die Flüchtlinge, die in den nächsten Tagen und Wochen zu uns nach Kranzberg kommen, weitergeben können“, so Hierhager. „Sie kommen mit Kindern, die nicht mal ihre Schultaschen mitbringen konnten.“ Das geplante Treuhandkonto soll auch nach der Aktion noch einige Zeit bestehend bleiben, um weitere Spenden so einfach wie möglich koordinieren zu können.

Anton Hierhager ist gespannt – und voller Tatendrang. „Jetzt bauen wir das mal auf und machen das Beste draus. Damit wir den Ukrainern, die jetzt alles zurücklassen müssen, möglichst viel helfen können.“

Pascale Fuchs

