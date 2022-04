Sehr seltenes Ereignis an einem besonderen Tag: Schaf „Whisky“ bringt an Ostern Vierlinge zur Welt

Von: Magdalena Höcherl

Alle wohlauf: Zwei Tage nach der Geburt sind Mutterschaf „Whisky“ und ihre Vierlinge auf der Weide unterwegs. Marion Mendel ist erleichtert, dass alles so gut geklappt hat. © Lehmann

Kirchenglocken läuteten die Geburt ein: In Kranzberg sind am Ostersonntag Lämmchen-Vierlinge auf die Welt gekommen - ein sehr seltenes Ereignis.

Berg – Den Osterhasen sucht man bei Familie Mendel in Berg (Gemeinde Kranzberg) vergeblich. Dafür gibt es dort waschechte Osterlämmer – und zwar gleich vier Stück. Als die Kirchturmuhr in St. Quirin in Kranzberg am Ostersonntag 9 Uhr schlug, ging es los: „Whisky“, eins von 30 Mutterschafen auf dem Hof, brachte in eineinhalb Stunden vier Lämmer zur Welt. „Das ist schon etwas Besonderes“, sagt Christian Mendel.

Züchter seit über 40 Jahren

Damit meint der 63-Jährige nicht nur den Geburtstag, sondern auch die Zahl der „Babys“. „Vier Lämmer auf einmal sind extrem selten.“ Überwiegend gebe es Zwillinge, ab und zu mal Drillinge. Vier dagegen seien außergewöhnlich. Mendel muss es wissen, züchtet er doch schon über 40 Jahre lang Schafe. Dass drei der Osterlämmchen schwarz sind, sei dagegen nichts Ungewöhnliches: „Das liegt an der Rasse.“ Christian Mendel und seine Frau Marion züchten Alpine Steinschafe, deren Fell bei der Geburt oft schwarz ist und später meist grau wird. Was aber eine weitere Besonderheit ist: Alle vier sind Bocklämmer, also männlich. „Dass kein weibliches Tier dabei ist, ist ein bisschen schade, denn das Alpine Steinschaf ist eine alte, gefährdete Haustierrasse in Deutschland“, erklärt Mendel, der durch seine Zucht dazu beiträgt, den Bestand zu erhalten.

Mahlzeit: Den kleinen „Peter“ muss Marion Mendel mit der Flasche zufüttern. © Lehmann

Trotzdem freuen sich die Mendels über den Nachwuchs – jetzt, zwei Tage später, erst recht. „Die ersten 24 Stunden hat man immer Bedenken, ob alle durchkommen. Da liegen Glück und Sorge nah beieinander“, sagt Marion Mendel. „Doch jetzt, wo das Schlimmste überstanden ist, kann ich mich richtig freuen.“ Denn nicht nur die Vierlinge sind wohlauf, sondern auch Mutter „Whisky“ hat sich von den fünf Monaten Tragezeit und der anschließenden Geburt schon gut erholt. „Das war zwar ihre sechste Lammung, sie hat schon 18 Lämmer zur Welt gebracht. Aber vier auf einmal sind natürlich eine Herausforderung.“

„Peter“ wird mit der Flasche gefüttert

Um das Tier weiterhin zu unterstützen, übernimmt Marion Mendel in gewisser Weise die Mutterrolle für eines der Lämmchen. „Eins von ihnen ist nicht das Schlaueste“, sagt Christian Mendel. „Es hat nicht ganz gecheckt, wie das mit der Milch bei der Mutter funktioniert.“ Also wird nun mit der Flasche zugefüttert – fünf Mal am Tag. Daher hat das Lämmchen als einziges bisher einen Namen bekommen: „Peter“. „Denn er soll lernen, dass er kommt, wenn ich ihn rufe“, sagt Marion Mendel.

Die 56-Jährige muss die Mama für „Peter“ aber nicht völlig ersetzen: „Whisky“ habe alle ihre Lämmchen angenommen. Nun läuft die Schaffamilie zu fünft auf der saftig grünen Weide neben dem Wohnhaus der Mendels herum. Und wer weiß, mit welcher Osterüberraschung „Whisky“ im nächsten Jahr aufwartet.

