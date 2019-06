Regionale Produkte fördern: Kranzberg sagt Ja zum „Kümmerer“

Ein neuer Projektleiter soll den Absatz regionaler Produkte im Ampertal voranbringen. Als einer der ersten Gemeinden stimmte Kranzberg ab. Nicht alle Räte waren begeistert.

Kranzberg – Egal ob bio, öko oder konventionell: Der neue Projektleiter von ILE Kulturraum Ampertal soll die Produktion und den Absatz regional hergestellter Lebensmittel fördern. Als eine der ersten ILE-Gemeinden hat Kranzberg für die Schaffung der neuen Stelle Grünes Licht gegeben – allerdings waren nicht alle Räte begeistert.

Kümmerer kostet Kranzberg 4100 Euro im Jahr

Wie berichtet, ist ILE seit Mai eine von 15 neuen Öko-Modellregionen in Bayern. Das Bündnis hatte sich in einem von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ausgerufenen Wettbewerb durchgesetzt – mit Hilfe eines Konzepts, das zwei TU-Studenten erstellt hatten. In der Präsentation enthalten: mehrere Projektideen, mit denen heimische Produkte in der Region zukunftsweisend gefördert werden können.

Als Öko-Modellregion erhält das Ampertal Fördergelder. Der Freistaat übernimmt 75 Prozent der Kosten für die Stelle eines Projektleiters – maximal 75 000 Euro. Der Rest wird von den Kommunen getragen, die dieser Maßnahme zustimmen. Sollten alle zwölf ILE-Gemeinden den Daumen hochhalten, liegt der Betrag für Kranzberg bei rund 4100 Euro.

ILE-Projektleiter: Vierthaler tritt auf die Bremse

Die Förderung läuft zwei Jahre und kann um drei Jahre verlängert werden. Danach müsste ILE selbst für die Personalkosten aufkommen. Wie Bürgermeister Hermann Hammerl in der Ratssitzung am Dienstag mitteilte, soll der neue „Kümmerer“ seinen Sitz in Allershausen haben.

Florian Vierthaler (KGL) war indes wenig angetan. „Wir sollten mal auf die Bremse steigen“, empfahl er. Man habe gerade erst einen hauptamtlichen Geschäftsführer für ILE eingestellt. „Wir sollten abwarten, welchen Nutzen das bringt, bevor wir für den Nächsten einen Haufen Geld ausgeben.“ Auch Georg Hammerl waren die Kosten zu hoch.

Gemeinderätin Mühl: „Besser geht es doch nicht“

Bürgermeister Hammerl hielt dagegen: „Wenn wir ökologisch sein wollen, muss es uns auch was wert sein.“ Monika Mühl (FWG) betonte das ebenfalls: „Für 4000 Euro Kosten im Jahr so eine Chance zu bekommen – besser geht es für uns doch nicht!“ Ein gut ausgebildeter Projektleiter könne einiges bewirken. „Man sieht es ja beim Freisinger Land. Das ist eine gmahde Wiesn.“ Nicht ohne Grund habe man sich als Öko-Modellregion beworben. Sebastian Ströhl sagte: „,Saisonal, regional’ ist das Thema unserer Zeit. Das wird durch so eine Stelle gefördert.“

Anton Hierhager regte an, dem „Kümmerer“ konkrete Zielsetzungen an die Hand zu geben. „Wir müssen definieren, was die Probleme bei der Vermarktung sind. Aufgrund dieser ist-Zustand-Analyse muss ein Plan entwickelt werden, wie die Probleme zu lösen sind. Und dann lässt sich in zwei Jahren messen, ob der Mann gute Arbeit geleistet hat oder nur nett war.“ Bis auf Georg Hammerl und Vierthaler stimmten alle für die Einrichtung des Postens.

Das bewegt den Landkreis außerdem

