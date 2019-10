Kranzberger Räte sagen Ja zu neuem Naturidyll

Mit dem Kranzberger See verfügt die Gemeinde schon über eines der schönsten Naherholungsgebiete des Landkreises. Nun könnte noch ein zweites Naturparadies dazu kommen: Der Gemeinderat hat die Neugestaltung des Kühnhauser Weihers beschlossen.

Kranzberg – Das Büro WipflerPlan stellte die Planung vor, der einige Runden an Bürgerbeteiligung vorangegangen waren. Diverse Wünsche wurden aufgegriffen – von einem befestigten Gehweg am Nordufer bis hin zu einem Holzsteg am Südufer. Sitzbereiche im Grünen sollen einen hohen Naherholungswert bieten. Der See wurde auch so geplant, dass es sehr flach ins Wasser geht, um Gefahren für Kinder zu minimieren. In der Mitte wird das dann deutlich vergrößerte Gewässer tiefer als bislang werden. Somit bleibt die Wasserqualität stetig gut und das Risiko einer Verschlammung sinkt.

Bodenaustausch und Entsorgung verschlingen 400000 Euro

In der Diskussion war den Gemeinderäten klar, dass 400 000 Euro für einen Bodenaustausch auf dem Gelände samt der Entsorgung zwingend fällig werden. Diese Schadstoffbeseitigung muss erfolgen, weil sonst eine Gefährdung für das Grundwasser nicht ausgeschlossen werden kann. „Das ist ein schönes, gutes Konzept“, sagte Andreas Adldinger (CSU), „aber mir ist das zu teuer. Wir haben bei 50 000 Euro Kosten angefangen.“

Andere Gemeinderäte warben jedoch leidenschaftlich für den Plan eines weiteren Naherholungsgebietes: Monika Mühl (FWG) argumentierte, dass der große Ausbau mit den erwarteten 63 Prozent Zuschuss für die Gemeinde nicht viel teurer werde, als wenn man den zwingend notwendigen Bodenaustausch als Pflichtaufgabe ohne Förderung angehen müsse. „Das ist ein stimmiges Konzept, das mit den Bürgern zusammen erarbeitet wurde“, fand Silvia Tüllmann (FWG). Fraktionskollegin Sonja Kieslinger forderte den Mut zur Entscheidung: „Der Fördertopf ist für Kranzberg gefüllt. Jetzt ist es Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen.“

Warnung vor Explosion der Kosten

Hans Halbinger (CSU) plädierte ebenfalls für den Förderantrag, der noch dieses Jahr zwingend gestellt werden muss. Er fragte lediglich an, ob bei Kostensteigerungen die Zahlen aus dem Antrag noch nachjustiert werden können. Dieser Frage wird die Gemeindeverwaltung nachgehen. „Das könnte explodieren“, warnte Halbinger, den Kostensteigerungen auf 1,7 oder 1,8 Millionen Euro nicht überraschen würden. Letztlich wurde das Projekt dann bei der einen Gegenstimme von Andreas Adldinger beschlossen. Die Gemeinde wird nun den Zuschussantrag stellen und das Planungsbüro die Ausschreibungen vorbereiten.